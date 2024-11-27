中華隊話題選手TOP10！　「台灣英雄」IG一次看

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

●文／網路溫度計

讓世界都看見台灣！為期15天的第三屆世界棒球12強賽順利落幕，賽前不被看好的中華隊，一路過關斬將闖進決賽，爭冠關鍵一役，全隊更展現強大求勝意志，最終以4比0完封尋求連霸的「27連勝王者」日本隊，勇奪棒球三大賽「經典賽、奧運、12強賽」首座冠軍獎盃，寫下國內棒壇歷史新頁。

這支被日本媒體盛讚「歷代最強台灣」的棒球隊由28位菁英組成，人人都有發揮值得一張「道歉表」，其中哪些球員讓大家討論不已，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統找出網路討論度最高的十大選手，一起認識這些台灣英雄以及追蹤他們的IG吧！

No.10 黃子鵬｜投手

選手IG：huang_tzupeng

與充滿霸氣的綽號「老虎」相反，樂天桃猿王牌投手黃子鵬使用陰柔的側投姿勢壓制打者，2018年升上中職一軍後，立刻以中繼身分站穩腳步，更獲選為上屆12強賽中華隊成員，可惜在教練團調度考量下「一球未投」。黃子鵬轉任先發後，連續4季表現穩定，再獲青睞成為本屆12強國手，他獨特的出手方式被欽點為「南美專武」，出戰多明尼加、古巴和委內瑞拉3隊的強打者，繳出12局失2分，防禦率1.50，送出9次三振只被敲出5支安打的優異成績。

黃子鵬12強國手身分單日聲量最高峰出現在14日，累積10,169筆，他扛起預賽第二戰交手多明尼加的先發重任，繳出6局無安打無失分的「完美投球」，可惜7局小腿突然抽筋提前退場。不過完全封鎖多明尼加打線，技壓對手先發投手威能帝的精采表現，是中華隊能從「桃猿內戰」勝出關鍵，被球迷激讚「老虎」變「虎王」，「新一代王牌土投登場」、「中南美的惡夢」、「中南美虎王」、「0的領域」。

▼黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

No.9 吉力吉撈．鞏冠｜指定打擊

選手IG：chu_1313

2021年被味全龍以第一順位挑中的吉力吉撈．鞏冠，擁有多年旅美經驗，是龍隊十分倚重的強力打者，連2季拿下中職「全壘打王」，成為張育成辭退後，扛下本屆中華隊第4棒重任的人選，吉力吉撈與林安可、曾頌恩輪替指定打擊這一棒，15個打數擊出5支安打，包括對澳洲之戰穩定軍心的3分砲，以及對古巴一役的勝利打點，在上場機會有限情況下，為中華隊做出最大貢獻，這兩戰也是他的12強國手單日聲量高峰前兩名，加起來總計19,926筆。

身為排灣族原住民的吉力吉撈．鞏冠，目前姓名寫法是他的族語Giljegiljaw Kungkuan拼音得來，原本使用漢名「朱立人」的他，曾透露改回族名是因為自己非常以家族為榮，想讓其出現在球衣上。預賽的台日大戰，吉力吉撈以代打上陣，因為名字翻成日語片假名的獨特呈現，瞬間成為日網討論話題，紅到國外的名字卻一度沒被唸對，台灣原住民團體發起海外正名運動，22日吉力吉撈對美國先發上陣，聽到東京巨蛋播報員改正發音後，傳達感謝之意，成為賽會美談趣事。

▼吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

No.8 江坤宇｜內野手

選手IG：mike20108980

曾被張育成盛讚是中華隊未來10年游擊，中信兄弟「小可愛」江坤宇優異的防守功夫，成為本屆12強中華隊投手群最強後盾，達成27次守備機會零失誤的完美演出，複賽對日本一戰，上演「柯基撲」美技攔下對方安打球，更讓日方轉播單位立刻捕捉自家明星游擊手源田壯亮的反應。擁有35字綽號「團寵，草莓牛奶，小可愛，游擊柯基，國民兒子，小白豬，老將，小可怕，江督，嘟嘟嘴，天竺鼠車車」的江坤宇，本屆12強賽打擊繳出超水準演出，對多明尼加致勝轟與擊倒美國的清壘三壘安打，讓他超會砲打中職洋投的「西殺」稱號發揚光大，超長暱稱再加2字。

中華隊複賽交手美國一役，江坤宇7局上在球隊3比2領先滿壘情況下，一棒敲出長打送回壘上全部跑者，改寫比數為6比2，下一打席卻遭到美國投手丟出觸身球，讓「小可愛」一度怒瞪投手，現場也響起陣陣台灣球迷噓聲。這段比賽轉折讓對美之戰累積11,590筆，成為他單日聲量最高峰，許多球迷跟隨賽況激動留言，「上班看都不能大叫，好難受」、「謝謝中華隊！江坤宇你是美國小可怕，台灣大可愛！」、「打不贏就丟人…」。

