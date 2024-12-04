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韓國總統一度宣布戒嚴　台灣切莫步其後塵！

我們想讓你知道…反戒嚴、護民主的態度才是正確的，畢竟，堅持民主憲政已是朝野的共同立場，已然成為台灣的政治基因，斷無毀棄或是退縮的理由。

▲▼國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

▲韓國總統尹錫悅3日突然發表講話，宣布實施「緊急戒嚴」。（圖／路透社）

 ● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

韓國總統尹錫悅3日突然發表講話，宣布實施「緊急戒嚴」，聲稱此舉是為了「剷除親北韓勢力」，以維護「自由憲政秩序」，防止國家走入「亡國之路」。

尹錫悅冒進實施戒嚴，被國內外公認為是企圖公然摧殘民主的粗暴行動，所以立即遭遇重大反彈，國會漏夜通過要求廢除戒嚴令，迫使尹錫悅凌晨表示他將取消數小時才剛下達的緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議；令人啼笑皆非的是，南韓此次戒嚴只維持約6小時。

尹錫悅被迫收回成命，除了在野政治勢力強力反制之外，韓國民間力量也立即起而反抗，致使尹錫悅無法順利施展戒嚴行動。在民主已趨鞏固的韓國，尹錫悅總統在國家並未遭遇緊急危難的承平狀態下，竟然勒令實施戒嚴，實在太過魯莽而暴虐。

▼南韓總統尹錫悅透過直播宣布解除戒嚴。南韓民眾觀看。（圖／路透社）

南韓總統尹錫悅透過直播宣布解除戒嚴。南韓民眾觀看。（圖／路透社）

尹錫悅戒嚴動機　暴露無遺

他的唯一動機與目的在他宣布戒嚴的講話中暴露無遺，就是要鎮壓在野勢力與民主體制，藉以達成戒嚴司令部坦承的目標，制止「潛伏在大韓民國内部的反國家勢力推翻韓國制度的威脅」。

戒嚴措施包括禁止政治結社、集會、示威等政治活動，禁止假新聞、與論操縱和虚假宣傳，所有媒體和出版物均受嚴厲控制，禁止罷工、停止煽動社會混亂的集會活動，所有罷工者必须48小時内返崗履履職等。所有違反戒嚴令者可在没有逮捕令的情況下被逮捕、拘留和搜查，並將依法予以處理。

這樣的宣告和處置方式簡直時空錯亂，將時代拉回到四十年前韓國曾經有過的軍事統治時代，由軍方完全掌控政治與社會活動，壓制任何民主力量與自由法治，迫使在野勢力束手待斃，並將民間力量淹沒在軍令如山的荒漠中。

南北韓關係近期確實比較緊張，但尹錫悅沒有利用這個外在情勢為理由實施戒嚴，他沒有掩飾戒嚴理由，就是要消滅「親北韓勢力」。由此可見，他要對付的敵人就是內部反他的勢力。

他實施戒嚴的導火線，是近來韓國在野黨針對尹錫悅政府的一系列政治發難動作，包括推動針對尹錫悅夫人違規行為的調查和系列立法，試圖彈劾被指為尹錫悅心腹的檢察官等公職人員，以及推動彈劾尹錫悅的民眾請願。他為此而採下策，下了毒性最大的處方，意圖撲殺在野勢力、民主體制及公民社會。

▼導火線是韓國在野黨針對尹錫悅政府的一系列政治發難動作，包括推動針對尹錫悅夫人違規行為的調查和系列立法。（圖／CFP）

▲▼南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希20日上午搭乘空軍一號專機啟程飛往英國。（圖／CFP）

施政荒誕無稽　痛失民心已是事實

尹錫悅本人及其政府諸多舉措荒誕無稽，痛失民心已是鐵的事實，在2024年4月的韓國國會改选中，最大在野黨共同主黨赢得國會過半席位，掌控政治議題與決議，尹錫悅所屬的國民力量黨遭遇歷史性失敗，朝小野大政治格局對其施政構成嚴重掣肘，他處在完全挨打的地位。

