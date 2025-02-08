國家教育要更好：人人都有責任

▲教育就是要用來培育人才的，且幫助自己的國家在國際上能擁有那一流的競爭力。（圖／pixabay）

●陳海源／前教育線新聞採訪記者

對於想要在任何地方去創造出一個更優質的教育環境出來，首先，在那個地區的每個人都必須要有一種責無旁貸的使命感才行，因為，教育就是要用來培育人才的，且幫助自己的國家在國際上能擁有那一流的競爭力，那另外有關媒體存在於這世上的價值與意義又是什麼？

其實，媒體存在於這世上的價值與意義就是為了要讓選民能夠去監督政府，所以，在這世上，任何一家媒體所報導出來的新聞都應當要公正、客觀、理性，不只是讓選民能知道很多事實的真相，也務必要能從中去鍛鍊跟培養有關選民在知識能力上的提升，過程中，當然也包含了有教育學生的任務在身，所以，一個國家的教育要更好，媒體當然也有自己的社會責任存在。

然而，這些年來，我對於台灣的媒體生態真的是非常地失望，去中國化到底是教育議題還是政治議題？答案，顯而易見，但為何這個教育議題能成為國內不同政治勢力針鋒相對的話題？最後變成報導的焦點不但被模糊掉，它，也形成了某種政治手段的意識形態想要讓台灣的社會再去產生那更多的紛爭。而從以上的事情其實也已經有顯示出台灣的眾多媒體早就已經失去它本來就該對選民負責以及在教育學生上所要承擔的社會責任了。

再來，教育為何要去中國化？難道這些當年所發生的任何歷史事件沒有它的意義存在嗎？學生學歷史，是為了要避免在過往的任何錯誤會再一次地發生，所以，不管是為了從中追求個人生命的成長？或是教育學生看到在上掌權居首位的治國者目前所正在做的事是否對國家社會是有益處的？所以，學歷史不但可以鍛鍊學生對於不少國家大事的發生能有正確的判斷力知道哪個是好事哪個是壞事？它，也能讓學生從在過去所發生的事情中去明白人生真的不必經歷「不經一事不長一智你才能學會長大。」

而我其實也不是要學生因為會害怕犯錯所以就不要放膽的去冒險與追求那充滿「自我實現之色彩的人生」，相反地，我反而很鼓勵學生看到機會就要勇於地去嘗試以及也容許自己有犯錯的空間，因為有很多時候就是唯有要經過犯錯，我們也才會知道自己有哪裡還需要成長？然而，在很多的歷史故事中，我們既然也都已經知道它是借鏡，那就不要讓自己的生命再去重蹈覆轍。畢竟，智慧跟愚卓之間往往就只有一線之隔，但最後分別會給自己人生所帶來的影響卻是有如坐雲霄飛車般的高潮迭起，所以，這就是學生為何要學習歷史？因為，歷史，能給這社會所帶來的益處真的是太多太多了。

▼學生為何要學習歷史？因為，歷史，能給這社會所帶來的益處真的是太多太多了。（圖／記者李毓康攝）

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