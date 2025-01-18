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川普斡旋顯效！以哈停火協議將生效　和平曙光乍現

▲▼美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普實用主義外交奏效，對以哈衝突多年終達成停火協議，發揮重要影響力。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

近期，加薩（Gaza）的局勢持續升溫，以色列（Israel）與哈瑪斯（Hamas）之間的衝突引發全球關注。根據多方媒體報導，美國即將上任的領導人川普（Donald Trump）在協調以色列與哈瑪斯達成停火協議中發揮了重要影響力，這也再次顯示了川普外交政策的特點和作用。在此背景下，本文將以現有報導為依據，分析川普對加薩停火協議的影響，同時引用相關數據與事實，探討其可能帶來的廣泛影響。

川普政府的政策基調：從中東和平到實用主義外交

川普在第一任期內，即一直強調「美國優先」的外交政策，其在中東的影響力尤其顯著。他在2020年推動的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），促成多個阿拉伯國家與以色列建交，此舉不僅改變了中東地區的外交格局，也為美國在該地區爭取更多盟友鋪平道路。

在加薩局勢方面，川普的政策同樣顯示了其實用主義特點。據《DropSite News》的報導，川普團隊近期在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與哈瑪斯領導層間進行秘密斡旋，試圖達成停火協議，防止局勢進一步升級。報導指出，這一努力是基於川普對美國利益的戰略考量，而非單純的人道主義考量。

▲▼ 民眾聽聞以哈達成停火協議後開心相擁。（圖／路透）

▲民眾聽聞以哈達成停火協議後開心相擁。（圖／路透）

數據顯示，川普在其第一任期內促成對以色列每年38億美元的軍事援助協議，這一創紀錄的支持為以色列在軍事行動中維持「絕對優勢」提供了重要保障。這些援助雖曾引發部分阿拉伯國家的不滿，但同時也為以色列在談判過程中提供了更多籌碼，使其能在停火協議中保持主導地位。

拜登政府多次被批評   未能有效緩解緊張情勢

川普在推動以色列與哈瑪斯停火協議中的主導地位，顯示了其外交策略的實用性與果斷性。據報導，川普在即將重新上任之際，展現出對加薩問題的高度關注，並親自參與斡旋。與此形成鮮明對比的是，拜登政府在任內對以色列與巴勒斯坦的衝突採取了相對消極的立場。

正如《DropSite News》指出，「川普在推動潛在停火協議中的決定性角色，證明了拜登（Joe Biden）在其總統任內未能充分利用自身的權力」。拜登政府多次被批評對中東問題缺乏強有力的干預，尤其在以色列與哈瑪斯的衝突中，未能有效緩解緊張局勢。這種消極態度讓部分觀察人士認為，美國在中東的影響力有所下降，也加劇了地區局勢的惡化。

相比之下，川普的直接介入不僅改善了以哈雙方的溝通環境，也為停火協議的推進注入了動力。這種果斷行動不僅體現了川普的外交風格，也為其即將開始的第二個任期奠定了政策基調。

停火談判的進展：川普的角色與挑戰

根據報導，目前的停火協議核心包括三個要點：

1. 哈瑪斯停止火箭襲擊，並拆除部分地道設施；
2. 以色列減少對加薩地區的空襲；
3. 雙方針對人道救援通道達成一致。

▲▼ 以哈戰爭周年／2024年9月13日，以色列士兵站在加薩南部一條地道入口。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列士兵站在加薩南部一條地道入口。哈瑪斯拆除部分地道設施，是這次停火協議核心要點之一。（圖／達志影像／美聯社）

川普團隊的努力在於調和雙方矛盾，特別是在納坦雅胡政府的強硬立場與哈瑪斯的安全訴求間尋找平衡。

然而，挑戰也不容忽視。一方面，哈瑪斯內部部分強硬派對與以色列談判持抵制態度，認為這將削弱其在巴勒斯坦地區的聲望；另一方面，以色列國內右翼勢力同樣反對與哈瑪斯妥協，認為此舉將助長對方的武裝實力。川普在這一過程中需要平衡多方利益，避免協議因內部分歧而破裂。

據報導，加薩衝突已導致逾7,000人死亡，其中大部分為平民。聯合國數據顯示，目前加薩地區約有200萬人生活在極端貧困中，人道主義危機日益嚴峻。這些數據成為推動雙方談判的重要背景，也讓美國的調停顯得尤為重要。

國際反應：多邊壓力與美國的領導角色

川普政府對加薩問題的介入也引發國際社會的廣泛關注。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）表示，停火協議的達成將是「對加薩人民的重要緩解」，但他同時強調，永久解決方案需包括對巴勒斯坦國家地位的明確承認。

▲▼以哈衝突將滿周年，美國華盛頓爆示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲以哈衝突多年，在世界各國都曾掀起示威潮。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則指出，解決加薩問題應避免過度依賴單一國家的主導，呼籲包括俄羅斯、南韓及歐盟在內的多方參與調解過程。值得注意的是，川普政府對俄羅斯的提議未作出正面回應，顯示其更傾向於保持美國在該問題上的主導地位。

數據顯示，自加薩衝突升級以來，聯合國已撥款超過1.5億美元進行人道救援。然而，這一金額相較於實際需求仍有巨大差距，而美國在過去一年內對加薩提供的援助金額僅佔全球總額的15%，引發部分國際組織的批評。

平衡不同國家利益    解決人道主義危機 

隨著川普即將再次上任，他在中東的政策方向無疑將對該地區的局勢產生深遠影響。分析認為，川普以實用主義為基礎的外交策略，已為美國贏得了一定的戰略優勢，也改變了國際社會對美國在中東角色的期待。

然而，未來挑戰同樣巨大。川普政府是否能延續其第一任期的成果，並進一步鞏固中東的和平基礎，仍需面對多方面考驗。一方面，國際社會中對美國「單邊主義」的不滿情緒可能加劇；另一方面，加薩停火協議能否最終落實，並為地區穩定奠定基礎，也需看川普政府如何在多方壓力中尋求平衡。

川普在加薩停火談判中的影響力再次顯示了其實用主義外交的特點。儘管未來仍充滿不確定性，但停火協議的推進無疑為地區和平帶來一線希望。這一成果的實現不僅依賴於川普政府的努力，也需要國際社會的共同參與與支持。在這一過程中，如何平衡不同國家的利益，解決人道主義危機，將是未來的關鍵挑戰。

▼ 以色列空襲加薩地區，人道物資空投至加薩市。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年10月23日，以色列空襲加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2024年3月25日，人道物資空投至加薩市。（圖／達志影像／美聯社） 

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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