ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下　從美國製造到在美國製造

我們想讓你知道…如果川普上任後履行承諾，全球貿易及供應鏈將會重組。美國將全面對進口產品提高關稅，加上美國關切對臺灣貿易逆差，臺灣被川普列為優先談判關稅調整對象的可能性高。

▲▼ 美國共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

● 劉大年／中經院區域發展研究中心主任

川普即將在明年1月就任美國總統，各國均在沙盤推演，研析如何因應未來川普新政府可能接踵而來的措施。

川普第一任與拜登共8年，在對中國大陸強力制裁下，的確有些成效。以川普關心的中美貿易失衡為例，美國對中國大陸貿易逆差，即已經大幅下降，降低美國對中國大陸的直接依賴。

不過美國的總貿易赤字卻大幅成長，2023年美國貨易赤字高達1兆660億美元，遠高於美中貿易戰開打2018年的8720億美元。主要是因為美國對其他國家，例如墨西哥與東亞國家貿易赤字大幅攀升。其中美國對臺灣貿易逆差由2018年的152億美元，增加到2023年的478億美元，成長幅度超過2倍，臺灣也成為美國第9大貿易逆差來源。

川普主張在美國投資　開拓市場

美國貿易逆差來源的移轉，也伴隨中國大陸對墨西哥及東亞的出口的成長。因為在美中貿易戰下，外資以及陸資企業由中國大陸移出，將生產據點移到東亞及墨西哥，但仍由大陸進口零組件及半成品，加工出口到美國。此三角貿易關係不斷強化，拜登政府接受此擺脫在中國大陸生產，近岸外包(near shoring)的模式；認為仍由美系供應鏈主導，即美國製造(Made by U.S)的分工下，有助於降低風險。

但是川普並不滿雖屬於美系供應鏈，但生產卻不在美國，因為並不會創造美國本土就業機會；所以主張要開拓美國市場，就必須來美國投資，僱用美國人，即美國製造(Made in the U.S.)的「回流」(reshoring)方式，才符合美國利益，此可能會使未來全球供應鏈向美國集中。

例如川普特別點名將對中資甚至外資企業在墨西哥生產電動車，課徵三位數的關稅，以阻擋進入美國市場。川普的邏輯非常簡單，就是用高關稅阻止外國產品，再搭配調降國內公司稅的方式，推動企業前往美國投資，在「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下，達成回流美國目的。

川普高關稅政策違反國際貿易規範，更不相容於國際自由化潮流，會引發其他國家報復，另外川普國外加稅及國內減稅措施均會助長通貨膨脹；但川普深信由回流促使在美國加碼投資所創造的經濟效益，可以抵銷其他負面的影響。

▼川普邏輯非常簡單，就是用高關稅阻止外國產品，再搭配調降國內公司稅的方式，推動企業前往美國投資，在「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下，達成回流美國目的。（圖／路透）

▲▼華爾街,紐約證交所,紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

川普若履行承諾　全球貿易供應鏈將重組

總之，如果川普上任後履行競選承諾，全球貿易及供應鏈將會重組。美國將全面對進口產品提高關稅，加上美國關切對臺灣貿易逆差，臺灣被川普列為優先談判關稅調整對象的可能性高。建議可先檢視近年臺灣對美國出口結構的變化，並針對各品項評估被提高關稅的影響，並研擬因應對策，以降低衝擊。

此外，臺灣出口的半導體和電子零組件中，不少是透過出口東南亞第三地組裝、加工後再出口美國，若東南亞國家也被美國列為優先談判，改善貿易失衡的對象，臺灣出口亦可能受到連帶影響。如何協助臺商降低風險，並深耕東南亞內需市場，亦相當重要。

▼如果川普上任後履行競選承諾，全球貿易及供應鏈將會重組。美國將全面對進口產品提高關稅，臺灣被川普列為優先談判關稅調整對象的可能性高。（圖／路透）

▲Alphabet的現金流攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「奔騰思潮」網站。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►國民黨為何念念不忘「藍白合」？ 　下一步又該何去何從

►「台灣隊長」陳傑憲旅外？　年底到明年將是關鍵

►一起讀判決／遭「職場霸凌」罹患憂鬱症　可以向公司求償嗎？

►《無罪推定》觀後感　人民不怕司法犯錯、最怕有錯不改

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下　從美國製造到在美國製..

川普羞辱林郁婷與台積電　賴清德躲哪去了？

川普重返白宮後　中華民國的國防預算可能會增加多少

煤電核電除役不拆除　台灣又創惡例

王義川、王定宇罵劉德華　守護綠營「玻璃心」

關鍵字: 劉大年 雲論 奔騰思潮 川普 美國 關稅 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
學生犯法老師提告　這有什麼不對？
從陳傑憲與少子化　看「當丈夫的資格」
「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下　從美國製造到在美國製..
戴晚郎／勞動部長開個唱，有什麼不可以？
勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？

推薦閱讀

戴晚郎／勞動部長開個唱，有什麼不可以？

勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？

「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下　從美國製造到在美國製..

從陳傑憲與少子化　看「當丈夫的資格」

美國納保官成功經驗　解決台灣「萬年稅單亂象」

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功吃「羊羹」才更尊敬對..

戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是快樂的事

國民黨為何念念不忘「藍白合」？ 　下一步又該何去何..

日本棒球之所以難以超越　原因在此！

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

相關文章

美媒：因應台海局勢　美軍發展海上飛彈裝載系統

美媒：因應台海局勢　美軍發展海上飛彈裝載系統

《華爾街日報》指出，美國海軍近期進行「海上飛彈裝載系統」演練，透過艦對艦飛彈裝載運補，美軍戰力將大幅提升，彌補西太平洋地區若發生戰事，台灣距..

9小時前

美國新出口禁令140中企列黑名單　台灣業者恐受影響

美國新出口禁令140中企列黑名單　台灣業者恐受影響

地表最強戰車將抵台！陸軍苦等30年迎來「M1A2T」　600億軍購案曝

地表最強戰車將抵台！陸軍苦等30年迎來「M1A2T」　600億軍購案曝

勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？

勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？

美國納保官成功經驗　解決台灣「萬年稅單亂象」

美國納保官成功經驗　解決台灣「萬年稅單亂象」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

戴晚郎／勞動部長開個唱，有何不..

戴晚郎／勞動部長開個唱，有何不..

勞動部公務員之死　「平庸之惡」..

「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下　..

從陳傑憲與少子化　看「當丈夫的..

美國納保官成功經驗　解決台灣「..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面