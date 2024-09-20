美國大選揭露民主病情不輕　台灣亦然！

▲ 美國總統大選如火如荼進行中，最新民調顯示，賀錦麗在10日辯論會上的表現優於川普。（圖／達志影像／美聯社）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

美國總統大選如火如荼進行中，在相互廝殺的刀光劍影中，看到民主政治輝煌的光輝，也看到民主政治陰暗的黑影。民主可堪頌揚之處不少，但不應將其優點絕對化，也要看他虛妄不實、增強對立、鼓動煽惑的陰暗面。

這次美國總統大選一方面是民主光輝的展現，一方面也是民主病症的暴露。川普在佛羅里達州的高爾夫球俱樂部遭遇了一場驚險的暗殺事件，這是他第二度遭受暗殺，反映了當前美國政治環境中的高度仇恨與分裂。嫌犯行凶動機尚未完全釐清，但他先前曾多次在社群媒體上表達對川普的不滿，希望他的政治生涯早日結束。

事件發生後，逃過一劫的川普迅速發表聲明，譴責拜登總統和賀錦麗指他「威脅美國民主」的言詞挑起殺機。川普之言並非完全無的放矢，但攻擊對手及美國政治菁英使用語言的暴烈程度，誰比得過川普？他如斯行事已逾八年，所製造的仇恨情緒又有誰能比？

▲ 美國前總統川普15日在佛州打高爾夫球，險遭埋伏在灌木叢的58歲槍手魯斯襲擊。（圖／路透）

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結果不符預期就「採取行動」 政治對立成民主必要之惡？

民主政治少不了競爭與對立，競爭越久，對立越甚，仇恨越深。美國政治兩黨對立已到互不相容程度，民眾也被一分為二，相互仇視。台灣不也是如此？人家藍紅對立結仇，我們藍綠對立不共載天，撕裂程度不分軒輊。

政治被政黨鬥爭席捲，社會被鷸蚌相爭分化，永無寧日，導致折衷妥協空間蕩然無存，完全背離民主的基本理念。當前美國政治極度兩極分化，選民的情緒對峙劇烈，台灣亦然。川普兩度險遭暗殺並非孤立現象，在過去數年，針對政治領袖的暴力事件實際上已有增長。美國政治環境的高度對立和仇恨言論的氾濫，無疑助長了這類事件的發生；所以，這不僅僅是一次針對個人的暗殺未遂，而是美國整體政治環境日益惡化的縮影。

▲ 川普的政治風格和言辭激烈，滿載仇恨。（圖／達志影像／美聯社）

台灣雖尚未出現暗殺政治人物的暴行，但政治對立的尖銳及語言暴力的氾濫，已到相互敵視對方、彼此互為寇仇的地步。從政治人物到名嘴、網紅、網友，所發表的仇恨性語言像空氣中的浮塵一樣，無所不在，民眾也無所逃遁。美國許多極端分子通過網路散播激進言論，並通過這些平台煽動暴力行為，政黨和政客開風氣之先，川普的政治風格和言辭激烈，滿載仇恨，其支持者和反對者之間對立鮮明，將仇恨體現在日常的社會對話和衝突中，加劇了美國內部的分裂，進一步引發暴力風險。

根據非政府組織「反暴力計劃」（Violence Prevention Project）的數據，僅2022年，美國就有超過1,200起與政治相關的暴力威脅被提報，可見社會中源自政黨鬥爭而普遍存在分裂與仇恨。社群媒體的普及和濫用，使得這些情緒迅速而廣泛蔓延，許多網民利用平台發布煽動性言論，甚至鼓吹暴力行為。台灣網路的暴力鼓動程度略好於美國，但已使衝突與施暴的動能趨於強烈。

▲ 台灣政治對立的尖銳及語言暴力的氾濫，已到相互敵視對方、彼此互為寇仇的地步。圖為網紅四叉貓1日前往北檢直播，不料過程中，有民眾搶走了他的直播器材。（圖／記者謝盛帆攝）

美國兩黨政客相互抨擊，為了爭取選票而區隔民眾，增強對立，以致於撕裂社會。在政客的煽惑之下，連選舉的公信力也趨於崩解。今日美國報（USA TODAY）引述國際組織世界正義工程（World Justice Project）的研究報導，指出46％的共和黨人和27％的民主黨人分別表示，如果不是自家候選人獲勝，則不接受選舉結果。調查又發現，14％的共和黨人和11％的民主黨人說，如果選舉不如預期，將「採取行動」。這樣的民主不是面臨崩解危險嗎？

