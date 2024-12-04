難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了失敗的獨裁者

● 呂秋遠／律師

在南韓當總統，是個高風險的行業，又被稱為「青瓦台詛咒」，這個詛咒的意思是，只要入主青瓦台，也就是當選南韓總統，必定不得善終。

在20屆的總統裡，第1到3屆的總統，流亡海外、客死他鄉，第4與第10屆，遇到軍事政變下台，第5到9屆，被暗殺。全斗煥（11到12）、盧泰愚（13）、李明博（17）、朴槿惠（18）自己被判刑，金泳三（14）、金大中（15）的家人被判刑、盧武鉉因為被調查而選擇輕生（16）。第19任文在寅，據說正在接受司法調查，而尹錫悅，是第20屆，竟然發動戒嚴，看來也正在走向自己的毀滅之路。

▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

尹錫悅從反戒嚴熱血青年 變成發動戒嚴的總統

如果從他的成長背景來看，這次發動非常戒嚴令，是讓人難以理解的行為。

1979年的時候，尹錫悅進入首爾大學法律系就讀，那年，長期執政的獨裁總統朴正熙被刺殺，全斗煥將軍趁機崛起，發動政變以後，宣布戒嚴並大肆逮捕反對黨人士。光州與全羅南道不斷發生示威抗議，全斗煥於是派兵鎮壓，造成數百位平民死亡，這就是有名的光州事件。

尹錫悅當時是大學生，法律系辦了一場全斗煥的模擬審判，他扮演檢察官，具體對被告求處死刑。看起來，他就是個反對政變與戒嚴、支持民主的熱血青年。

之後，他的考試過程並不順利，直到1994年才通過司法考試，擔任檢察官。他的檢察官生涯，跟他在大學時代一樣熱血，一開始專責調查官員貪腐，起訴現代汽車的執行長鄭夢九、盧武鉉的親信安熙正。

他對執政黨也不假辭色，曾經指控國家情報局操控選舉、法務部長干涉他的獨立調查，即使因此被降職，他仍然不屈不撓，在檢察長任內起訴多位政要，包括朴槿惠總統、李明博總統、國家情報院院長、大法院法官，以及大型財團詐欺案等等，最後終於被任命為最高檢察長。

因為長期不畏權貴、打擊貪腐的形象，他從2020年以後，就是2022年南韓總統大選的熱門候選人。一開始，他並沒有加入任何黨派，直到2021年中，他才加入最大在野黨，也就是國民力量黨，並且成為該黨的總統候選人。

▼尹錫悅大學生時，就是個反對政變與戒嚴、支持民主的熱血青年。（圖／路透）

面臨彈劾選擇鋌而走險 令人不勝唏噓

擔任檢察官，跟選總統是完全不一樣的事情。那麼，他的政治理念與政見是什麼呢？

如果從政治光譜來說，他是個傳統的保守主義者。他在經濟上，主張自由放任，廢除基本工資跟最長工作時數。他認為，南韓女性並沒有被歧視，不需要有任何的特殊照顧與待遇，他說，女權運動就是讓南韓停止進步的原因。他相對來說親日，認為北朝鮮是南韓最大的威脅，並且希望美國可以重新在南韓部署核武器。

2022年，他以25萬票的微小差距，擊敗共同民主黨的李在明，得票率僅為48.56% ，當選南韓第20屆總統。他在當選之初，還有52%的支持率，但是在三個月後，就崩塌到24%，此後再也沒起色。他的夫人涉及刑事犯罪、國會多次彈劾政府官員，或許讓他想要孤注一擲，於是瘋狂的在昨天宣告緊急戒嚴令。

緊急戒嚴令可以限制一切政治活動與宵禁，包括限制人民的言論、出版自由，軍隊進入首爾街頭，包圍國會。他的理由是「國會已經是同情北朝鮮、反民主的叛國機構，我要透過戒嚴的方式，還給民眾一個全新的國家。」

欸，不是，這樣就要戒嚴？好歹也來問問中國國民黨。根據中國國民黨曾經對台灣實施持續時間38年，也是全世界第二長的經驗，理由不用是這樣的。況且現在都是2024年了，南韓民主化也已經超過30年，又不是北朝鮮大舉入侵，你怎麼敢用這麼糟糕的理由與藉口，宣布實施戒嚴？台灣國會的狀況比你們嚴重多了，我們也是尊重民主程序，受夠了國民黨過去38年的戒嚴，沒人想重蹈覆轍，你怎麼好意思破壞南韓這麼多年的民主？

雖然南韓國會反對黨確實佔了多數，也不斷攻擊政府，但不就是尹總統的民調太低、夫人被指控犯法干政，怎麼能把所有施政不順的原因都歸咎給國會，然後引進軍隊包圍國會？讓軍隊介入政治，是最糟糕的選擇，他做了最糟糕的選擇，已經可能構成最嚴重的叛國罪。

一個曾經反對軍事政變與戒嚴的熱血青年檢察官，第一次選公職就是選總統，因為，面臨被彈劾，鋌而走險，最後變成了發動戒嚴失敗的獨裁者，還可能面臨嚴重的牢獄之災，真是令人不勝唏噓。

戒嚴令已經被國會否決，尹錫悅也承認國會的否決，結束了一場六小時的戒嚴鬧劇。然而在這次的政變中，南韓的元氣已經受傷，軍人干政的陰影再次出現，政治動盪與反民主的浪潮也隱隱湧現。願這個國家，早日恢復穩定。

然而，台灣的棒球，一定會繼續贏你們。

▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／達志影像／美聯社）

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