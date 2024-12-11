12強棒球10大場邊話題！　傑憲尋婆、家正婦、道歉表全上榜　

▲棒球12強10大場邊話題。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

台灣於11月24日在世界棒球12強賽拿下首座成棒一級賽事世界冠軍，全台許多球迷都感動落淚。雖然距離賽事已經過去兩週，但不少人還是沉浸在深深的感動中。除了精彩的比賽之外，其實在這次12強的賽場邊也出現不少可愛的花絮，有的溫馨感人、有的迷因感滿滿，也有的讓人會心一笑，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出這次12強賽事的10大場話題，你是否也對這些討論印象深刻呢？

每一件小事 都是奇蹟奪冠之旅的重要風景

除了球員們在賽場上的奮鬥的身影和堅毅的精神之外，其實選手賽場之外的幽默逗趣、背後默默付出的後勤團隊、聲嘶力竭的應援團、場邊及直播前團結一心的球迷、看比賽的可愛小迷信、與其他國家超越勝負的友誼、專屬台灣人的賽事迷因梗，全都是構成這場奇蹟奪冠之旅的重要風景，一起透過這些場邊話題，再一次回味台灣拿下世界冠軍的感動吧。

▼中華隊在棒球12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

NO. 10 江國豪送辰己涼介手套



在這次12強賽的台日冠軍戰前，日本外野手辰己涼介放話「如果日本隊輸了，我就改練投手」，並且在比賽前還開玩笑向隊友信心喊話「我來自未來！恭喜奪冠！」之後台灣以4比0完封日本，辰己涼介也因為這些言論遭到炎上，許多網友認為他太過自負。

在台灣奪冠當下，投手江國豪在和友人的通話中表示要贊助手套給辰己涼介練投手，意外被媒體錄下成為話題。

沒想到辰己涼介居然轉發了新聞片段向江國豪道謝並恭喜台灣奪冠，同時表示自己會等候江國豪贈送的投手手套，之後江國豪也真的寄出手套並得到辰己涼介的回禮，意外牽起一段選手間的台日情誼。原先被網友批評的辰己涼介，也因為大方回應的態度以及和江國豪間的有趣互動而翻轉大家原先的印象，不少網友表示被圈粉，「這個人真的很有趣」、「雖然他先說了不禮貌的話，但是後來的大方，讓我越來越喜歡他了」、「希望中職能有機會找他們夫妻來開球」。

▼辰己涼介收到手套。（圖／翻攝自辰己涼介IG）

NO. 9 「訂飲料」迷因



預賽台灣對戰澳洲的賽事中，網紅「30才jk濃濃」在觀賽過程中於Facebook及Threads上發布一張教練及選手們在場邊討論戰術的畫面，表示「我們台灣人，就算是在國際賽拿著一張紙即時討論情蒐，看起來也很像在訂飲料」。貼文笑翻許多網友，許多人都覺得形容得十分貼切，紛紛轉發分享，「訂飲料」也成為這次12強賽事的迷因之一，之後還出現「訂機票」、「訂便當」等衍生梗圖。

▼台灣人，就算是在國際賽拿著一張紙即時討論情蒐，看起來也很像在訂飲料。（圖／記者李毓康攝）

NO. 8 「愛你的心超出了傑憲」



在預賽第一場台灣對戰韓國的比賽中，愛爾達體育台轉播鏡頭帶到搖滾天王伍佰也坐在場邊觀戰，愛爾達小編在Threads截圖發文表示「或許我，不該問……」同時號召網友來歌詞接龍。在這則串文底下，一名網友以伍佰經典歌曲〈挪威的森林〉中的歌詞「只是愛你的心超出了界限」結合台灣隊長陳傑憲的名字，幽默神回「只是愛你的心超出了傑憲」，以大家熟悉的歌曲結合台灣人最愛的諧音梗，獲得一致讚賞。

之後愛爾達在Facebook發文尋找這名網友，表示要贈送小禮物，而「愛你的心超出了傑憲」也因此成為本次12強的經典標語，每當陳傑憲在比賽中有好表現時，直播聊天室和貼文留言區都會出現許多網友狂刷「愛你的心超出了傑憲」。不少人表示這是一句很切合台灣人喜好、又能表達出對選手支持的標語，「神回覆」、「台灣人的諧音梗真的太猛」、「成為四爺新的應援曲」、「台灣人的諧音梗最可愛了」、「這真的太有才」、「想贏韓國的心情超越了傑憲」。

