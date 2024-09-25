川普宣布不參加第三次辯論　選舉安全與郵政問題受挑戰

▲ 川普宣布不參加第三次總統辯論。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

隨著2024年美國總統選舉的臨近，選舉安全和郵政服務問題成為了焦點。川普（Donald Trump）宣布不參加第三次總統辯論，這一決定引發了廣泛關注和討論。本文將綜合分析美國官員為選舉緊急情況做準備的措施，以及郵政服務問題對選舉的影響，並探討川普拒絕參加辯論的背景和可能的影響。

選舉安全的高度警戒

1. 國土安全部的應對措施

國土安全部部長亞歷杭德羅．馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）宣布，2025年1月6日的選舉結果認證將被指定為「國家特別安全事件」（National Special Security Event，NSSE）。這一決定是基於2021年1月6日國會大廈襲擊事件的教訓，旨在確保選舉過程的安全。這意味著，保護國會大廈的警力將大幅增加，安全周界將擴大，並將使用先進技術來防範炸彈和其他大規模殺傷性武器。

▲ 川粉抗議選舉不公，2021年1月6日闖入美國國會大廈。（圖／路透）

2. 安全措施的具體內容

根據美國特勤局（U.S. Secret Service）的說法，這次選舉結果認證的安全措施將與超級碗或北約峰會的安全級別相當。這包括聯邦、州和地方執法機構的合作，制定和實施綜合安全計劃，以確保活動及其參與者的安全。此外，華盛頓特區市長穆里爾．鮑澤（Muriel Bowser）也要求將這一事件指定為NSSE，以便獲得更多的聯邦資源支持。

3. 其他安全威脅

除了國會大廈的安全問題外，美國官員還在為選舉日的其他潛在威脅做準備。這包括可能的網絡攻擊、選舉干預以及其他形式的暴力行為。聯邦調查局（FBI）和國土安全部（DHS）正在與州和地方執法機構合作，確保選舉過程的安全和公正。

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郵政服務問題對選舉的影響

1. 郵政服務的挑戰

▲ 美國大選郵寄選票疑慮多，恐怕會影響選舉公正性。（圖／達志影像／美聯社）

選舉官員警告說，美國郵政服務（USPS）的問題可能會擾亂即將到來的總統選舉。在過去一年的初選季中，一些按時郵戳的選票因郵遞延誤而未能及時送達選舉辦公室，導致這些選票未被計算在內。此外，一些正確地址的選舉郵件被退回給選民，這可能會導致選民被自動標記為「不活躍」，進而影響他們的投票權。

2. 官員的呼籲

州和地方選舉官員在給郵政總局局長路易斯．德喬伊（Louis DeJoy）的信中，敦促其立即採取具體行動，解決郵政服務的持續問題。他們表示，這些問題並非個別錯誤，而是郵政服務政策執行不力的體現。如果不及時解決，這些問題將限制選民的參與度，並削弱對選舉過程的信任。

3. 郵政服務的改進措施

為了解決郵政服務的問題，郵政總局已經開始採取一些改進措施。這包括增加郵政工作人員的培訓，提高郵件處理的效率，以及加強與選舉官員的合作。此外，郵政總局還計劃在選舉期間增加郵件的運輸頻率，以確保選票能夠及時送達選舉辦公室。

▲ 為了解決郵政服務的問題，郵政總局已開始採取一些改進措施。（圖／達志影像／美聯社）

川普拒絕參加第三次總統辯論的背景

1. 川普的決定

川普宣布不參加第三次總統辯論，這一決定引發了廣泛的關注和討論。川普的支持者認為，這是他對媒體和辯論形式的不滿的表現，而反對者則認為這顯示了他對公開辯論的逃避。

2. 可能的影響

川普的決定可能會對選民的看法產生影響。一方面，這可能會鞏固他在支持者中的地位，顯示他不屈服於傳統政治形式的決心。另一方面，這也可能會引發中間選民和反對者的質疑，認為他缺乏面對挑戰的勇氣。

3. 辯論的重要性

總統辯論是選舉過程中的重要環節，為選民提供了一個直接了解候選人立場和政策的平台。川普拒絕參加辯論，可能會削弱選民對他政策的了解，進而影響選民的投票決定。

▲ 川普拒絕參加辯論，可能會削弱選民對他政策的了解，進而影響選民的投票決定。（圖／達志影像／美聯社）

選舉安全與郵政問題的雙重挑戰

1. 安全與信任的平衡

選舉安全和郵政服務問題的雙重挑戰，顯示了美國選舉系統面臨的複雜局面。國土安全部的應對措施旨在確保選舉過程的安全，但也需要平衡選民對選舉過程的信任。郵政服務問題則需要立即解決，以確保選票能夠及時送達並被計算在內。

2. 未來的展望

在未來的選舉中，如何有效地應對這些挑戰，將是美國選舉系統面臨的重要課題。選舉官員和郵政服務需要加強合作，確保選舉過程的順利進行。同時，選民也需要保持警惕，確保自己的選票能夠及時送達並被計算在內。

3. 國際視角

美國選舉的安全和郵政問題也引起了國際社會的關注。其他國家正在觀察美國如何應對這些挑戰，以借鑒其經驗和教訓。特別是在全球化和數字化的背景下，選舉安全和郵政服務問題已經成為國際選舉觀察的重要議題。

▲ 選舉安全和郵政服務問題已經成為美國選舉觀察的重要議題。（圖／路透）

美選舉系統須在安全與信任間找到平衡

川普拒絕參加第三次總統辯論的決定，反映了當前美國選舉面臨的複雜局面。選舉安全和郵政服務問題的雙重挑戰，顯示了美國選舉系統須在安全與信任之間找到平衡。未來的選舉中，如何有效地應對這些挑戰，將是確保選舉過程公正和透明的關鍵。

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