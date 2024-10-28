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「金磚峰會」建構世界新秩序　美國還能掌控主導權？

我們想讓你知道…金磚國家峰會對美國新政府釋出重大訊息，那就是「國際政治體系已發生結構性變化，未來美國還能繼續掌控主導權嗎？」

▲▼習近平出席金磚峰會。（圖／路透）

▲習近平出席金磚峰會。（圖／路透）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

本月22日至24日在俄羅斯喀山舉行的金磚國家（BRICS）領導人峰會，是近期最受國際注目的一件大事。因為，有24個國家元首參加這次盛會，其中多數是全球南方國家，而且還包括了目前全球戰爭熱點地區的一些國家。

2009年金磚國家成立時，只有中共、巴西、俄羅斯和印度四國。2010年南非加入成為第五個會員國。2023年金磚國家於年度峰會上同意，自2024年1月1日起，正式將衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及以及阿拉伯聯合大公國納入金磚國家成員。此外，據說白俄羅斯、亞塞拜然、阿爾及利亞、敘利亞等三十幾個國家也希望加入金磚國家。甚至身為北約成員國的土耳其，也打算「兩邊下注」，提出了申請。

如此龐大的體積，當然使西方國家側目。先不談對國際政治的影響，單就經濟實力而言，金磚國家擴員後，人口占全球近一半，貿易占全球五分之一，經濟總量按購買力平價計算，已經超過全世界的35%。

▼金磚國家擴員後，人口占全球近一半，貿易占全球五分之一，經濟總量按購買力平價計算，已經超過全世界的35%。（圖／路透）

▲▼ 2024金磚峰會,金磚國家,BRICS,喀山。（圖／路透）

金磚峰會地主國俄羅斯　被視為普京的外交勝利

這次峰會被視為地主國俄羅斯總統普京的一次外交勝利。在俄羅斯於2022年入侵烏克蘭後，西方對其實施了全面的經濟制裁，切斷了俄羅斯與全球銀行體系的聯繫，並試圖在外交上將俄羅斯與世界其他國家隔離。例如，由於國際刑事法院對普京發出逮捕令，使他去年無法前往南非參加金磚峰會，而被迫在網上發表講話、和與會國家領袖進行對話；但掌握這次峰會主場優勢的普京，卻藉機對外製造一個假象；如克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）所說，「俄羅斯得到世界上絕大多數國家的支持。」

從這個角度看，中共領導人習近平的與會，顯然是在為普京「送暖」。「習普會」已是俄烏戰爭以來的第四次。習近平說，「世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，但中俄世代友好的深厚情誼不會變」；普京說，「75年來，俄中已經發展成為新時代全面戰略協作夥伴，兩國關係保持高水平發展，樹立了新型大國關係的典範。」兩人交情之佳，可說溢於言表。

▼中共領導人習近平的與會，顯然為普京「送暖」，兩人交情之佳，可說溢於言表。（圖／路透）

▲▼俄中關係,中俄關係,普丁、習近平2個月內2度聚首。（圖／路透）

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習近平與印度總理莫迪會晤　是這次峰會一大「亮點」

習近平當然不忘展現中共在金磚國家擁有的舉足輕重地位。習在峰會提出建設「五大金磚」的新主張，包括建設「和平金磚」、「創新金磚」、「綠色金磚」、「公正金磚」和「人文金磚」。中國占金磚國家整體經濟產出的60%以上，這使北京有能力對其他成員國，做出提供更多投資和貸款的承諾。

習近平在喀山與印度總理莫迪的會晤，是這次峰會的一大「亮點」。自2020 年中印爆發邊境衝突以來，兩國關係即陷入僵局。但在峰會召開前夕，雙方就邊境巡邏問題達成協議，為兩國修復關係做了鋪路的工作。《紐約時報》評論說，兩人五年多來的首次正式會晤，「增加了兩個亞洲大國之間關係解凍的可能性」。

習近平在與莫迪會面時表示，「雙方應該加強溝通合作，增進戰略互信」；莫迪也回應說，「相信彼此會敞開心扉來對話」。雙方一來一往，就有評論家指出，這是「中國的戰略性勝利，印度的策略性成功」，意即中共能夠在戰略上穩定中印關係；而莫迪也得到一個向國內交代的「果實」。

▼中印一來一往，評論家指出這是「中國的戰略性勝利，印度的策略性成功」。（圖／路透）

▲▼習近平與莫迪在喀山會面。（圖／路透）

金磚國家的成立　為了制衡美國主導的七國集團（G7）

西方媒體也評論，金磚國家的成立，主要是為了制衡美國主導的七國集團（G7）。兩者的不同之處在於：金磚國家跨越地域、種族、宗教，體現了國際多樣化、多元化的發展；而G7則是具有白種人、基督教為主的單一價值觀。金磚國家顯然更能迎合國際多邊主義的趨勢。

為了擺脫美元在國際金融的掌控地位，並與全球跨境支付最主要的金融訊息傳輸系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）從事競爭，中俄都提出大幅改變全球金融體系的建議，包括創建一個多邊金融支付平台的「金磚之橋」（BRICS Bridge）。據此，俄方曾提出建立金磚國家單一貨幣的構想，雖未被列入此次峰會議程，但在多個主要產油國成為金磚成員國後，會不會推動發行性質相當於「石油人民幣」的單一貨幣，仍備受外界矚目。

金磚國家在政治、經濟及人文領域皆有進展，惟在促進防務合作方面鮮有作用；因此有中國大陸學者指出，防務合作不代表轉為軍事聯盟，在地緣衝突及國際秩序變亂下，金磚合作拓展至軍事領域，應有助區域穩定及和平。克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）甚至建議，「金磚國家必須將全球南方與東方集結起來制衡西方。」

▼金磚國家跨越地域、種族、宗教，體現了國際多樣化、多元化的發展。（圖／路透）

▲▼金磚國家成員國，由左至右分別是巴西總統魯拉、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙、印度總理莫迪與俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

國際政治發生結構性變化　美國還能掌控主導權嗎？

美國當然不會樂見上述的情況發生。尤其美國視印度為印太戰略的核心，對印度的對外政策動向特別感到關切。事實上，印度長期採不結盟政策，同時參與美日澳組成的四方聯盟，以及中俄主導的上合組織，這就凸顯了印度兩面討好的外交手段，不會輕易選擇遠離西方。

對此，美國卡內基國際和平基金會高級研究員派翠克（Stewart Patrick）表示，中印關係緩和符合雙方利益，但它們的長期地緣競爭仍會存在；印度無意「用中國的霸權取代美國的霸權」，也不願讓金磚國家成為一個「反西方集團」。其他像巴西和南非這些金磚國家，它們是在北京和華盛頓之間取得平衡的方式，而不是找選邊站隊的機會。

外交議題並非下個月美國總統大選的聚焦所在，但選前召開的這次金磚國家峰會，已對選後美國新政府釋出了一個重大的外交訊息，那就是「國際政治體系已發生結構性的變化，未來美國還能繼續掌控主導權和發言權嗎？」

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趙春山專欄

趙春山專欄 趙春山

曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信只有兩岸和平對話才能創造兩岸互利共贏的局面。

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