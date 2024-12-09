ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

可怕的不只是川普　當金權、科技和數據佔領政治場域

我們想讓你知道…川普再次當選，無疑暴露當代美國民主可能存在的脆弱性。在這場充滿數據操控、資訊扭曲的選舉背後，看到馬斯克所代表的數位權力深入政治，甚至滲透政策和外交決策中。

▲▼SpaceX第6次點火試射，川普特地到場與馬斯克同框觀摩。（圖／路透）

▲以馬斯克為代表的科技巨頭，正在憑藉其數位權力影響著選民，並逐步滲透到政治權力核心。（圖／路透）

● 羅世宏／中正大學傳播系教授

2024年美國總統選舉，讓川普再次回到白宮。此一結果，不僅顯示美國社會的嚴重撕裂，也暴露了選舉背後潛藏著的更大威脅：這不僅是川普個人政治能量的復甦，更是以馬斯克為代表的科技巨頭，正在憑藉其數位權力影響著選民，並逐步滲透到政治權力核心。在這次選舉中，馬斯克以資金、媒體和科技影響力全力支持川普，不僅成為他勝選的重要推手，並且一定程度地掌控美國公共輿論和數位空間，成為某種「影子總統」般的存在。

性別對立　經濟焦慮

首先，這次選舉中的性別分裂和經濟焦慮，如何構成川普勝利的基礎。曾任《紐約時報》首任女性總編輯的吉兒．艾布拉姆森（Jill Abramson）近日撰文指出，川普一貫抱持對女性極端侮辱的態度，無論是公開稱呼前眾議院議長南希．裴洛西為「賤人」（”bitch”），或是讚許支持者用粗俗詞彙攻擊他的政治對手賀錦麗。

然而，這些明顯的厭女行為並未真正削弱他在女性選民中的支持，甚至可說幾乎未產生影響。2024年大選的出口民調顯示，賀錦麗在女性選民中只比川普領先10個百分點，遠低於2016年希拉蕊和2020年拜登的15個百分點。

此一現象，反映著美國選民對當前經濟壓力的深刻不滿。雖然賀錦麗將墮胎權作為競選重點，但大多數選民更關心的卻是生計問題。當日常經濟壓力成為首要關注課題，政治上的性別議題即顯得微不足道。這也進一步強化川普的支持基礎，讓選民在經濟焦慮中選擇回歸保守立場，期盼政策能帶來些許改變。

▼這次選舉中的性別分裂和經濟焦慮，構成川普勝利的基礎。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

馬斯克的「水晶球」　數位權力

然而，川普的勝選背後，還有一股更為強大的力量在推波助瀾：馬斯克的全面支持。馬斯克擁有全球社交平台X（原稱Twitter），並利用其龐大的數據優勢來掌控選民情緒，甚至預測他們的投票意向。

馬斯克透過X平台獲取的數據，相當於一個預知未來紀事的「水晶球」，遠比傳統民調和政治分析更加準確。這種數據優勢讓他不僅能察覺選民的情緒變化，更能利用這些數據在選前推動特定議題與引導民意。

《衛報》前總編輯艾倫．拉斯布里傑（Alan Rusbridger）撰文指出，馬斯克對民主的真實威脅比川普更大！他不僅是川普的支持者，還成為選戰中的主導力量之一。在選戰中，他不僅資金上全力支持川普，還利用X平台的演算法放大右翼言論，使這些言論迅速散播，營造出一個由數據和演算法營造的「資訊泡泡」，讓支持者沉浸其中，完全看不到多元與不同的意見。

馬斯克的作為也顯示出他對自由言論的獨特理解，他宣稱X平台是唯一能夠呈現「真相」的地方，並且強調「你們現在就是媒體」，並藉此攻擊主流媒體的可信度。

馬斯克的科技權力帶來一個問題：如果未來科技巨頭可以藉由數據和演算法直接影響選舉結果，那麼民主的意義將從此改寫。假如臉書創辦人祖克柏將來也決定參選，他可以透過Meta平台的數據優勢和演算法來引導選民情緒，甚至在關鍵時刻推送特定內容來影響選舉結果。換句話說，科技巨頭對選民行為的操控，不僅已威脅民主制度的根基，也讓選民的自由選擇變成一種被引導或操縱的幻影。

▼ 馬斯克透過X平台獲取的數據，相當於一個預知未來紀事的「水晶球」，遠比傳統民調和政治分析更加準確。（圖／達志影像）

▲▼ 馬斯克旗下社群平台X（原推特）。（圖／達志影像）

數位泡泡　資訊孤島的形成

《全球之聲》（Global Voices）共同創辦人、美國媒體學者的伊森．祖克曼（Ethan Zuckerman）也在最近指出，川普勝選不僅因為他的個人影響力，更得益於他對「數位泡泡」的精準運用。

在傳統媒體逐漸失去影響力的今天，數位平台與新聞網紅（news influencers）已成為政治影響力操作的主要管道。在社群媒體上長期活躍的川普，透過數據分析反覆調整自己的競選策略，以精準契合支持者的情緒和需求。他的發言不斷根據即時回饋調整，使其在支持者心中塑造出值得信賴的形象。

這樣的數位泡泡效應尤其顯著。今天的選民在數位平台上看到的主要是「客製化」的資訊，這些資訊在演算法推動下使人們置身於不同的「資訊孤島」，逐漸失去與不同意見交流的機會。川普和他的支持者形成了一個自我強化的回聲室，並且在其中強化敵對陣營的負面形象。這種現象讓數位空間的公共討論變得困難，也讓美國社會分裂態勢難以翻轉。

