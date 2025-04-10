新關稅喊停　驚滔駭浪後的台灣下一步

▲當前國內外政經情勢空前險惡，必須總統登高一呼，政治問題政治解決，開創歷史新局。（圖／民進黨提供）

●游盈隆／台灣民意基金會董事長

川普新關稅自美國東部時間4/9凌晨生效到中午喊停，前後不到13個小時。一個影響全球的重大決策，在如此短時間內說改就改，川普總統反覆無常的決策風格，讓人嘆為觀止。

面對排山倒海的反對 川普終於懸崖勒馬

道瓊工業指數昨晚(台灣時間)開盤後呈現小的起伏，約四小時後，突然如火箭升空般飆升，至收盤時上揚7.87%，大漲2963點，跌破不知多少眼鏡。這只有一個原因，因為川普總統宣布「新關稅對幾乎所有國家暫停90天，除中國外，命令立即生效」。

類似的消息曾在前天出現過，由福斯新聞傳出，立刻造成股市震盪，狂飆一千多點，但隨即被白宮斥責為假新聞。今天這項假新聞變成真新聞後，對美股帶來更大的震撼與希望，重返4萬點。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)說「川普總統為自己打造一支巨大槓桿，那是前所未見的」。Peter Navarro，一個川普身邊的決策官員，則說「一切都順著應走的方向，這是一個美好的事情」。

然而，比較客觀的說法應該是「面對國內外排山倒海的反對聲浪，川普總統終於懸崖勒馬，沒有造成不可收拾的不幸和災難」。川普總統及其團隊應該是倒抽了好幾口冷氣，慶幸沒鑄成大錯才對。

美國前財政部長薩摩斯(Lawrence Summers)4/9凌晨一點接受彭博(Bloomberg)新聞專訪時說「白宮應撤回錯誤的政策，讓經濟回歸正軌」。他感概的說「他所提的這些都是經濟學入門的基本概念，他想不通為何這群也擁有知名商學院或常春藤名校博士學位的官員，為什麼都無法理解和執行正確的政策」。

曾當過哈佛大學教授和校長的薩摩斯這番話，應該是具有代表性的。

事實上，美國質疑川普總統新關稅政策者，如過江之鯽，從知識界、企業界到政界，民主黨人士群起反對固無論矣，即便是共和黨內也砲聲隆隆，包括大金主Home-Depot 創辦人Kenneth Langone也出來幹噍，以及最近很討人厭的馬斯克（Elon Musk)。

朝野合作的歷史時刻 總統應推動政黨高峰會

台灣賴政府面對川普新關稅政策的表現如何?坦白講，在人心極端浮動的此時此刻，政府沒有犯大錯已屬萬幸。賴政府第一時間選擇不採取關稅報復，並且加大對美投資的大政策方向，展現善意，凸顯小國風範，是對的，有智慧的，否則，現在早已被列入川普黑名單。再次證明，暴虎馮河是不可取的。

而卓內閣48小時內端出一個880億協助產業因應方案，或許杯水車薪，但至少表示政府還有在做事，人民基本上會歡迎。接下來，賴政府能不能迅速釐清台灣所面對的真實威脅與情境，並具體提出解決問題的對策與方法，是人民最期待的。

當然，台灣當前所面臨的危機與變局，絕對不是靠民進黨一黨就能妥善因應，沒有國會藍白多數聯盟的配合與支持，未來的路要怎麼走得下去?這是台灣朝野政黨善意和解、積極合作的重要歷史時刻。

從某個方面看，賴政府已伸出橄欖枝。4/7行政院長卓榮泰邀朝野黨團共商國是，就是一個例子。但少一點權謀算計，多一點為國為民的熱血沸騰，會更好。

而且，當前國內外政經情勢空前險惡，相關問題不是行政院層級就能解決，必須總統登高一呼，推動與促成政黨高峰會，政治問題政治解決，重建社會共識，才能轉危為安，開創歷史新局。

▼賴政府已伸出橄欖枝，4/7行政院長卓榮泰邀朝野黨團共商國是，就是一個例子。（圖／中央社提供）

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