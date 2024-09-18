炸黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸裝置來自台灣？別跟外電起舞

▲黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸，傳呼機是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）



● 張競／中華戰略學會資深研究員

黎巴嫩發生呼叫器爆炸案，有人公佈製造商資訊為台灣金阿波羅公司，並且繪聲繪影聲稱可能有以色列特務滲透掌握生產線，並且預置可控制爆裂物，作為暗殺政治敵對組織成員工具。在此呼籲台灣鄉親不要胡亂跟著外電報導或是網紅臉書起舞，傷害我國製造業廠商商譽；請思考：

1. 遠赴重洋滲透生產線，在各個緊密製造工序之間，放置爆裂物，對比等到該批呼叫器進口入關後，在大盤商艙庫內儲存階段，在真正上市前，伺機安置遙控爆炸物；請問以色列特工組織智商要低到何種程度才會選擇前者，而不是近在眼前，經常性情報活動勢力範圍黎巴嫩境內來搞手腳？

2. 依據情報作戰滲透破壞行動準則，在破壞行動達成後，必須運用公開媒體釋放誤導與掩護訊息，以便導引遭致破壞目標追查方向，以便保護行動幹員順利撤離。因此透過大眾媒體與社交媒體，將焦點帶向製造廠商，這是標準誤導作業模式，請大家不要跟著人云亦云，胡亂起舞。

3. 為何大量呼叫器會同時被觸發爆炸？拜託大家思考我們不是經常接到「國家級警報」嗎？運用呼叫器廣播訊息，同步啟動多個爆炸裝置，已經是上個世紀愛爾蘭共和軍就使用過招式，雖然傳統但卻可靠有效。

最後還是要提醒，不要跟著外電報導與網紅評論胡亂起舞，多思考一下，不要隨便亂傳訊息，破壞台灣廠家商譽，這才是愛台灣啊！

▲台灣汐止金阿波羅公司製造的同款通訊呼叫器，目前仍可在官網上檢視。金阿波羅公司稍早表示，目前內部正在釐清中，初步研判可能是出貨後、在送抵黎巴嫩前被動手腳。（圖／翻攝金阿波羅官網）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。