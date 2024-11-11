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親台的龐培歐出局　馬斯克崛起對台美關係的衝擊

我們想讓你知道…龐培歐的出局，不僅是忠誠度的考量，更重要的是凸顯川普核心圈是否正在為與中國進行交易鋪路。對台灣不太友善的Elon Musk、小唐納德·川普，他們影響力增強，可能意味台灣面臨的挑戰將更加嚴峻。

▲▼ 全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲Elon Musk多次表現對台灣的冷淡立場，應該注意的川普的核心決策圈，是否會對台灣的支持態度發生轉變。（圖／路透）

● 翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

川普當選帶來不少值得討論的話題，很少人意識到川普是美國史上第一次出現，當總統當選之後，兩黨政治明星就因為總統絕對不可能爭取連任，而確定要開始準備搶下一任總統大位的情況！因此，對共和黨的政治人物來說，如何能搶上政治舞台，而民主黨明星如何表演成功搶版面，成為未來發展的關鍵！

龐培歐忠誠度不夠　不會進入川普第二任期政府　

美國總統當選人川普明確表示，龐培歐和海莉將不會進入他的第二任期政府，許多人解讀這與川普「記仇」的性格有關，認為兩人對其忠誠度不夠，讓他不滿。毫無疑問，川普在第二任期會更加注重忠誠度，不過，對於忠誠的評估，其實不只是川普個人對個別人選的評價，而是川普信任的忠臣們對人選的考核！核心圈的高度忠誠，讓川普的人事安排將更依賴這些他所信任的核心圈意見，而核心圈成員們，也將成為川普第二任期的「中樞神經」，其中包括川普家族成員、Elon Musk、Susie Wiles以及極少數親信。

龐培歐和海莉的出局，並不代表他們在選戰中沒有努力，也不代表他們沒有努力輸誠；事實上，兩人都曾積極為川普出謀劃策，而且也都明確傳遞過想要再次進入川普政府的態度，但仍未能真正打動川普，或者說未能獲得「中樞」的認可。

▼美國總統當選人川普明確表示，龐培歐將不會進入他的第二任期政府。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

川普核心決策圈　凸顯是否正為與中國交易鋪路

對台灣來說，親台抗中的龐培歐未能入選更值得深思，尤其應該注意的是川普的核心決策圈，是否會對台灣的支持態度發生轉變。川普Jr. 曾在疫情中為了強調病毒來自中國，表態支持美國以支持台灣獨立為手段來報復北京，而Elon Musk則是多次表現出對台灣的冷淡立場，甚至公開表示星鏈不會提供給台灣使用！基於兩人對台灣都不算友善的態度，台灣應密切關注川普接下來宣布的團隊成員名單，留意是否有任何強力支持台灣的人士入列。

如果川普或Elon Musk決心與北京「達成協議」，在國防和外交上的人事安排中，強力的親台派將可能被他們視為達成目標的障礙。(相較之下，不算明顯挺台而可能加入川普團隊的人選包括：Richard Grenell，Robert Lighthizer，Elbridge Colby..... )

簡單來說，解讀龐培歐的出局，不僅是忠誠度的考量，更重要的是凸顯川普的核心圈是否正在為與中國進行交易鋪路。對台灣不太友善的Elon Musk，以及主張台灣應付出更多國防準備的小唐納德·川普，在人事安排上對川普的影響可能比預期更大。他們影響力的增強，可能意味著台灣面臨的挑戰將更加嚴峻。台灣媒體和分析大多把關注焦點放在川普對於忠誠度的重視，然而，真正的重點其實是背後川普核心圈對於印太戰略，尤其是對中政策可能正在運作轉變前的鋪陳！讓我們繼續看下去！

▼龐培歐的出局，不僅是忠誠度的考量，更重要的是凸顯川普核心圈是否正在為與中國進行交易鋪路。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美中關係,美中,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

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旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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