美國選舉的公正性近年被嚴重質疑，川普是聲音最大的一個，2021年鼓動支持者前進國會制止選舉結果的確認，所以被視為民主的最大威脅。美國人現在很擔心選舉敗選的一方不接受選舉結果，嚴重的話可能引發極端主義暴力，憂心國會山莊暴亂事件捲土重來，陰影至今揮之不去。正如美國新聞網站Axios所指出：「一場完美的風暴醞釀多年，極端的兩極分化、拒絕選舉落敗、崇尚政治暴力和猖獗的虛假訊息助長了這場風暴。11月大選勢必帶來一場風暴！」

▲ 川普不滿2020美國總統大選結果，煽動支持者於2021年1月6日發動「國會山莊暴動」，為美國民主史上增添不光彩的新頁。（圖／路透）

政治互信蕩然無存 選舉公信力受質疑

美國民主選舉淪落至此，反映美國基本政治共識的瓦解，政治互信隨之流失。在台灣，選舉的公正性大體已經建立，有關做票的質疑已經鮮有人相信，但選舉的公信力正在削弱中，關鍵是中央選舉委員會在蔡英文執政時代打破非黨人士擔任主委的慣例，轉由政黨政治人物李進勇主導其事，他又有諸多不當言論與作為，因而減損了中選會的公正性，連帶使選舉的公信力受到影響。如果再不匡正，台灣的選舉公信力將步上美國後塵，繼續減弱。

選舉制度和過程、結果的公信力固然重要，所選出的領導人是否稱職、是否能處理好政務，美國和台灣民眾的信心也在削弱中。美國這次總統大選唯一的一次辯論會是由ABC電視主播辦，兩位候選人的對兩位新聞主播提出的問題即時回答，他們的不同回答充分顯示了兩人的根本不同，對美國現狀的認識截然不同，應對的思維和政策取向也不相同，反映出今天美國人民的嚴重分裂，也反映候選人只求選票而沒有整體關照的缺憾。

▲ 蔡英文執政時代，中選會打破非黨人士擔任主委的慣例，減損了中選會的公正性，連帶使選舉的公信力受到影響。（圖／記者湯興漢攝）

川賀辯論誰沒贏 美國人民成最大輸家

川普重複的強調美國是一個正在衰落的國家，而衰落的原因是幾十年錯誤的思想和政策，特別是民主黨誤信全球化的左翼思想，犧牲了美國國家和民眾的利益。他認為應回歸傳統的孤立主義，透過關稅壁壘來重建美國的製造業，同時對企業繼續減稅。他反對許多因應氣候變化的能源和汽車政策，強調加強邊境管控阻止非法越境的外國移民。

賀錦麗在這些問題上正好相反，思想上延續幾十年來美國大政府自由主義的主張，認為應創造一個「機會經濟」，投資於小企業、新家庭，幫助辛勤工作的人們降低生活成本，四年內蓋三百萬套房屋並提供部分頭期款給需要者。她誓言成為一名保護人民基本權利和自由的總統，包括女性對自己的身體做出決定的權利，而不是讓政府告訴她該怎麼做。

兩人提出的這些願景是美好的，問題是幾十年來這些願景一再破滅，而在今天美國政府面臨嚴重財政赤字和龐大國債已到極其嚴重的地步。兩位候選人都是選票壓倒一切，企圖繼續以吞海洛因來取得選民短暫的美好感覺，藉以刮取選票。有人認為，這次辯論中川賀都沒贏，美國人民卻是最大的輸家。

▲ 賀錦麗、川普兩位候選人都是選票壓倒一切。有人認為，這次辯論中川賀都沒贏，美國人民卻是最大的輸家。（圖／路透）

公然買票 民選政治變取悅政治

川普認識到美國問題的一個側面，但是提出的解決問題藥方，不是施行過而無成效，就是將付出重大代價。賀錦麗還認識到問題的另一個側面，繼續用代價高昂的藥方做春秋大夢。反正候選人要的是選票，至於國家的整體性及長遠問題，一切等取得權位後再說；如果要拔鵝毛，增加人民的負擔與痛苦，則避之唯恐不及。

台灣的政黨和政客不也是這樣嗎？民選政治變成取悅政治，每次選舉對於國庫或公庫都是一次浩劫，支票與承諾大量開，政策買票公然行之。美國聯邦政府負債已達三十五兆美元，台灣中央政府也是債台高築，這樣下去，遲早必將超過負荷能力而付出慘重代價。難道這是民主政治必要之惡？

▲ 對賀錦麗或川普來說，反正只要得到選票就好，至於國家的整體性及長遠問題，一切等取得權位後再說，而台灣的政黨和政客不也是這樣嗎？（圖／路透）

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