▼網友以伍佰經典歌曲〈挪威的森林〉中的歌詞「只是愛你的心超出了界限」結合台灣隊長陳傑憲的名字，幽默神回，獲得一致讚賞。（圖／記者林敬旻攝）

NO. 7 「Taiwan」手勢

在超級循環複賽以8比2戰勝美國後，選手潘傑楷出席賽後記者會時穿了印有「Taiwan」字樣的帽T，為了不讓字被遮擋還特地將胸前掛著的識別證取下，並比畫強調自己來自「台灣」。潘傑楷表示自己看見前輩陳鏞基在2006年經典賽時堅定向媒體表示自己是來自台灣的選手，內心因而被觸動，希望自己也能像那樣讓世界看見台灣。

這樣的意念也貫徹在整支隊伍中，在台日冠軍戰上，陳傑憲擊出3分全壘打後振奮全場，跑壘時他以括號手勢在胸前比畫。在球衣上胸口的位置，別的球隊都會寫著國家的名字，而台灣的球衣則是空白的；陳傑憲做出那個手勢的時候，即使上面仍然沒有文字，但大家都看見了在那個位置應該要有的「Taiwan」。之後「Taiwan」手勢成為流行，這樣的精神也感動許多網友，「台灣會克服萬難，朝著寫上自己名字的那天繼續前進」、「台灣再次用實力證明自己」。

▼傑憲擊出3分全壘打後振奮全場，跑壘時他以括號手勢在胸前比畫。（圖／記者李毓康攝）

NO. 6 台灣奪冠婉拒噴香檳慶祝



台灣在12強奪冠後許多球迷都感動落淚，球員、教練及整個團隊更是難掩激動情緒，在東京巨蛋忘情跑跳、歡呼。不過在球員歡樂慶祝的同時，許多人也發現他們並沒有如大家傳統印象中的奪冠球隊一樣進行「香檳浴」儀式。原因是總教練曾豪駒認為，東京巨蛋是日本職棒球場，台灣不宜在此噴香檳慶祝，「這是日本職棒的場地，奪冠當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝。」

許多人誤以為1,000瓶香檳是主辦單位準備給冠軍隊伍慶祝使用，不過其實香檳是日本隊事前向酒商預訂用以慶祝奪冠，酒商在冠軍戰第8局開始聯繫台灣，詢問是否有意願購買此批香檳。最後台灣決定僅帶走100瓶香檳至慶功宴使用，曾豪駒認為雖然奪冠也不該在地主場地高調噴灑香檳，謙遜的態度感動許多日本網友，也獲得台灣網友好評，「教練真的很貼心」、「贏了冠軍，也贏了風度」、「運動比贏更重要的是風度跟品格」。

▼總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

NO. 5 選手明星臉



在這次的12強賽中，除了精彩的比賽片段和選手們的亮眼表現備受關注外，賽場之外大家也從選手身上發現了不一樣的焦點。在這次的比賽陣容中，有網友發現不少球員都有「明星臉」，除了長相酷似藝人外，也有人撞臉動漫人物，成為在比賽之於的熱門話題。

過去就因為長得像吳奇隆而被封為「四爺」的陳傑憲，在這次賽事爆紅後也被發現長相神似日本男星岡田准一；關注度極高的捕手林家正，則被認為長得像關羽、莊子，有「古人臉」，同時也撞臉《葉問》「金山找」。除此之外，還有與遊戲實況主6tan撞臉的Giljegiljaw、神似李榮浩的陳柏清、被認為像伍佰的陳冠宇、站上投手丘後讓人想起「大鳥姐姐」的林凱威等等，本屆12強賽可以說是到處都充滿了明星臉。

▼在這次的比賽陣容中，有網友發現不少球員都有「明星臉」，除了長相酷似藝人外，也有人撞臉動漫人物，成為在比賽之於的熱門話題。（圖／記者陳立勳攝）

NO. 4 科學的盡頭是玄學



台灣在12強賽奪冠後，除了實力堅強的選手、教練團及後勤團隊外，有不少網友都開玩笑表示「玄學」也是這次的致勝關鍵。長期關注棒球賽事的YouTuber台南Josh，因為看好的球隊經常落敗、賽前分析對照賽後也往往都出現相反的結果，因此被網友視為「反指標大師」。尤其在這次12強賽的過程中，台南Josh幾乎每一次的賽前分析都和賽果相反，更讓大家相信他身上帶有某種特殊的「法力」。

出於這樣的迷信，台南Josh在台日冠軍戰前特地購買了日本隊先發投手戶鄉翔征的球衣、應援毛巾和月曆，並在冠軍戰當日全副武裝進場「幫日本隊及戶鄉翔征加油」。沒想到表現一向穩健的戶鄉翔征當天被台灣打下4分，並且除了戶鄉以外的投手皆沒有失分，台灣也順利拿下冠軍，讓許多網友越想越覺得「玄學」確實存在，紛紛在賽後尊稱台南Josh為「國師」、「咒術師」，「科學的盡頭是玄學」也成為這次12強的知名迷因，「大會應該增設最佳咒術師的獎項」、「國師應該要被提報本年度10大傑出青年」、「此時的戶鄉還不知道自己昨天出了什麼差錯」、「國光獎金也應該給Josh一份」。

