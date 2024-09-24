提出創造足夠誘因優惠碳費　激勵企業自主減量

▲ 碳費三項子法已於八月底正式公告。（圖／總統府提供）

● 張進豐／鋼鐵業從業人員

台灣碳費政策逐步推行，首先是碳費三項子法已於八月底正式公告，碳費審議委員會業已出爐政策建言，距離完整制定碳費政策僅一步之遙。然而，現行審議會建議之費率為每噸300至500元新台幣，遠遠超過產業界先前期盼的100元，勢必對企業營運造成不小的壓力。特別是對比日本實質碳費約新台幣61元、韓國多數製造業實質碳費不到20元，台灣製造業也頓時面臨國內政策所造成的國際競爭不公平處境。

環境部長彭啓明曾公開表示，為加速推動碳費「零元也要上路！」這句話凸顯了碳費政策的目的是為企業創造一個減碳框架，提供清晰的方向，而非增加企業的成本、充盈國庫的稅收。因此，後續審議委員會建議之優惠費率應該盡量降低，一方面減輕願意參與參與自主減量計畫企業的碳費負擔，另一方面也確保台灣產業的國際競爭力。

▲ 碳費政策的目的是為企業創造一個減碳框架，提供清晰的方向，而非增加企業的成本、充盈國庫的稅收。（圖／記者許敏溶攝）



優惠費率需具備差異化設計

優惠費率不僅應與一般費率有顯著差異，還必須在不同優惠等級間做出區分。在碳費子法中，設定有優惠費率A和B兩種費率，兩種費率分別對應自主減量計畫中不同的指定減量目標：「行業別指定削減率」以及「技術標竿指定削減率」，前者因為對企業而言達成難度較高，因此適用折扣數較大的優惠費率A，後者則是企業相對比較有辦法達成，而給予折扣數較小的優惠費率B。

若仔細檢視碳費子法內容，可發現兩種指定削減率對各產業的要求雖然不同，但幾乎都有倍數差異。例如「行業別指定削減率」要求鋼鐵業在基準年上減少25.2％的排碳量，而「技術標竿指定削減率」針對特定技術（如一貫煉鋼程序）的削減率僅13％，前者要求的減碳幅度幾乎是後者的兩倍，因此優惠費率A 的優惠程度若為優惠費率B的2倍，當為合理預期，況且減碳難度只會越來越大，優惠費A的折扣數要夠大，才能刺激排碳大戶採取更大的動作實現減碳目標。

▲ 優惠費率不僅應與一般費率有顯著差異，還必須在不同優惠等級間做出區分。（圖／達志影像／美聯社）

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國際案例啟示：新加坡與歐盟的經驗

在新加坡，針對排放密集與貿易暴露（EITE）產業設立了一個過渡框架，允許企業提出自主減碳計畫並獲得碳稅減免。這樣的設計讓企業在轉型的同時仍保持國際競爭力。新加坡碳稅是許多碳定價政策研究者眼中的重要範例，他為亞洲國家提供一份清晰藍圖，台灣政府在規劃配套措施時，應妥為參考。

另一個重要啟示，來自碳定價政策的領頭先進者歐盟，歐盟在其碳排放交易系統（EU ETS）中，為歐盟境內企業提供碳排放免費核定配額，實際上降低了企業所需承擔的碳成本，並為它們提供更多轉型的時間與空間。實際觀之，類似新加坡EITE產業性質的歐盟企業，最高享有100％的免費配額，這或許是彭部長政策宣示「零元也要上路」的理論依據，其減碳成果亦有目共睹。

這些案例表明，低碳費結合靈活的優惠政策，能夠在推動企業減碳的同時，保障經濟的穩定發展。

▲ 低碳費結合靈活的優惠政策，能夠在推動企業減碳的同時，保障經濟的穩定發展。（圖／視覺中國CFP）

真正的永續發展需要兼顧經濟與環境

永續發展不僅僅是環保措施，更需要兼顧經濟成長的可持續性。台灣現在的減碳政策依據，除了有《氣候變遷因應法》此一法源，同時依循行政院國家永續發展委員會《2050淨零排放路徑》制定的政策綱領，賴清德總統上任時，更將「推動數位、淨零雙軸轉型」放入就職演說中，作為新政府團隊的核心政見之一。

綜合產業實際需求、國際具體案例，以及我國政府的政策規劃精神，呼籲碳費審議委員會下一次討論優惠費率時，能提出實際創造足夠減碳誘因的優惠費率，讓減碳政策的最後一塊拼圖成為綠色成長動力，從而推動經濟與環境的雙贏發展。

▲ 永續發展不僅僅是環保措施，更需要兼顧經濟成長的可持續性。（圖／總統府提供）

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