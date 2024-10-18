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台獨還有99哩難路要走　看待兩岸關係必須務實

我們想讓你知道…如果堅持走台灣獨立的道路，面對中共的堅決立場及軍事實力，目前所剩的，絕不是最後一哩路，而是只走完一哩路，還有99哩難路要走。

▲ 總統賴清德的國慶講話各方反應不一。有人認為比先前講話溫和，但也有人認為難掩台獨圖謀。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

賴清德總統的國慶講話各方反應不一。有人認為比先前講話溫和，而且承續中華民國的奮鬥歷史，除了再次闡述「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」之外，所謂「中華民國已經在台灣落地生根」、「中共無權代表台灣」都是台灣多數人可以接受的講法，中共斷無強烈反應之理。批評者則認為，賴清德的講話是「新兩國論」的表述，將「台獨中華民國化」，或者說是將「中華民國台獨化」，包裝難掩台獨圖謀。

這些論斷都言之成理，但各有所偏，不完全精確。比較精確的論斷可以說，這篇講話是中華民國與中華人民共和國「和平分手」的祈願。

在賴總統眼中，「兩國」歷史上沒有不可切割的淵源，法理上沒有隸屬關係，現實上分屬不同陣營，何不就此分手，從此互為主權獨立國家，對等和平相處？

這個祈願對台灣民眾的「可欲性」很高，但「可行性」很低，因為中國大陸官方與民間絕不認可其具「可欲性」，反而堅持其為「不可欲」的謀獨惡性，聲稱為了維護中國主權與領土完整，將堅決制止，即使粉身碎骨在所不惜。

中共堅決拒絕「兩國」和平分手

▲ 中共當局指摘賴清德「繼續用新的謊言話術包裝其『互不隸屬』的『新兩國論』」。圖為國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

賴清德的雙十國慶講話其實已調整調性，沒有太多挑釁字眼，但中共當局仍指摘他「繼續用新的謊言話術包裝其『互不隸屬』的『新兩國論』」，說他蓄意割裂兩岸歷史連接，變換花樣販賣台獨謬論，又說賴清德捧出的新瓶裡裝的始終是那一杯「獨」酒；然後發動圍台大規模軍演照樣舉行。

國台辦發言人陳斌華在演習後補了一槍，指稱賴清德520拋出的「新兩國論」，10月初（指國慶晚會）的「祖國論」，還是在國慶講話拋出「台獨新謬論」，均不斷升級挑釁一個中國原則，將「新兩國論」更加系統化、具體化，主張更加激進，對抗思維更強，挑釁意味更濃；將「新兩國論」從抽象概念具體化、明晰化，涉及經濟、社會等多個層面，是在將其台獨主張付諸實踐，企圖推動變相的法理台獨。中共的措辭很重，很難說服多數台灣民眾，但可視之為對「兩國」和平分手的堅決拒絕。

▲ 如果堅持走台灣獨立的道路，目前只走完一哩路，還有99哩難路要走。（圖／路透）

中共既不放手「中華民國」台灣在主權與領土上分道揚鑣，因此民進黨政府要實現這個夢想，只能硬碰硬，以二十萬國軍抵抗三百萬共軍，以落後武器抵禦先進武器，以「理念相近」民主陣營的道義支持對抗共軍真槍實彈的攻擊。台灣有實力粉碎共軍制服或攻克的企圖嗎？實際上，如果堅持走台灣獨立的道路，面對中共的堅決立場及軍事實力，目前所剩的，絕不是最後一哩路，而是只走完一哩路，還有99哩難路要走。

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看待兩岸關係須務實！

看待兩岸關係必須絕對務實，不可心存幻想。中共國防部長董軍今年6月在香格里拉對話發表主旨演說時說，「對付台獨武裝，就像甕中捉鱉，不足掛齒」，隨後耀武揚威，在賴清德就任五個月內先後進行聯合利劍A、B演習，將「甕中捉鱉」當成真實的目標反覆淬鍊。

▲ 解放軍14日展開「聯合利劍-2024B圍台軍演」 。（圖／翻攝微博）。（圖／翻攝微博）

共軍從2022年8月的圍台軍演開始，至今四次演習，所框定的布陣圖型是意圖將台灣全面封鎖封，進出口與外援全面斷絕，在台灣周圍五百公里內製造一個無法通行的真空地帶，以反介入／區域拒止圍困臺灣，再逼使台灣就範。我海軍司令唐華在第一線上，明瞭局勢險惡，他透過《經濟學人》，明言中共已準備好，隨時封鎖台灣，遂行其「蟒蛇戰略」。這次共軍軍演的「要港要域封控」，是一次特大規模、特別完整的灰色形態總動員，企圖將「台海內海化」的一次鎖台操演。

華府智庫《美國戰略暨國際研究中心》日前發表最新報告，以2022年為例，全年約有價值2.45兆美元（約新台幣78.74兆元）的商品貨物通過台灣海峽運輸，占全球海上交通的五分之一，認為「北京若海上封鎖台灣，全球都會受到影響」，但因封鎖是準戰爭行為，而且妨礙台海航行，容易引起國際干預，因此共軍未必立即採行，有可能先進行隔離，以麻痺台灣的經濟與戰力。

▲ 海軍司令唐華。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

這份智庫的報告指出，中國大陸立場漸趨強硬，引發可能使用武力將台灣納入控制的擔憂，而且北京也有許多不使用武力的選項，例如，短期內可能採取由海警等執法機關將台灣隔離，使台灣因經濟癱瘓而不得不屈服。這是共軍最小代價屈服臺灣的準軍事手段，日前這次演習有四艘海警船集結，航入限制水域，就是在操練隔離戰術。

面對中共的「絞索戰略」，台灣當然不必萎縮，但備戰很難到達牆鐵壁程度。如前參謀總長李喜明所說，中共東風-21D反艦彈道飛彈、東風-16中程彈道飛彈，能打到2000公里外的美軍航艦，藉此達到區域拒止目的，而台灣資源太少，應攻擊對方執行任務的「能力」，而非部隊，不要想在每個戰場都打贏，「讓中共奪島失敗就算勝利。」

▲ 前參謀總長李喜明將軍。（圖／記者呂佳賢攝）

即使國軍有本事讓共軍登島失敗，只要共軍施行隔離或是封鎖戰術，台灣又有何能耐挺立到底？所以，備戰不能鬆懈，但避戰不能放棄，而必須在政治上以務實眼光調理兩岸政策。

和解政策是最佳解方

賴清德總統就任以來的對內對外作為，被概括為「鬥雞戰略」，致使朝野政黨之間以及兩岸之間的關係迅速惡化。賴總統以「雙少數」地位，堅決與居國會多數的在野黨開戰，如何能統合全台政黨及民眾共赴「與中華人民共和國和平分手」的嚴酷挑戰？所謂「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察」。面臨蟒蛇纏身危機，賴清德對兩岸及朝野的關係實應改採和解政策，以免台灣陷入可以預見的劫難中。

▲ 賴清德對兩岸及朝野的關係實應改採和解政策。（圖／總統府提供）

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陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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