這是韓國自1987年實現民主化以來首位完全無法掌握國會多數席位的總統。他不求和在野黨協商妥協，反而強硬對抗在野黨，在野黨也步步進逼，致使韓國國内朝野鬥爭持續激化。

在宣布實施戒嚴的緊急講話中，尹錫悅指責在野黨主導的國會蠻幹，自本屆政府上台以来，共發了22次針對政府官員的彈劾動議，最近半年新國會已對10名官員展開彈劾行動，已使整個行政系統陷入癱瘓。他痛批「這在世界上任何一個國家都是前所未有的」，他說得痛切，但把責任全部歸於在野黨，自身則是單純的受害者，完全無辜。

不管韓國政局僵持的責任歸屬如何，這本來就是朝小野大的執政黨必須面臨的難題，只能用民主政治的方法應對，而不是翻桌毀棄民主，壓制社會活動與人民自由。即使祭出戒嚴的非常手段，在已高度民主化的社會中，必將受到強大抵制甚至反撲，戒嚴者最後粉身碎骨，被埋葬在堅持民主的怒火中。

尹錫悅的講話還指責國會對中央政府預算的處理「破壞了國家的基本功能」，完全是「預算暴政」，意圖利用預算做為政治鬥爭的手段，已使國政陷入癱瘓，等於「在策劃内部叛亂」，他甚至將韓國國會貶抑「犯罪分子的巢穴」，致使韓國現在處於「随時崩潰也不奇的危險境地」。

然而，他為此而實施戒嚴暴政，將癱瘓整個憲政體制，使得韓國民主體制陷入崩潰的緊急危難中。幸虧他收回成命，否則必將造成韓國的民主崩解，且陷入永無寧日的政治鬥爭中。

根據韓國憲法，如果國會以過半数票數要求解除戒嚴，總統必須遵從。國會在野黨守護民主有責，立即突破軍隊的大軍壓境，漏夜緊急投票，一致通過要求解除，短短2小時就由國會宣布戒嚴令無效，進入國會主廈的戒嚴部隊不得已撤出國會。尹錫悅如果不接受國會決議，等於是發動一場政變，徹底顛覆民主憲政體制，實施軍事統治。即使如此，軍方也可能譁變，不會徹底執行戒嚴令。他不得不宣告不再戒嚴，可說是懸崖勒馬，但威信已經當然無存，未來施政更加寸步難行。

民進黨第一時間反應　耐人尋味

尹錫悅一度不識時務突然發布戒嚴令，引起全球震驚，在國內爆發強烈的抵制怒潮。任何信奉民主價值者都應嚴正反對，但「朝小野大」處境有點類似的台灣民進黨，第一時間的反應卻耐人尋味。韓國宣布戒嚴後，民進黨立院黨團隨即在Threads發文表示，南韓國會被親北韓勢力操控，總統尹錫悅為維護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴，並將事件連結至立院預算審查，痛批藍白是暗黑惡勢力侵蝕國家。

文章貼出後引發軒然大波，就連不少綠營支持者也開罵，痛責搞不清楚嚴重性，更直言Threads的小編已經出過太多次包，應該開除，直問「記不記得民進黨創黨初衷是什麼」。民進黨立院黨團順應輿情，在凌晨做出回應，表示民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，貼文只是轉發國際資訊，並與國內政壇比照，絕無支持戒嚴的意思，反嗆質疑者杯弓蛇影、過度渲染大可不必。

這種反戒嚴、護民主的態度才是正確的，畢竟，堅持民主憲政已是朝野的共同立場，已然成為台灣的政治基因，斷無毀棄或是退縮的理由。即使當前執政的民進黨備受國會牽制，施政備感艱辛，也應遵循民主的折衷妥協精神面對，絕無苟同尹錫悅毀滅民主憲政的餘地。

▼民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

▲▼民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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