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今天總統的一小步　會成為化解政治僵局的一大步嗎?

我們想讓你知道…今日台灣政治上的根本問題是政黨衝突不斷；同時，民主政治是民意政治，不能以一人之私或一黨之私強加諸民意之上。促成團結不能只靠道德喊話，必須真誠與無私權力分享與付出。

▲▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

▲今天下午三點，賴清德總統邀集五院院長會商國是。（圖／總統府提供）

●游盈隆／台灣民意基金會董事長

今天下午三點，賴清德總統邀集五院院長會商國是，期盼凝聚朝野共識，化解政治僵局；這是回應社會主流民意的一小步，也是扭轉動盪政局極具象徵意義的一大步。

去年從517到528，中間包含新總統就職大典，朝野政黨立委在國會大打出手，血濺五步，最後通過所謂「國會改革或擴權法案」，奏出賴總統四年執政的序曲，舉世錯愕。

總統行政院際調解權　歷任總統有前例

5月29日，我深有所感在臉書以「黨爭之後，誰來化解憲政僵局」為題，呼籲賴總統善用憲法第44條，「站在總統的高度，堂而皇之出面，徹底釐清相關憲政問題，有效化解政治僵局」。

時隔八個月後，賴總統終於從善如流，踏出關鍵的第一步，亡羊補牢，未為晚也，於國於民，都是好事。

總統行使院際協調權，歷任總統除李登輝外，陳水扁總統有三次，馬英九和蔡英文各一次；但這不代表李前總統不重視政治整合，事實上，在他任內確曾積極透過正式與非正式機制打造朝野共識，促進各項重大改革。由此可見，總統適當扮演朝野與社會共識的創造者是多麼的重要。

事實上，隨著台灣民主化帶來的政治與憲政變遷，當今五院實質上已非平起平坐，總統召集主持的院際會議已轉型成總統對內排困解紛、指引國家發展方向的平台，一言以蔽之，那是專屬總統的舞台。

但睿智的總統一定也明白，民主政治是政黨政治，今日台灣政治上的根本問題是政黨衝突不斷，不是院際之爭；同時，民主政治是民意政治，不能以一人之私或一黨之私強加諸民意之上。團結國人與社會是總統的憲政責任與義務，但促成團結不能只靠道德喊話，必須真誠與無私的權力分享與付出。

台灣政治亂象　執政當局有責任、在野也值得檢討

造成今日台灣政治過程的亂象，執政當局固須負相當的責任，但在野黨的心胸氣度和視野格局也有值得檢討改進的地方。試舉兩點。

第一，在野陣營不能正視我國憲政體制具有「二元民主正當性」（Dual democratic legitimacy)的特質，執意以立法院或國會才是唯一代表民意的最高機構，卻忽略總統也是人民選出的，總統也代表民意這一客觀事實。

第二，在野黨執意或刻意主張賴總統只代表四成民意，而在野陣營有六成民意支持；坦白講，這是極大認知上的盲點，不了解民意具動態的、流動的特質，會隨總統執政表現好壞而變動。

1990年代相當受美國人民歡迎的柯林頓總統，第一任只獲得四成三選民票，沒有人懷疑他統治的正當性，更不妨礙他執行總統的職務，而且四年後還順利高票當選連任。是一個最好的例子。

當然，執政黨更需反省檢討，怎能一朝大權在握，便自我膨脹，甚至懷抱強烈的、虛幻的歷史使命感，鬥爭在野黨，恣意抹紅所有在野黨成員，視在野黨為寇讎，拒絕承認並接受自己在國會已淪為少數的客觀事實。這樣的集體心態是不健康的，要不得的，最後演變成力推大罷免，走火如魔、誤導廣大善良支持者。

今天正月十三，是新春過年時節，賴總統邀五院院長會商國是，希望一掃去年政治混亂不安的穢氣，一元復始，萬象更新，讓新年出現新氣象，也帶有不鼓勵大罷免野火的嚴肅意涵，這才是國家之福，人民之福。天佑台灣，天佑台灣人民。

▼台灣政治過程的亂象，執政當局固須負相當的責任，但在野黨的心胸氣度也有值得檢討改進的地方。（圖／記者林敬旻攝）

▲卓榮泰邀朝野協商總預算案，會後柯建銘與傅崐萁握手達成共識。（圖／記者林敬旻攝）

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游盈隆 游盈隆

台大政研所碩士、美國北卡羅萊納大學政治學博士。曾任台灣政治學會會長、凱達格蘭學校副校長、海峽交流基金會副董事長、民主進步黨副秘書長等職務，現任台灣民意教育基金會董事長。

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關鍵字: 游盈隆 雲論 賴清德 總統 院際協調 國民黨 民進黨 在野黨 執政當局 五院

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