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台灣當前政治僵局　有解嗎？

我們想讓你知道…當年陳水扁總統與張俊雄院長主張的「以合作代替對抗，以築巢代替築牆」，訴諸民意，看來仍是化解今日政治僵局最需要的處方。

▲立法院院會爆發藍綠衝突，郭國文跳上主席台遭國民黨立委反制。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣當前嚴重政治衝突與僵局。（圖／記者林敬旻攝）

● 游盈隆／台灣民意基金會董事長

台灣當前嚴重政治衝突與僵局有解嗎?這是有識之士應該積極思考的問題。

國內政局動盪　明顯表現在幾個方面

一、立院不斷通過行政部門不願接受的法案，未來會更多。

二、中央政府年度總預算案被立院以空前幅度刪減或凍結。

三、總統提名大法官被立院全數否決，憲政法庭癱瘓。

四、行政院長很快將四度對立院通過的法律案與預算案退回覆議。

五、社會日趨動盪，大罷免野火已經點燃，相關立委正繃緊神經。

不諱言地說，這些現象是1996台灣總統直選以來首見，嚴重性不言可喻。更令人憂心的是，這樣的政治僵局不排除會無限期持續下去，直到下次總統與國會選舉。

何以致此?我過去已多次指出箇中原委、曲折與癥結，整體來講，起源的因素有二，一是傳統藍綠政黨衝突的延續與加劇，另一個是台灣憲政體制的特質與缺陷。

傳統藍綠惡鬥司空見慣，如今則因柯文哲入獄，憤怒的民眾黨已毫不懸念站在民進黨的對立面，在許多關鍵時刻更與藍聯手，讓執政當局痛苦不堪。未來不僅影響日常施政，對2026與2028地方與中央大選肯定帶來衝擊。

台灣現行憲政體制最大的缺陷是缺乏有效化解憲政衝突的機制，因為總統只有被動的國會解散權。1997年第四次修憲，民進黨堅持採被動的國會解散權，有當年的時空背景；但萬萬沒想到會造成今天民進黨最痛苦的時刻。

作為今日的執政黨，民進黨人一再喊在野黨何不倒閣?坦白講，非常不妥，非常丟臉，非常不恰當。不是正常民進黨人應有的表現。

1997年第四次修憲是國民黨與民進黨合作下的產物，其中將責任內閣制的兩個制度設計拆除，一個是總統任命行政院長不須立法院同意，另一個是行政院院長對立法院行使覆議權若失敗應即接受該決議，原條文「或辭職」三字取消，以致行政院長可不斷覆議卻沒有明文規定請辭之責。

搞大罷免只是徒增紛擾　合作才是需要的處方

面對台灣/中華民國憲政史上破天荒第一次的嚴重政治僵局，完全從制度面去思考，已無濟於事。試圖搞大罷免以化解憲政僵局，更是火中取栗，台灣俗語說「生雞蛋無，放雞屎有」，徒增紛擾而已。

然而，政治是可能的藝術，制度若無法化解政治僵局，就只能靠最高當局的政治智慧。還記得，公元兩千年台灣首次政黨輪替，民進黨首次執政，初嘗分裂政府的滋味，面對的是更強大、更富敵意的初次下台的國民黨，但憑藉高明的政治智慧與靈活手腕，終能獲得在野黨點頭合作。

當年陳水扁總統與張俊雄院長主張的「以合作代替對抗，以築巢代替築牆」，訴諸民意，看來仍是化解今日政治僵局最需要的處方，天佑台灣 天佑台灣人民。

▼「以合作代替對抗，以築巢代替築牆」，訴諸民意，看來仍是化解今日政治僵局最需要的處方。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院長第二輪投票，國民黨韓國瑜以54票比51票擊敗游錫堃，正式當選新一屆的立法院長。（圖／記者湯興漢攝）

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游盈隆 游盈隆

台大政研所碩士、美國北卡羅萊納大學政治學博士。曾任台灣政治學會會長、凱達格蘭學校副校長、海峽交流基金會副董事長、民主進步黨副秘書長等職務，現任台灣民意教育基金會董事長。

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關鍵字: 游盈隆 雲論 大罷免 民進黨 國民黨 陳水扁 憲政

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