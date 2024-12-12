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為何台灣沒有面對「中國台北」的自信？　有影響世界的實力就不怕

我們想讓你知道…民眾需要理智的理解，不管是「台灣隊」還是「中華隊」，讓世界真正重視臺灣從來都不是因為用了哪一個名稱，而是因為臺灣能拿出具有影響世界的實力。

 

● 翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

大陸學生訪問團成員參訪臺灣期間，透過媒體祝賀「中國台北隊」拿下世界棒球冠軍引起爭議，除了政治炒作之外，其實也反映出許多人在兩岸關係中因為沒了過往的自信，呈現出的自卑心態。

「中國台北」這個詞，誰不知道是大陸的用法？而臺灣使用「中華台北」作為參與國際賽事的名稱，又有誰不知道是國際政治現實？如果能有解決的辦法，民進黨執政多年，為何改變不了？

一連串的政治仇恨後　臺灣更有自信了嗎？

找不到方法在國際上爭取更換名稱，所以才在臺灣內部拚命尋找可以強調「臺灣被欺負」的案例。大陸年輕學生的一句話，給了政治人物和特定媒體創造內部取暖產生共鳴的機會，問題是，缺乏對策來改變國際現實，在一連串政治仇恨和謾罵操作之後，面對北京，臺灣是更有自信，還是依舊無能為力？

其實，當掌握國家權力的領導人們對國家本身缺乏信心時，想辦法避免百姓跟外界接觸的想法，在美國建國初期也發生過。美國開國元勛，也是美國第三任總統傑佛遜曾經主張避免美國人民，尤其是年輕人到歐洲旅行。從歷史檔案中發現，傑佛遜認為美國人民到歐洲旅行會導致他們不想回到美國，而回到美國也不會開心，因為他們會發現新建立的美國在各方面都遠不及發展完善的歐洲。

而當年的美國對外貿易政策，更是植根於喬治華盛頓總統和漢密爾頓國務卿所建立的「美國體系」，也就是用關稅及進口限制的手段，在美國內部積極鼓勵企業發展，確保美國的產業能在與外國競爭前，先具有堅強的競爭實力，這也是美國建國初期被認為採取孤立主義的濫觴，而這個想法類似於今日川普所說的「美國優先」，是一種以先厚植實力確保國家利益的思維。

▼「中國台北」這個詞，誰不知道是大陸的用法？而臺灣使用「中華台北」作為參與國際賽事的名稱，又有誰不知道是國際政治現實。（圖／記者黃克翔攝）

03072017 WBC世界棒球經典賽-中華VS以色列-國旗（圖／記者黃克翔攝）

一邊呼籲張開雙手　一邊批判兩岸交流

姑且不論孤立主義和全球主義的優劣，美國的政治領袖在國家實力仍不足與他人競爭時，採取的方式並不是仇視歐洲，也不是單純的反對交流，而是基於本身的條件，思考美國應該採取哪一種政策來厚植實力。相較之下，糾結在「中國台北」並且還試著將支持兩岸交流的人貼標籤，當戰犯，顯然是只有思考「仇中」可以帶來多少政治利益，而不是在為臺灣面對的兩岸困境找解方。

曾經，臺灣因為發展遠勝大陸，而讓北京當局禁止大陸人民前往，如今，為何政治人物擔心交流之後，臺灣人民會輕易被統戰？坦白說，兩岸經貿實力此消彼長就是原因！

面對對岸軍事演習頻繁，賴清德總統公開呼籲北京當局，舉拳頭不如張開雙手，問題是，雖然臺灣沒有用武力向北京嗆聲，但透過綠營政治人物和立場鮮明的媒體表達對中國的仇恨言論，執政黨帶領下的臺灣，豈有展現張開雙手歡迎對話的誠意？

換個角度說，既然在臺灣內部要展現對大陸的強硬態度，賴總統又何必溫和向北京喊話？一邊呼籲對方張開雙手，另一邊又批判臺灣內部支持兩岸交流的意見，正是當前北京很難與民進黨建立互信基礎的根本原因。

當然，臺灣可以選擇跟美國站得很近，但選邊站不必是完全關上門，執政黨的政治人物越是反對民間交流，越凸顯沒有信心在自己的執政之下，臺灣人民對自己的生活會更滿意，會更有能力和條件讓對岸看見臺灣的優點。

▼面對對岸軍事演習頻繁，賴清德總統公開呼籲北京當局，舉拳頭不如張開雙手。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統賴清德在帛琉與媒體茶敘。（圖／記者陶本和攝）

讓世界重視臺灣　從不是因為用了哪個名稱

在臺灣高喊抗中的政治人物，多半強調在不設前提的情況下，不排斥與對岸展開對話，事實上，倘若真有對話機會，執政黨真的準備好要怎麼談？如果政治人物沒有面對大陸的信心和對策，只想配合美國建議強化國防，民眾看不到臺灣具有讓對岸願意談判的實力，又感受不到戰爭的勝算，多買武器不僅無法讓臺灣真的變成刺蝟，反而讓臺灣社會出現更多為家人尋找退路的討論。

兩岸關係在雙方缺乏溝通下，即將進入川普第二任期的深水區，可是看到政治人物關注的焦點，卻仍然是想辦法在臺灣內部區分彼此，增加自己的流量和支持，而不是思考如何強化國家實力。

在紛擾過後，民眾需要理智的理解，不管是「台灣隊」還是「中華隊」，讓世界真正重視臺灣從來都不是因為用了哪一個名稱，或是集資在哪裡刊登了廣告，而是因為臺灣能拿出具有影響世界的實力。

▼不管是「台灣隊」還是「中華隊」，讓世界真正重視臺灣從來都不是因為用了哪一個名稱，而是因為臺灣能拿出具有影響世界的實力。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中華隊在12強賽完封日本，韓媒以「東京巨蛋大慘案」形容日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

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翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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