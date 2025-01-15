能源安全　將是「國家產業安全」關鍵之處

▲台灣的能源安全，將會是台灣產業安全，甚至是整體國家安全相當重要的一環。（圖／記者屠惠剛攝）

● 呂曜志／台北海洋科大校長

去年有許多機會，我與來自美國，日本以及許多友邦的專家共同討論台灣的國家產業安全議題，會中這些國際專家都共同談到台灣的能源安全，將會是台灣產業安全，甚至是整體國家安全相當重要的一環。

台灣能源的韌性與安全必須關注

針對能源議題，成本效率，相對韌性與安全，往往是衝突的概念。我們以實際樣態為例，核電廠，大型火力發電廠（不管是燃煤，燃氣），水力發電設施，甚至是地面型太陽光電與大型風機，姑且不論是基載或間歇性發電，都是固定的大型設施，很容易遭受各種人為的破壞，而缺乏韌性與安全等性質。

過去台灣能源議題的討論，全部都集中在到底便不便宜、好不好調度，以及夠不夠低碳等成本、效率、低碳三大方向。這固然都是主流，但從上面的例子來看，能夠滿足這些條件的方案恐怕都經不起人為破壞或天然災害的衝擊，政策上恐怕還是要直接針對韌性與安全的角度，來做一些額外的準備。

從俄烏戰爭的經驗發現，台灣做為全球產業供應鏈不可或缺的要角下，我們的能源韌性與安全，已經不再是台灣自己的問題，而是全世界的問題。

美國國務卿布林肯在去年12月18日接受媒體《外交事務》（Foreign Affairs）訪問時說，世界已經表態，「台灣是我們的事情」（it is our business）。

因此我認為能源安全與韌性，在現今全球地緣安全局勢下，政策上的重要性已經超過成本與效率。在很快的時間內，主要國家就會要求我們看到這個環節，然後拿出必要的對策。

氫能產業的特點

這就是本篇要跟大家分析的，氫能發展對於台灣而言，即便成本與效率仍可能不比其他能源，但就韌性與安全考量而言，氫能的確有它戰略上的重要性，我的論點主要可以基於先進氫能技術的三大特性。

第一，空間分散性：氫能來源除了做為化學工業副產品的產氫來源屬於集中式的特性外，市場上有許多解決方案是屬於分散式概念，而既然空間分散，就整體供應的角度而言，它就提供一部份韌性。

第二，時間快速性：如同電力有基載與間歇性發電的互補角色，部分結合產氫與氫能發電一體的方式，就如同水力發電一般，具有快速反應的特性。如果我們把分散性與快速反應性結合起來，就等於我們可以在最短時間把能源提供給緊急需要的人。這在應變各種緊急狀況下，就發揮非常重要的價值。

第三，行動機敏性：先進氫能技術還有一個軸面，那就是朝體積小，匿蹤性強，可以機敏移動的方向發展。這使得此類發電方式比水力發電更多了敏捷與匿蹤的效果，因此應對敵意攻擊或天然災變下更加安全，也就更加有韌性。

基於這三大特性，我認為在蔡英文前總統與賴總統的高度重視下，台灣氫能發展也需提升到戰略層次，並將研究發展聚焦在這三個特性，而不一定只追求產氫與發電成本的降低。

最後，氫能發展也可以成為台灣拓展經濟外交的一環，做為國際合作的一個重要項目。去年日本國際協力銀行JBIC來台交換意見時，就曾提到氫能將是台日澳共同合作的一項重點。

此外不論是菲律賓，太平洋友邦，甚至是國土面積較大，但城鎮聚落較為分散的拉丁美洲友邦，也可以高度運用此類的氫能發電技術，由台灣落地示範後系統輸出，做為台灣在推動總合外交上的一項有利工具。

▼能發展也可以成為台灣拓展經濟外交的一環，做為國際合作的一個重要項目。（圖／工研院提供）

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