當資訊由數據和演算法操控，選民的認知便變得高度依賴平台的內容推送，民主的透明性和真實性也因此受到侵蝕。這不僅讓選民無法接觸到多元資訊，也導致他們對「真相」的判斷力逐漸退化，最終迷失在一個又一個的數位泡泡當中。

▼今天的選民在數位平台上看到的主要是「客製化」的資訊，這些資訊在演算法推動下使人們置身於不同的「資訊孤島」，逐漸失去與不同意見交流的機會。（圖／路透）

▲▼位於加州舊金山的推特總部外出現新商雕投影。（圖／路透）

當金權、科技和數據　佔領政治場域

川普再次勝選的背後，是一場權力的重構。這場權力重構，不只是出於選民的選擇，更是金錢、科技和數據共謀的結果。這次選舉也讓我們看到一種「寡頭政治」的形成，當馬斯克這樣的科技巨頭可以在政治操作中佔據重要位置時，選舉將不再純粹是選民意志的表達，而變成是一場由超級富豪和數位平台演算法操控的權力遊戲。

當科技巨頭逐漸成為政策的推動者，數據成為操控輿論的工具，我們不得不質疑，未來的民主是否會被這些「影子總統」所控制？表面上，川普似乎是民選總統，但馬斯克可能成為事實上的「影子總統」。馬斯克透過擁有的數據資源和技術平台，在政策領域發揮前所未有的影響力，甚至參與外交政策，例如選後他立即參加了川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話，而他的星鏈（Starlink）系統在俄烏戰爭中扮演關鍵角色。

川普的再次當選，無疑暴露了當代美國民主可能存在的脆弱性。在這場充滿數據操控、資訊扭曲的選舉背後，我們看到科技巨頭馬斯克所代表的數位權力已深入政治，甚至滲透進政策和外交決策之中。這樣的影響，不僅是對美國政治的挑戰，也是對全球民主的考驗。

面對此一挑戰，民主制度必須進行深層次的重構，確保數位時代的自由選擇不被技術壟斷、資本操控。只有加強科技監管、提升媒體素養、保持對事實的堅守，才能捍衛民主的本質。這不僅是美國的問題，也是所有民主國家在數位時代不得不共同面對的課題。

▼ 未來的民主是否會被這些「影子總統」所控制？表面上，川普似乎是民選總統，但馬斯克可能成為事實上的「影子總統」。（圖／路透）

▲▼ 全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「思想坦克」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►關稅政策　是川普的「萬靈丹」？

►花蓮縣從艱困走向榮耀　幸福城市的實踐

►台灣的外交突破　中國的惱羞成怒

►職場霸凌處分　應依法行政並設置心理諮商師

投稿
申訴
思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

思想坦克最新文章

more

可怕的不只是川普　當金權、科技和數據佔領政治場域

從陳傑憲與少子化　看「當丈夫的資格」

川普能源政策　對台灣的影響

世界12強賽奪冠　是改革各級棒球的最佳契機

危機變轉機　改革「公部門」勞動條件的時刻到了

關鍵字: 羅世宏 雲論 川普 思想坦克 馬斯克 X 數位泡泡 美國 科技 美國 美國選戰

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「這是我自己想做的」　辰己涼介被妻子洗腦還是父母有..
「阿薩德垮台」中東風雲起　防範恐怖組織趁機擴張
可怕的不只是川普　當金權、科技和數據佔領政治場域
關稅政策　是川普的「萬靈丹」？
花蓮縣從艱困走向榮耀　幸福城市的實踐

推薦閱讀

可怕的不只是川普　當金權、科技和數據佔領政治場域

「阿薩德垮台」中東風雲起　防範恐怖組織趁機擴張

「這是我自己想做的」　辰己涼介被妻子洗腦還是父母有..

關稅政策　是川普的「萬靈丹」？

台灣的外交突破　中國的惱羞成怒

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

觀光逆差八千億　誰之過？

職場霸凌處分　應依法行政並設置心理諮商師

花蓮縣從艱困走向榮耀　幸福城市的實踐

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

相關文章

川普警告：美國「絕對」有可能退出北約

川普警告：美國「絕對」有可能退出北約

美國總統當選人川普今天進一步重申關稅措施和大規模驅逐無證移民等立場強硬的競選承諾，並且拋出下個月就職後美國可能退出北大西洋公約組織的想法。

16小時前

美媒：川普將禁外籍人士赴美「生育旅遊」

美媒：川普將禁外籍人士赴美「生育旅遊」

捨不得放手？川普「霸氣緊牽」馬克宏　重現7年前經典場景

捨不得放手？川普「霸氣緊牽」馬克宏　重現7年前經典場景

關稅政策　是川普的「萬靈丹」？

關稅政策　是川普的「萬靈丹」？

川普與法烏領袖三邊會談　商討俄烏戰爭等關鍵議題

川普與法烏領袖三邊會談　商討俄烏戰爭等關鍵議題

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

可怕的不只是川普　當金權、科技..

可怕的不只是川普　當金權、科技..

「阿薩德垮台」中東風雲起　防範..

「這是我自己想做的」　辰己涼介..

關稅政策　是川普的「萬靈丹」？

台灣的外交突破　中國的惱羞成怒

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面