▼ 江坤宇。（圖／記者李毓康攝）





No.7 陳晨威｜外野手



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帥氣外表擄獲許多女球迷，已是樂天桃猿當家球星的陳晨威，憑藉一雙快腿在攻守兩端發揮重要戰力，本季敲出雙位數全壘打達成生涯新高，轉型力量速度型打者，讓他搶下12強中華隊先發外野手。12強比賽過程中，陳晨威最「神威」的一擊，就是中華隊首戰韓國2局下，他從對方投手高永表手中轟出滿貫全壘打一舉敲下4分，對韓之戰驚天一轟幫助台灣「大嗑泡菜」創造13,222筆聲量，成為他的12強單日聲量最高峰。

陳晨威扮演中華隊核彈頭以及外野堅強防線，每次出賽都為團隊做出程度不一的貢獻！交手委內瑞拉一戰，他在滿壘情況下站著不動被三振，中斷球隊大好攻勢，一度遭到不少球迷指責，重新調整心態的陳晨威，對美國複賽敲出關鍵安打回1分，再次贏得掌聲。決賽開打前，網友好奇本屆中華隊氣勢如虹、能夠爭冠的最關鍵一擊為何，陳晨威滿貫彈獲得最多肯定，「沒那發可能換韓國進了」、「貓男滿貫揭開序幕」、「貓男滿貫是歷史等級的」、「對韓滿貫是引爆點，吃了一顆定心丸」。

▼陳晨威。（圖／記者李毓康攝）





No.6 林家正｜捕手

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從高中就開始旅美棒球生涯，林家正2019年進入美國職棒響尾蛇隊小聯盟體系磨練至今，打擊終於在今年有所突破，因為經常搭配林昱珉，讓他跟著被選入本屆中華隊。林家正靈活的配球思維，成為這次台灣投手群展現十足壓制力的重要關鍵，多位選手都透露在他引導之下，整體感受安定不少，以「隱形功臣」和「地下指揮官」被球迷認識，林家正濃眉、落腮鬍的形象卻創造反差感，他的「古人臉」變成網友話題。

長相俊俏的林家正十分圈粉，他們還幽默自稱「家正婦」，對美國之戰突破打擊低潮，林家正冠軍戰從日本先發王牌戶鄉翔征手中，敲出中右外野方向陽春全壘打突破僵局，更讓全國人民同時變成「家正婦」，他於比賽尾聲被球擊中手指退場，一度難過得眼眶泛淚，頓時又成為大家集體心碎的時刻。一夜圈粉無數的林家正，透過這次12強賽好表現，介紹自己給全台球迷認識，尤其決賽這天單日聲量20,295筆衝至巔峰，讓他成為竄紅選手。

▼林家正。（圖／記者李毓康攝）

No.5 陳柏清｜投手



選手IG：p.c.6_6

今年跟隨台鋼雄鷹一起站上中職一軍舞台，左投手陳柏清度過略顯不穩的上半季，逐漸適應比賽強度，成為備受球隊期待的王牌可能人選，因為具備中職少見的本土先發左投身分，他是雄鷹唯一入選12強中華隊的國手。中華隊教練團更把預賽對戰日本的重責大任交到陳柏清手中，他在緊張狀態下繳出3.1局失3分的成績，成功化解失分擴大，獲得日本投手教練給出肯定評價。

複賽擔任對戰美國先發投手，陳柏清力投2局無失分退場，幫助中華隊撐到打下分數的時刻，原本就要完美收官，卻因中華隊視戰況變化，臨時更換投手的決定，讓他再度擔任隔天對戰日本的先發主投，連續出賽狀態明顯不佳的他，只投0.1局丟4分退場，賽後難掩自責情緒落寞地坐在休息區，隊長陳傑憲上前安慰的畫面被轉播捕獲，令不少球迷看了相當心疼，都能體諒陳柏清為團隊做出的犧牲，「犧牲小我，成就冠軍」的過程，讓他單日聲量來到16,181筆成為最高峰。

▼陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）



No.4 曾頌恩｜外野手



選手IG：songennnnnn

長相神似漫畫《灌籃高手》角色魚住純，讓曾頌恩獲得中信兄弟「魚住」封號，身材粗壯有力的他，今年球季繳出打擊生涯年，達成生涯首次例行賽單季10支全壘打，其中包括台北大巨蛋啟用首轟在內，光在這座球場就打出3支，讓曾頌恩多出「巨蛋王」之名。10月7日公布中華隊正選名單，球迷對這位巨蛋之王未入選感到可惜，隨後的中職總冠軍賽曾頌恩手感發燙，還在12強中華隊比賽場地大巨蛋又敲2轟，更加掀起一波換將聲音。