▼長期關注棒球賽事的YouTuber台南Josh，因為看好的球隊經常落敗、分析往往都出現相反結果，因此被網友視為「反指標大師」。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

NO. 3 傑憲尋婆

台灣在本屆12強賽拿下冠軍，而隊長陳傑憲也一口氣拿下MVP、打擊王、最佳守備球員、全明星隊外野手等個人獎項，成為頒獎典禮上備受矚目的焦點。頒獎典禮結束後，陳傑憲在場邊大喊「我老婆咧」的畫面被網友瘋狂轉發，有人將其稱之為「傑憲尋婆」事件，更有人開玩笑表示：「是不知道這樣問會有幾百萬人回頭嗎？」

之後搭機返台，陳傑憲再度被拍到在機場「找老婆」，因而「傑憲尋婆」成為熱門話題，而陳傑憲對妻子的愛也羨煞許多網友，紛紛稱讚陳傑憲是好男人。不過陳傑憲近期在媒體訪問中表示，奪冠後的「找老婆」其實是因為當下經紀人在跟自己說話，他便順口詢問妻子在哪裡，沒想到意外成為話題，對此他也幽默表示「對不起，全台灣的男生我害了你們」。即便如此，仍不減大家對於「傑憲尋婆」的津津樂道，「拿冠軍第一個想到老婆的男人，帥慘了」、「在這麼多人面前大聲喊老婆，超級浪漫」。

<br>

NO. 2 家正婦、家正夫



旅美捕手林家正在本次賽事亮眼的表現備受關注，許多人認為他的配球和對投手的引導也是這次12強的致勝關鍵。蹲捕時根據投手特質及打者習慣給出的細膩配球，被網友封為「配球皇帝」，面對投手狀況不穩時的信心喊話和調整，也讓他獲得「心靈捕手」的稱號，冠軍戰中開啟台灣攻勢的全壘打，更是征服一票粉絲。被認為是「隱形功臣」和「地下指揮官」的林家正圈粉無數，還衍生了以「家政婦」、「家政夫」為諧音的粉絲名「家正婦」、「家正夫」。

不只有場上沉著穩健的表現，林家正自帶正氣的「古人臉」和濃眉也吸引許多網友，再加上賽後採訪與粗獷外表截然不同的溫柔談吐，讓許人都不知不覺成為「家正婦」。在近期釋出的許多專訪中，林家正為了夢想堅持不懈的精神，更是讓家正婦人數爆增，「到底為什麼講話可以這麼好聽」、「談吐溫暖正向，怎麼能不愛」、「家正真的是充滿正能量、低調穩重又謙虛的男孩」。

▼世界12強棒球賽，捕手林家正。（圖／記者李毓康攝）

NO. 1 道歉表



台灣在這次12強賽中從一開始不被各界看好，到後來一路扳倒各方強敵奪冠，寫下奇蹟般的劇本，讓許多賽前不看好台灣實力的網友紛紛開始填寫「道歉表」向球員、教練及整支球隊道歉。從預賽第一場贏韓國開始，後續台灣接連打敗多明尼加、澳洲和古巴，前進東京4強賽；複賽一開始敗給委內瑞拉後又以8比2大分差打贏美國，最後在冠軍戰4比0完封日本，過程中不斷推翻網友先前對這支球隊的看法，網路上填寫「道歉表」的網友，也隨著台灣前進下一輪賽事而增加。

一開始台灣公布參賽選手名單時，許多人覺得除非出現奇蹟才有可能贏球，甚至有球迷賽前認為「頂多贏一、兩場預賽」，沒想到台灣交出了驚人的亮眼成績，精彩的表現振奮球迷，社群上充滿各式各樣的「道歉表」，還有人將道歉表影印出來帶到球場。甚至有網友自製「道歉大會師」網站，提供大家上傳自己的道歉表並進行統計。道歉表的瘋傳，也代表了網友對這支球隊的肯定，「賽前預期1勝4敗的我被啪啪打臉」、「我先道歉再說」、「酸民兼任鍵盤總教練，通通給我回來寫道歉表」、「我為我一開始佛系看球的散漫態度道歉」。

▼中華隊下奇蹟般的劇本，讓許多賽前不看好台灣實力的網友紛紛開始填寫「道歉表」向球員、教練及整支球隊道歉。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）



►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉自「網路溫度計」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。