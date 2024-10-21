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不修《財劃法》加劇城鄉差距　財政部墨守成規讓國家退步

我們想讓你知道…現行《財劃法》導致城鄉差距擴大，修法應著重於保障較貧困地區的發展需求，讓各區都能公平享有國家發展紅利，促進地方間資源分配的和諧，進而縮小城鄉差距。

▲ 王世堅質疑財政部墨守成規、抱殘守缺。（圖／記者林敬旻攝）

● 賈忠／自由撰稿人

在立法院的質詢中，立委王世堅對財政部長莊翠雲的保守態度提出嚴厲批評。他質疑財政部在「富人稅」及其他稅制改革上的進展，認為財政部墨守成規、抱殘守缺。他甚至指出：「如果這些國產稅制都不敢動，財政部長這個位置或許不適合你，101大樓董事長可能做得更好。」這番話揭露了對財政部改革進展的深切不滿。

長期以來，台灣的印花稅、貨物稅、娛樂稅等稅制因不合時宜而飽受批評。隨著經濟發展與社會變遷，這些稅制已無法應對現代經濟的需求。然而，財政部對於稅制改革的回應卻顯得遲鈍，屢次以「沒有替代財源」、「缺乏共識」、「仍在研議」等理由拖延改革進度，導致現行稅制與社會需求脫節。尤其是延宕了近30年的《財政收支劃分法》（《財劃法》）修訂，至今仍未見具體行動，中央與地方財政失衡問題愈加嚴重。

中央與地方財政失衡問題日益加劇

自民國88年修憲以來，地方政府的財政狀況持續惡化，中央透過調整國稅與地方稅的劃分，將大部分稅收權集中至中央，導致地方政府的總稅收僅占全國稅收的10％不到。這種極度集權的分配方式，嚴重限制了地方政府的財政自主權，使其無法有效提供基礎建設及公共服務，最終影響地方發展與民生福祉。改革的重點應在於擴大地方財政自主權，改變當前不平衡的分配機制。

▲ 中央透過調整國稅與地方稅的劃分，將大部分稅收權集中至中央，導致地方政府的總稅收僅占全國稅收的10％不到。（示意圖／翻攝黃國昌臉書）

縮小中央與地方財政收入差距

修憲後，中央政府的收入佔比由原先的57％升至75％，這還是扣除對地方補助款後的數據。這意味著中央握有大量資源，但卻無法解決地方財政困境。如果不改變現行分配機制，地方政府只會愈加依賴中央補助，無法發展自有財源。因此，改革的另一關鍵在於擴大統籌分配稅款的同時，確保補助款不會減少，避免地方財政困境加劇。

縮小城鄉差距　提升地方財政自主

現行的《財劃法》導致城鄉差距擴大，富裕都市享有更多資源，農業縣市及偏遠地區的資源分配卻相對不足，進一步惡化地方財政狀況。修法應著重於保障較貧困地區的發展需求，讓每個地區都能公平享有國家發展的紅利，促進地方間資源分配的和諧，進而縮小城鄉差距。

總體來說，修改《財政收支劃分法》已刻不容緩，必須提升地方財政自主性、擴大統籌分配稅款，並保障弱勢地區的資源。這不僅是地方政府的共識，更是提升國家財政健全的重要一步。然而，財政部卻以「地方缺乏共識」為由，繼續拖延，令人失望。

台灣的財政體制問題根深蒂固，地方財政困境與城鄉差距不斷加劇。財政部若繼續墨守成規，不僅無法帶領國家向前走，甚至可能拖累地方發展與國家進步。是時候打破僵局，迎接真正的改革契機。

▲ 台灣的財政體制問題根深蒂固，地方財政困境與城鄉差距不斷加劇。（圖／國民黨團提供）

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