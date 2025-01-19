「大罷免」讓政治不能善罷甘休　不是對民主精神的尊重

● 張元祥／國會幕僚、東吳大學政治系兼任助理教授

半年前，立法院通過「國會改革」五法，公民團體就開始針對在野黨委員進行罷免連署；現在更進一步升級為「大罷免」，由行政院政務委員及執政黨立院黨團總召登高一呼，全面罷免在野黨41名區域立委（全數為國民黨籍）。

成熟民主國家原本就有定期改選機制，汰除不適任的民意代表或政府官員。為了避免「濫罷」淪為政治鬥爭與報復的工具，甚至成為仇恨動員的武器撕裂社會團結，多數國家對罷免都設計了相當高的門檻，而且也有些國家不設罷免。

任意罷免 讓台灣再創世界「政治奇蹟」

將罷免當成社會運動，甚至只是因為政治立場不同，或單純「比較好罷免」而成為罷免的理由，讓台灣再次寫下「政治奇蹟」。

根據調查，除台灣外，全球包括英國、美國部分州、日本、菲律賓和南韓等，約有24個國家有罷免制度。就罷免門檻設計而言，英國罷免條件比台灣嚴格，國會議員必須符合「被定罪判刑監禁或被羈押」等原因才會啟動罷免程序；而日本的連署門檻較台灣為高，必須要取得選舉區30%以上的選舉人連署才會成案。

在台灣，如果要罷免一位區域立委或縣市首長，程序分為三個階段，（1）提案：選舉人總數1%連署提案；（2）連署：60日內，選舉人總數10%連署；（3）罷免投票：同意票大於不同意票，且同意票數達選舉人總數四分之一即罷免成功。

就實務經驗而言，公民罷免團體要跨過1%連署提案的門檻不是難事（以台北市港湖選區為例，需要3,181人提案），但是第二階段要在60日內取得選舉人總數10%連署（以台北市港湖選區為例，需要31,809人連署），就是「與時間賽跑」的嚴峻考驗，背後如果沒有政黨力挺，或是有意參與補選的政客進行組織動員，對於罷免而言，的確是一個相當高的門檻。

如果罷免正式成案，60日內要進行罷免投票，輿論的關注、社會的動員，規模都不亞於一場選舉。

以去年剛剛落幕的基隆市長罷免案為例，從提案、連署到投票，幾乎歷經了一整年的時間，社會的無形成本更是可觀，最後階段「山海公民拆樑行動」與「反惡霸挺善樑」的全力投入，幾乎就是一次政黨對決的市長選戰。罷免結束，不論勝負的一方，都必須面對重新整合基隆團結的重大難題。

▼去年落幕的基隆市長罷免案為例，社會的無形成本可觀，幾乎就是一次政黨對決的市長選戰。（圖／翻攝自Facebook／山海公民拆樑行動 - 罷免謝國樑）

「大罷免」 政治對撞的宿命？

徒法不足以自行，再好的制度設計，也必須搭配政黨與政治人物的自我克制，以及公民意識的覺醒。從1994年，反核團體針對「擁核立委」發起我國近代第一次罷免運動，到30年後的今天，罷免已不再是公民備而不用的武器。

這次民進黨發起的「大罷免運動」，幾乎成為政治上的「二輪投票」。

從政黨、政治人物，到一般市民都需要認真思考，原本「備而不用的罷免設計」，是否會成為「保證相互毀滅的政治武器」。此外，政治原本應該是一門「溝通、協調、妥協、共榮」的藝術，我國卻可能都要走上「杯葛、覆議、釋憲、罷免」的對撞？

以民為本，啟思未來。台灣要邁向韌性社會、落實民主鞏固，需要的不僅是良好的制度設計，更是政治人物對民主精神的尊重，以及對於權力使用的自我克制。

▼這次民進黨發起的「大罷免運動」，幾乎成為政治上的「二輪投票」。（圖／記者屠惠剛攝）

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