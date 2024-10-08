汪建民不敵肺腺癌辭世　晚期肺腺癌難顧療效與生活？

（編按：藝人汪建民罹患肺腺癌第四期，且癌細胞擴散到腦部，抗癌化療了7個月，仍於7日離世。本文將透過兩位醫師的對談，帶領讀者了解晚期肺腺癌治療。）

● 作者／照護線上

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎張境夫醫師來到照護線上。

張境夫醫師：大家好，我是張境夫醫師。

劉育志醫師：晚期肺癌治療，患者需要跟醫師討論哪些問題？

張境夫醫師：因為不同組織型態的肺癌，其實治療差別非常大，所以第一個，雖然都是肺癌，需要跟醫生確認是哪一種肺癌，接下來因為是晚期的肺癌，所以治療還是會以全身性的治療為主，治療的種類包括化療，化學治療、標靶，或者是免疫治療，我們就需要跟醫師好好討論，我這個類型的肺癌，應該要選擇哪一種治療方法？或者甚至是哪兩種以上，治療選項的結合。

▲ 不同組織型態的肺癌，治療方式大不相同。（圖／達志／示意圖）

劉育志醫師：請問晚期肺癌是否都能以標靶或免疫藥物治療？

張境夫醫師：標靶的靶意思就是要有這個靶，這個治療才會有效果，所以常常我們講的標靶治療，要有合適的、相對應的突變才比較適合，免疫治療的部份，我們會看一個叫做PD-L1的表現量，依據這個表現量的高或低，來選擇單用，或者是合併使用。

劉育志醫師：請問不能以標靶或免疫藥物治療的病人，該如何治療？

張境夫醫師：大多數的情況之下，我們的治療會選擇化學治療，化學治療也有非常多種，有打針的，也有吃藥的，並不單單說，化學治療就是一種治療。

劉育志醫師：請問肺癌的化療選擇有哪些？

張境夫醫師：肺癌的化療選擇包括打針，包括口服藥物，所以必須要綜合考量病人整體的狀況，他對於這些副作用的耐受度，還有對於這個治療，可能會影響他回診的頻率，他的接受度來做一個整體考量。

▲ 汪建民生前錄《震震有詞》透露：「剛開始化療第3次、第4次時，曾在心裡向老天爺喊話，『拜託你把我帶走』，不要讓我面對這些」。（圖／翻攝自汪建民臉書）

劉育志醫師：請問化療常見的副作用及處理方法？

張境夫醫師：化療常見的副作用，大抵就是噁心、嘔吐、嘴巴破、拉肚子，還有疲倦，但是上述的這一些副作用，大多數情況之下，九成以上的病人，以目前藥物的控制，都可以控制的非常好，不會影響到他本來的正常生活，還有一些副作用病人不會有感覺，例如血球低下，這部分呢，有賴醫師時時的監控。

劉育志醫師：請問口服化療適合用在哪些時機？

張境夫醫師：口服化療要先打破一個迷思，其實常常會有病人覺得口服化療比打針的化療，效果要來的差，其實這是一個錯誤的觀念，口服的化療有口服化療的好處，例如第一個是它的方便性，病人不用留在醫院打針，只要在醫院看完門診之後，把藥物帶回家就可以了，在使用的頻率上，口服藥，有些人不想要每天吃藥，口服化療其實也有每週一次的給法，當然其實最重要的，還是要跟你的主治醫師，保持密切聯繫，要知道現在使用的這個藥物，有可能會有怎樣的副作用，如果在發生了什麼的情況之下，應該要及時回到醫院來回診。

▲ 患者常有「口服化療的效果打針的化療差」的迷思。（圖／翻攝自Pixbay）

張境夫醫師：印象有一位八十幾歲的阿嬤，她其實就是晚期肺癌，沒有驗到特別的基因突變，所以她的標準治療，其實就是化學治療，可是偏偏這位阿嬤的共病很多，她本身心臟衰竭，也有氣喘的問題，所以對於前面幾線，不管是單用，還是複方使用的化學治療，她都沒有辦法很好的配合治療，甚至中間還因為在治療中，一度發生心肌梗塞，然後去加護病房住了一個禮拜，後續就跟家屬討論，不如就試試看口服的化學治療，一方面是考量到阿嬤回診比較方便，另外一方面是，如果阿嬤的副作用真的跑出來了，口服的藥物，我們隨時想要停藥就可以停藥，結果想不到，口服化療看起來對阿嬤的效果，其實也還不錯，開始治療之後沒有什麼毒性，阿嬤的疾病也維持穩定，至少三個月到六個月，這個是我印象中，我覺得還蠻深刻的一個個案。

張境夫醫師：雖然是晚期肺癌，但是其實民眾要有一個觀念是，晚期肺癌其實不等於末期肺癌，如果積極配合治療，其實病人還是會有不錯的生活品質跟生存期，雖然有些病人不適合做標靶跟免疫治療，但是其實在標靶跟免疫治療之外，我們還有很多治療的選項，化學治療的治療選項，其實並不代表，一定會有比較差的生活品質，或是比較嚴重的副作用，所以在跟你的醫師好好討論之前，其實不要輕易的先下結論。

▲ 化學治療其實並不代表一定會有比較差的生活品質，或比較嚴重的副作用。（圖／取自免費圖Pixabay）

劉育志醫師：感謝張醫師來到照護線上，我們下次再見，掰掰。

張境夫醫師：掰掰。

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