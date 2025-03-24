「大罷免狂潮」如何形成？　又會如何結束？

▲大罷免狂潮湧現，兩大黨已正式宣戰並交戰。（圖／記者湯興漢攝）

●游盈隆／台灣民意基金會董事長

過去這幾天，朝野政黨都忙得不可開交，急著下鄉宣講，因為大罷免狂潮湧現，兩大黨已正式宣戰並交戰，連沒有被罷免波及的民眾黨都不得不參一腳，唯恐被邊緣化。

大罷免三個階段 從發軔到引爆

大罷免從一月初星星之火，逐漸形成三月燎原之勢，不是偶然，也非必然， 比較像是一個混沌漸進的過程，除了神之外，沒有人能一手主導這個過程與結果，當然民進黨總召柯建銘樂此不疲宣稱一切都在掌控，但自己覺得當代「組織決策的垃圾桶模型」(Garbage Can Model)可以提供很好的啟發。

「大罷免做為一個群眾運動，可分成三階段」，第一階段是「發韌期」，1月4號柯建銘在立院招開正式記者會，揚言要搞雙罷，罷免正副院長韓國瑜和江啟臣，並罷免41席國民黨立委。

此時期的特點是，許多民進黨支持者因黨在國會不斷挫敗，累積強烈的不滿、憤怒與焦慮，「心肝結歸虯」，非常鬱卒，但對老柯的大罷免倡議沒那麼當真。

第二階段是「醞釀期」，從1月21日到2月中，立院中央政府總預算三讀通過之後，民進黨撿到機關槍，瘋狂掃射，向全民吐苦水，控訴在野黨亂砍政府預算，逐漸引起共鳴。

第三階段是「引爆期」，從二月中到現在，其間中選會公布35泛藍立委通過一階罷免，引起全國關注，國民黨上下現在已完全陷入焦躁不安狀況。

政治形勢已經翻轉 國民黨如何回應大罷免？

國民黨如何有效回應大罷免狂潮?目前看不出來，只見相關立委回防選區，「日頭赤也也，隨人顧生命」，挖戰壕，廣積糧，不當出頭鳥，但這樣就可以保平安嗎？

有一件事情很清楚，目前國內政治形勢已翻轉，形勢對國民黨轉趨不利，這表現在兩方面，一方面是社會強烈反彈國民黨大幅刪凍2025中央政府總預算，讓原本奄奄一息的大罷免死灰復燃；另一方面是3月13日賴總統推出國安17條，強力奪回政治議題主導權，翻轉「議題設定」(Agenda setting]的長期劣勢，銳不可擋，有效助攻民進黨大罷免行動。

國民黨能不能很快在這兩方面作出適當回應，將決定黨的禍福。從一些跡象看來，國民黨要角對中央政府總預算結果引爆社會怒火「有兩種不同的態度」，一種是神經比較大條的，不承認總預算審查結果有瑕疵，例如傅崐萁；另一種是警覺性比較高、主動表示願意盡快解凍各部會預算的，像是謝龍介。

▼目前國內政治形勢已翻轉，形勢對國民黨轉趨不利。（圖／記者屠惠剛攝）

總預算與國安17條 恐讓罷免野火越燒越旺

自己的看法是，在野黨已刪除6.6%總預算的部分，比較難解；但大比例凍結各部會預算的部分應儘快解凍，越快越好，這才是釜底抽薪之計，讓大罷免快速降溫，如果死不承認凍結太過頭，事實上已弱化政府與國家機器功能，大罷免野火只會越燒越旺。

至於面對賴總統強勢主導的「國安17條」，那必定是一個主戰場，牽涉國家認同、兩岸關係與國家安全等面向，是藍綠嚴重對峙的傳統議題。賴總統在三月中旬鄭重提出，等於是劃定議題戰場，即將正面對決，國民黨顯然沒有可迴避的空間，問題是，國民黨準備好了嗎？

民眾黨昨天也在板橋舉行「人民要當家」宣講，強調不是為了大罷免，而是要向貪腐政府宣戰，明確界定民眾黨在大罷免過程中的角色，一方面為民眾黨找到戰場，另一方面也避免被邊緣化，顯然是深思熟慮後的決定，看來，黃國昌不是被嚇大的。

大罷免狂潮的形成，經過爬梳，是可以理解的。但，它將如何結束?目前恐言之過早。

▼如果國民黨死不承認預算凍結太過頭，事實上已弱化政府與國家機器功能，大罷免野火只會越燒越旺。（圖／記者李毓康攝）

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