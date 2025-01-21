老闆懂年輕人想什麼？解析Z世代過年轉職考量　這3點是關鍵

▲大數據調查Z世代過年轉職考量。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

農曆年剩不到一個月，你對現在的工作滿意嗎？還是桌上的待辦事項堆成山，感覺永遠做不完？工作本身就夠讓人累炸了，如果再碰上職場上的妖魔鬼怪，真的會讓人厭世指數飆升，甚至動了離職的念頭，想換個環境喘口氣。

但說到這裡，很多人應該已經在內心天人交戰，「該不該領完年終再離職？」「都熬到現在了，放棄獎金值得嗎？」網路上也不乏類似的討論。有網友主張「先離職，自己的身心健康比年終獎金更重要」，也有網友認為「我會硬撐，除非你能找到比現在好更多的」、「就看你缺不缺錢，缺就忍，不缺就離」。

與其坐等有限的年終獎金，越來越多的Z世代選擇主動出擊、跳槽爭取加薪，雖然肩上有一定的經濟壓力，但趁著年資和薪資都還不算高的階段，積極開拓職涯新道路，也不失為一項選擇。除了薪資待遇之外，這些職場生力軍轉職時最關心的重點有哪些呢？跟著《網路溫度計DailyView》一起看下去！

職涯發展性：Z世代追求專業與職涯發展 「論資排輩」浪費時間

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體期間統計發現，相較於其他職場前輩，Z世代注重自我成長與生活品質，強調公平與自由。企業具備靈活的工作模式、健全的學習發展體系、即時反應能力與貢獻的薪資與晉升制度、友善平等的工作氛圍，往往更能吸引他們的注意。

聲量排名第一是「職涯發展性」，對Z世代來說，在工作中擁有發展空間，比高薪更有吸引力。他們重視專業能力與個人的持續學習，不希望受到年資和年齡的束縛。例如信義房屋，晉升制度首重能力，資歷或年紀都不是問題。曾有幼教老師轉職後，以不到30歲新銳之姿當上店長，年收入成長10倍以上！而信義房屋的 「MA儲備幹部計畫」，提供兩年保證百萬年薪，還能按照志願輪調不同部門，更有機會到日本、馬來西亞等海外據點磨練，可以依據興趣和職缺，找到最適合自己的位置。

對注重自我成長的Z世代而言，相當具有吸引力！另外，長年推動職能導向人才策略的中國信託，規劃跨國、跨業務、跨功能輪調歷練，並與多所國內外知名學府合作，導入優良師資與發展資源，廣受年輕一代歡迎。

台灣百事則是設計彈性且個人化的線上學習方案，主題多元，員工可以依照自己的需求，不限時間、地點參與學習，推出後深受Z世代員工喜愛。

▼相較於其他職場前輩，Z世代注重自我成長與生活品質，強調公平與自由。（圖／取個免費圖庫pexels）

Z世代堅持「邊界感」 更想體驗不同角度的豐富人生

聲量排行第二是工作生活平衡，對Z世代來說，工作會不會影響生活平衡、能不能「自由安排自己的時間」，絕對是關鍵！他們要的不只是賺錢，更是能兼顧興趣、成長，做好人生多重角色。不接受不合理的職場要求，拒絕無謂加班，對有毒文化直接Say No！

作為全球電子設計自動化大廠的新思科技，推動彈性的工作時間與地點，他們推出了彈性工作時間和地點的政策，讓員工在需要照顧家人或健康休養時，隨時能申請居家辦公或遠距工作，工作、家庭兩不誤，真正做到貼心支持。

英美菸草台灣分公司（BAT Taiwan），採取了混合辦公模式和彈性工時，讓員工自由選擇在辦公室或遠端工作、靈活安排工作時間，每年可享有近一個月的時間進行異地工作，被譽為「Z世代的明智選擇」。

此外，有些公司會提供彈性福利金，培養員工在工作以外的興趣發展、補助多元的社團，甚至支持舉辦各種運動聯賽，讓員工從中培養團隊默契，釋放壓力，這些薪資以外的福利制度，也非常受到Z世代的喜愛。

Z世代堅持「邊界感」 更想體驗不同角度的豐富人生



聲量排行榜上，工作環境氛圍和公司福利拿下第四、第五名！對Z世代來說，職場不只是賺錢的地方，還要有平等互惠的工作模式，氣氛輕鬆又愉快才加分。他們期待主管有開明的態度、同理心，彼此尊重最重要，最好連請假都別囉唆。再加點額外福利或補貼，那就是「YES」的完美職場！

像四零四科技推出的「Bravo 」平台就是很棒的例子，鼓勵全球同仁隨時向團隊和工作夥伴表達感謝，將獎勵點數分享給夥伴，給予實際的表揚行動，讓正向回饋更即時、更直接。

自2022年上線以來，該平台已累積超過57,000筆的肯定。而台灣金融業龍頭富邦金控，提供優於法令的假期政策，還有新生兒補助、育兒津貼，甚至幫員工子女安排團保優惠，保障做得滴水不漏。

員工也時常在社群曬出超吸引人的公司福利，例如年終獎金、員工旅遊、健康檢查、三節獎金和禮盒，甚至連生日都會收到電影票，或公司產品的員工價優惠。

對Z世代來說，薪水雖然重要，但已經不是最關鍵的條件了！那些細膩又貼心的安排才是真正的加分項。從下午茶的公費飲料到生日的電影票，再到三節獎金和員工旅遊，每個小細節都能戳中他們的心，讓人感受到公司的誠意與溫度。幸福感爆棚的時候，才會讓人忍不住心想「這就是我想要長待的地方！」

▼對Z世代來說，職場不只是賺錢的地方，還要有平等互惠的工作模式，氣氛輕鬆又愉快才加分。（圖／取自免費圖庫pixabay）



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