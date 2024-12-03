「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下　從美國製造到在美國製造

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

● 劉大年／中經院區域發展研究中心主任

川普即將在明年1月就任美國總統，各國均在沙盤推演，研析如何因應未來川普新政府可能接踵而來的措施。

川普第一任與拜登共8年，在對中國大陸強力制裁下，的確有些成效。以川普關心的中美貿易失衡為例，美國對中國大陸貿易逆差，即已經大幅下降，降低美國對中國大陸的直接依賴。

不過美國的總貿易赤字卻大幅成長，2023年美國貨易赤字高達1兆660億美元，遠高於美中貿易戰開打2018年的8720億美元。主要是因為美國對其他國家，例如墨西哥與東亞國家貿易赤字大幅攀升。其中美國對臺灣貿易逆差由2018年的152億美元，增加到2023年的478億美元，成長幅度超過2倍，臺灣也成為美國第9大貿易逆差來源。

川普主張在美國投資 開拓市場

美國貿易逆差來源的移轉，也伴隨中國大陸對墨西哥及東亞的出口的成長。因為在美中貿易戰下，外資以及陸資企業由中國大陸移出，將生產據點移到東亞及墨西哥，但仍由大陸進口零組件及半成品，加工出口到美國。此三角貿易關係不斷強化，拜登政府接受此擺脫在中國大陸生產，近岸外包(near shoring)的模式；認為仍由美系供應鏈主導，即美國製造(Made by U.S)的分工下，有助於降低風險。

但是川普並不滿雖屬於美系供應鏈，但生產卻不在美國，因為並不會創造美國本土就業機會；所以主張要開拓美國市場，就必須來美國投資，僱用美國人，即美國製造(Made in the U.S.)的「回流」(reshoring)方式，才符合美國利益，此可能會使未來全球供應鏈向美國集中。

例如川普特別點名將對中資甚至外資企業在墨西哥生產電動車，課徵三位數的關稅，以阻擋進入美國市場。川普的邏輯非常簡單，就是用高關稅阻止外國產品，再搭配調降國內公司稅的方式，推動企業前往美國投資，在「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下，達成回流美國目的。

川普高關稅政策違反國際貿易規範，更不相容於國際自由化潮流，會引發其他國家報復，另外川普國外加稅及國內減稅措施均會助長通貨膨脹；但川普深信由回流促使在美國加碼投資所創造的經濟效益，可以抵銷其他負面的影響。

▼川普邏輯非常簡單，就是用高關稅阻止外國產品，再搭配調降國內公司稅的方式，推動企業前往美國投資，在「棍子」與「胡蘿蔔」雙管齊下，達成回流美國目的。（圖／路透）

川普若履行承諾 全球貿易供應鏈將重組

總之，如果川普上任後履行競選承諾，全球貿易及供應鏈將會重組。美國將全面對進口產品提高關稅，加上美國關切對臺灣貿易逆差，臺灣被川普列為優先談判關稅調整對象的可能性高。建議可先檢視近年臺灣對美國出口結構的變化，並針對各品項評估被提高關稅的影響，並研擬因應對策，以降低衝擊。

此外，臺灣出口的半導體和電子零組件中，不少是透過出口東南亞第三地組裝、加工後再出口美國，若東南亞國家也被美國列為優先談判，改善貿易失衡的對象，臺灣出口亦可能受到連帶影響。如何協助臺商降低風險，並深耕東南亞內需市場，亦相當重要。

▼如果川普上任後履行競選承諾，全球貿易及供應鏈將會重組。美國將全面對進口產品提高關稅，臺灣被川普列為優先談判關稅調整對象的可能性高。（圖／路透）

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