終於，曾頌恩靠著他拿下總冠軍賽MVP的表現，10月26日遞補加入中華隊，本次賽會成為台灣中心打線一員，巨蛋王雖沒能在兩座巨蛋又一次開轟，仍發揮長打本色，敲出4支安打有3支是二壘安打，開啟選球眼獲得5次保送成為全隊最多。曾頌恩在攸關全隊能否「前進東京」的對澳洲之戰，敲出2分打點二壘安打擴大球隊領先優勢，同時終結中華隊第4棒零安困境，讓他單日聲量總計5,623筆，成為本屆賽事最高峰，吸取這次大賽養分，曾頌恩期待未來披上國家隊戰袍更能有所發揮。

▼曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

No.3 林昱珉｜投手



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年僅21歲的左投「玉米」林昱珉，是本次中華隊28人年紀最小選手，擁有獨特出手姿勢和不畏懼對手的強心臟，讓他成為國家隊常客，林昱珉是2019年U18青棒世界盃中華隊冠軍班底，去年杭州亞運扛下台灣對韓國重任，拿到1勝1敗主投11局只丟2分的出色成績，卻留下無緣摘金的遺憾。「玉米」在美國職棒響尾蛇隊奮鬥3年，本季已升到3A，擁有即將踏上大聯盟的身手，林昱珉被認定是中華隊本屆王牌投手。

預賽對韓國繳出4.2局失2分的表現，林昱珉是中華隊首戰開胡的關鍵之一，隨後這張王牌一路壓到決賽才再度出場，中間更因陣前換將造成日本媒體不滿聲浪。「玉米」站上冠軍戰投手丘，展現出比對戰韓國更加強烈的求勝心，他那環繞雙臂的顯眼刺青，加上充滿鬥志不畏懼大場面的眼神，激起日本論壇好奇，以「罕見的亞洲投手類型」引起討論，消息傳回台灣論壇創造不少話題，他4局投球只被擊出一支安打，為中華隊創造突破對手的機會，這場留名關鍵戰讓林昱珉單日聲量達到21,731筆成為最高峰。

▼林昱珉。（圖／達志影像／美聯社）

No.2 潘傑楷｜內野手



選手IG：pan.35

攤開本屆12強中華隊名單，潘傑楷以穩定的打擊發揮成為唯一入選正職三壘手，然而過往在中職統一7-ELEVEn獅出賽時，防守一直是他的弱項，尤其內野高飛球更是心魔，不少球迷質疑這將變成中華隊隱憂。潘傑楷受到眾人關注，開賽後用手中棒子打出好表現，守備雖然有一次小瑕疵，但預賽整體安定感及格，結果讓他成為領到最多「道歉表」的選手，「光PJK這次的打擊就白到發光了」、「PJK這次真表現很好」、「親手打臉酸酸才是最強的」。

擁有一張深邃英俊面孔，潘傑楷曾有機會擔任棒球電影《KANO》主角，或許能在演藝圈發光發熱，卻會錯失「讓世界看見台灣」的機會！複賽對美國一戰，他接替鎮守一壘打擊低潮的朱育賢，相中對方中繼投手球路，擊成拉開領先分差的全壘打，「潘帥」賽後代表球隊出席記者會，在國際媒體面前穿上胸前印有「Taiwan」字樣的帽T，開心說出「我是來自台灣的潘選手」，圈粉表現與舉動衝出單日聲量高峰，累積14,859筆。冠軍戰潘傑楷不顧一切的撲壘，最後因傷退場的精神，更讓他打動許多新認識「PJK」的球迷。

▼潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）

No.1 陳傑憲｜外野手



選手IG：hsien_1994

愛你的心超越了極限！當「台灣隊長」陳傑憲冠軍賽從日本隊王牌戶鄉翔征手中敲出3分砲，目睹這一刻的台灣人，內心應該都有同樣的想法。本屆賽會陳傑憲一掃開打前大低潮，預賽首戰面對韓國投手高永表投球，擊成擴大中華隊領先的2分砲，被視為壓倒高麗軍團最後稻草，更是他進入「Zone」境界的開端，陳傑憲不只敲出對日、韓關鍵兩轟，24個打數擊出15支安打，鎮守中外野防線接殺多記險球，以打擊率0.625、中華隊奪冠功臣之姿，摘下本屆12強大會MVP！

確定寫下台灣棒球史新頁，陳傑憲賽後喜極而泣發出感性告白，「我想要跟大家球迷說，請愛我們，請支持我們，我們一直都在努力著，不要放棄，我們都可以。很謝謝這次團隊，讓世界看見台灣」。這一晚精采表現讓他的聲量單日飆升至64,665筆，帥氣臉龐加上運動員魅力，讓他IG粉絲數激增20萬人。褪去「台灣隊長」光環，陳傑憲還有統一7-ELEVEn獅隊隊長，中職球員工會理事長等領袖身分，他也是一位愛護妻兒的好老公、好爸爸，這位集許多優點於一身的男人，怎能不讓大家愛上。

▼隊長陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▼陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

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