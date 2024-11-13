川普的「氣候對抗」　聯合國氣候大會前的全球動盪

▲川普（Donald Trump）再次當選，這一結果讓全球對氣候政策的期待蒙上一層陰影。（圖／路透社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年11月11日至22日，第29屆聯合國氣候變化大會即將在阿塞拜然首都巴庫（Baku）的奧林匹克體育場召開。在美國總統大選後，川普（Donald Trump）再次當選，這一結果讓全球對氣候政策的期待蒙上一層陰影。

川普政府強烈反對環境、社會及公司治理（ESG）投資，並對國際氣候協定持批評態度，他的立場將使即將到來的氣候大會面臨更為嚴峻的對抗局勢。歐洲氣候機構指出，2024年很可能成為地球有記錄以來最熱的一年。極端氣候變遷的加劇顯示了行動的急迫性，但川普政策方向的轉變無疑將挑戰全球合作的基礎，使世界各國對未來氣候行動的信心動搖。

川普對氣候政策的強烈對抗

在川普2017年首次執政期間，美國曾退出《巴黎協定》，他認為該協定要求美國付出過高的經濟代價，而他的新任期內或將進一步強化這一立場。根據美國政府數據，退出《巴黎協定》期間，美國的碳排放量減少約4.5%，但仍遠低於協定要求的減排目標。川普的再次當選使外界普遍預期他將減少美國在國際氣候資金上的承諾，這對於需要資金支持的發展中國家來說無疑是巨大打擊。

川普反對ESG投資，稱這是一種「激進的左翼政策」，並在其競選政策「Agenda47」中主張ESG投資妨礙經濟發展，認為這導致退休基金管理成本高且回報率低。根據《大和總研》報告，2024年有73%的共和黨選民認為ESG投資過於昂貴且收益不足。川普的立場與拜登政府的立場形成鮮明對比，後者積極推動企業披露溫室氣體排放數據。然而，在川普的帶領下，未來企業在這些數據披露方面的約束將明顯減少，企業不再需要在「社會責任」方面投入過多資金，進而可能使市場投資更傾向於傳統能源產業。

聯合國氣候大會 對立與挑戰

隨著聯合國氣候大會的臨近，各國領導人將再度齊聚商討氣候變遷問題。然而，由於川普強烈反對參與國際氣候資金計畫，預期他在大會上的態度將不會改變。歐洲氣候機構的數據顯示，今年全球氣溫創下新高，極端天氣事件愈發頻繁。在這樣的背景下，全球減排承諾顯得尤為重要，川普的反對立場卻可能使會議無法取得進展，甚至讓多邊合作進一步惡化。

歐洲各國對氣候政策採取更為積極的態度。例如，歐盟預計在2030年前投入1.1兆美元以支持低碳技術和可再生能源。然而，川普再次當選意味著美國與歐洲的分歧將進一步擴大。在減排與氣候融資的議題上，歐洲國家與美國可能無法達成共識，這使得全球氣候目標的實現面臨嚴峻挑戰，特別是在全球南方國家對氣候融資需求愈加迫切的情況下。

▼川普強烈反對參與國際氣候資金計畫，預期他在聯合國氣候大會上的態度將不會改變。（圖／路透）

ESG投資的政策轉向

川普2.0政府對ESG政策的影響深遠。根據報告，美國超過60%的年金基金管理者表示，由於ESG要求的提高，其管理成本大幅增加。川普的立場要求年金基金管理者優先考量投資回報，而非環保或社會責任考量。此舉不僅將減少年金基金對環境保護的支持，也可能會進一步壓制可再生能源產業的發展，進而改變美國的能源市場結構。

此外，川普政府或將加強對股東提案的審查，特別是針對涉及環境和社會議題的提案。根據2024年數據，65%的企業高管認為ESG提案對企業經濟效益並無顯著提升，反而使管理層分散了注意力。川普可能會限制股東提案中涉及社會和環保議題的比重，這將顯著降低企業在ESG方面的投入。同時，美國證券交易委員會（SEC）在川普政權下的角色將被重新定義，對企業溫室氣體排放等ESG資訊的披露要求可能會被大幅削弱。

全球投資環境的波動

川普政策的轉變可能會引發國際資本市場的波動。據《金融時報》報導，2023年全球ESG資產已達35萬億美元，而隨著美國對ESG的限制，歐洲和亞洲市場或成為更多ESG資本的流向。這種趨勢不僅將影響資本市場的結構，也可能改變全球資本的流向，進而引發金融市場的競爭格局改變。

在川普的反ESG政策下，中國大陸可能會進一步強化其綠色金融政策，吸引更多重視可持續發展的投資。根據最新數據，大陸的綠色債券市場在過去五年內成長150%，顯示出大陸在環保投資上的積極態度。這一趨勢將進一步拉大美國與大陸的資本市場差距，並有可能使大陸在全球可持續發展議題上占據更重要的地位。

▼川普政策的轉變可能會引發國際資本市場的波動。（圖／Pexels）

結語

川普的再次當選對美國氣候政策、ESG投資策略帶來重大變革，這一變化將進一步擴大全球氣候行動中的分歧。隨著聯合國氣候大會的臨近，全球面臨氣候變遷加劇的挑戰，但川普的政策將使多邊合作的進展充滿不確定性。歐洲及亞洲國家或將透過加大ESG投資以應對美國政策的影響，進而改變國際金融市場的結構。在這樣的背景下，聯合國氣候大會能否帶來實質進展，將成為全球氣候治理的一大考驗。

▼川普的再次當選對美國氣候政策、ESG投資策略帶來重大變革，這一變化將進一步擴大全球氣候行動中的分歧。（圖／路透社）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。