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台新金為新光金的最佳拍檔

▲▼雲論,台新新光合併,韓富洋。（圖／取自付費圖庫123RF）

▲台新新光合併。（圖／取自付費圖庫123RF）

●韓富洋／股市投資人

新光金的股東們，您還在期待中信金搶親嗎? 真的別等了，中信金就像變了心的女朋友，不會再回來了。台灣金管會的態度堅定，中信金很難再回來，連中信金高層都公開表示，不再考慮合併新光，形同放棄此併購案。所以最好的選擇，就是台新新光合併，一旦錯失台新新光的姻緣，下次的併購機會不知要等到何時，而且新新併若失敗，短期內新光金股價恐回到原點。

金融業是高度管制的行業，在金管會二度表態反對中信金收購新光金後，中信金9/20召開董事會，決議終止收購新光金控，並發布重大訊息表示「尊重主管機關指示，並經董事會討論後，本案停止進行」。白話文就是，即使10/9股東臨時會，新新併沒過關，基於金管會的態度，中信金也不可能再提出對新光金的收購。

台灣目前有上市14家金控公司，今年上半年，前2大金控公司的獲利占全部金控獲利的45%，突顯目前金控大者愈大的現實面，所以台新金及新光金的合併，是成為有競爭力金控公司的重要步驟。從另一個角度來看，台新金控是以銀行為主體的金控，新光金控是以壽險為主體的金控，兩家金控業務高度互補，不會有資源重疊浪費的問題。合併後不但銀行事業可望大幅提高存款、放款的市占率，壽險事業的規模更可擠身台灣的前段班，一旦成為台灣的前段班，股價將可以一飛衝天。

新新併成功後，將成為台灣市值第4大的金控公司，營運據點及銷售通路都將大幅成長，在規模效益的加持下，將發揮1+1>2的效果；目前國內2大金控富邦、國泰、股價分別是91.9元、65.4元，台新金控及新光金控股價合併後將產生巨大的比價效應，值得期待。

新光金最重要的子公司新光人壽為國內老牌壽險公司之一，過往與國壽、南山齊名，但近年來因宏達電等投資失當，造成嚴重虧損，新壽2022及2023年兩年共虧損220億，導致新光金於2022與2023兩年股利掛零，小股東只能暗自垂淚，一直到新團隊進駐新光金管理層後，新壽操作績效才開始好轉，新光金2024年前兩季皆由虧轉盈，如果台新金合併後，未來一定有更大的成長空間。台新金經營團隊強，迄2023年為止，已連續14年配息，若新光金順利併入營運績效穩健的台新金後，經營效率有望持續好轉，原新光金股東不用再羨慕投資其他金融股的股友，未來也可以年年配息。

先前新新併與中信金搶親的議題上演，搶親過程中，新光金股價產生戲劇性的變化。先是消息傳出台新金將併新光金之後，新光金股價便開始起漲，股價從原本8~9元，一路走升至10元以上，之後中信金宣布加入戰局，股價更衝至12元，此波段可說是議價競爭的產物；然而，現在中信金宣布退出，若新新併也接著破局的話，新光金股價恐因此被打回原形，至少回落到起漲點8元附近，此結局不僅對雙方公司都沒有好處，廣大散戶更是最大受害者。

最後很簡單的判斷，以9/23換股收盤價值來看，台新金收盤18.3元，新光金11.85元，按照換股公式來算，一股新光金可以換14元的價值，如果沒有採取換股的話，股價將回到8元，14元與8元的選擇，投資人應該很清楚的!

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