美狂下載小紅書、DeepSeek打破同溫層　成挑戰寡頭政治的新起點

▲▼美國前正副總統拜登與賀錦麗。（圖／翻攝自Facebook／President Joe Biden Archived）

●葉家興／香港中文大學金融系副教授

「美國正在形成擁有極端財富、權力和影響力的寡頭政治(oligarchy)，這實際上威脅着美國民主、基本權利和自由，以及每個人取得成功的公平機會。」「大量虛假信息和誤導性信息正在壓垮美國民眾，這助長了權力的濫用。而技術的集中、科技工業複合體的崛起，可能也將為美國帶來危險。」

前段敘述看起來像是「疑美論」的說詞，其實是拜登的臨別箴言。美國前總統拜登在離任前的最後公開演說裡，指桑罵槐說了大實話。但其實也只說了一半的實話，例如他提了科技工業複合體，卻未提軍事工業複合體。

拜登4年寡頭政治 美中產階級漸凋零

拜登在演說中不點名地指責川普、馬斯克等的政商聯盟，但他卻忘了他的副總統賀錦麗未能在總統大選中取勝，反映了美國人寧可給官司纏身的川普一次機會，也不相信民主黨的路線能讓日子更好過。拜登大權在握四年，寡頭政治與假消息氾濫是第一天開始嗎？他從政這麼多年，難道沒有看出美國中產階級逐漸凋零？透過政治獻金與國會遊說，寡頭巨型企業在美國政治決策過程中的影響日益壯大。一邊天堂，一邊地獄。大企業利潤集中與底層百姓的生存日益困難，兩者形成鮮明對比。

民主黨執政期間DEI（多元、平等、共融）的政治正確氾濫，其中平等卻專指性別、性取向等小眾議題的平等，而非階級、機會與財富的平等。以致於愈來愈少的美國人能夠過得比上一代的父母好，甚至都不如上兩代的祖父母。以通膨調整的聯邦最低時薪，早在1968年就見頂(America's Federal Minimum Wage Since 1947, Adjusted For Inflation)，與今日之差甚至高達近一倍！

美式資本主義走向兩極 寡頭政治與宏觀腐敗共生

美式資本主義愈來愈走向「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的貧富兩極分化。壟斷式資本集團對政治有愈來愈高度的影響力，使得投票選舉愈來愈像是代理人選拔，不管誰當選都是有益資本的財富集中，但無益於人民生存空間改善。這種制度被美國一些智庫學者稱為「宏觀腐敗」(Thinkers Forum)，比起發展中國家的「微觀腐敗」危害更甚。例如，壟斷資本集團影響美國醫療、軍工、食品等政策，使得大量財富集中在少數寡頭，大量國家財政在醫療支出，但美國如今的人均壽命卻低於中國。

川普上任前由於美國法律要求TikTok「不賣即禁」，因而出現大量「TikTok難民」湧向小紅書APP，中美兩國網友出現日常生活消費大對帳，也終於讓大量美國人醒悟，他們被大學貸款、醫療帳單、通貨膨脹等生存壓力毒打，只能通過賣血、打多份工等勉強不淪為癮君子與無家可歸者的難堪處境。這讓小紅書APP裡的普通網友大感不解。一般中國人大多以為普通美國人住大房子、兩輛車、兩隻狗，生活愜意。原來真相是「高度內卷」的中國普通人享受價廉物美、琳瑯滿目的生活狀態，過得不比一般美國人遜色。

▲美國當地1.7億用戶已經無法再使用TikTok 。（圖／達志影像／美聯社）

拜登想究責川普，殊不知美國的寡頭政治在其任內有增無減，例如：一、財富集中與政治影響力的壟斷。根據《福布斯》數據，美國最富有的1%人口掌握全國40%的財富，而頂尖0.1%富豪（約16萬人）的政治獻金占聯邦選舉資金的30%以上(OpenSecrets)。富豪在政策傾斜下實質稅率愈來愈低，如《減稅與就業法案》大幅降低企業稅率與遺產稅，直接惠及富裕階層，加劇貧富差距。

二、遊說集團的體制化權力。華盛頓登記在冊的遊說者超過1.2萬人，年均遊說支出逾40億美元。企業通過「政治行動委員會」(PACs)和「黑錢組織」(Dark Money Groups)繞開捐款限制。而旋轉門愈來愈為金權政治鋪路，如2018年研究顯示，57%的國會議員離職後進入遊說行業，利用人脈為企業謀利（如前參議員多德Christopher Dodd推動放鬆金融監管後加入華爾街）。三、媒體與輿論的寡頭化。如今美國六大媒體集團控制90%以上的主流媒體渠道，而科技巨頭（如臉書、谷歌、推特X）通過算法操控資訊推送，影響選舉議程及結果。

美國的宏觀腐敗往往以「制度性漏洞」，而非赤裸裸的賄賂形式存在，形成「合法掩護非法」的結構性問題。例如：一、政治獻金的憲法保護。2010年最高法院「公民聯合訴聯邦選舉委員會案」(Citizens United v. FEC)裁定企業政治獻金屬於「言論自由」，允許無限額「獨立支出」。其結果是超級政治行動委員會(Super PACs)成為富豪操控選舉的工具。例如，2020年大選中，前10大捐贈者貢獻了18億美元。

二、政策制定的「俘虜理論」(Regulatory capture)。普林斯頓大學研究(Gilens & Page, 2014)發現，美國政策制定與富裕階層利益高度相關，而普通選民的影響力「接近零」。具體案例不勝枚舉：製藥巨頭通過遊說阻撓《平價藥品法案》，維持藥品壟斷定價；化石燃料巨頭削弱氣候政策（如退出《巴黎協定》）。三、司法系統的階級偏見。白領犯罪（如金融詐騙）量刑遠輕於街頭犯罪。2008年金融危機後，僅一名華爾街高管被起訴，而數百萬普通民眾卻因次貸詐騙失去住房。

自媒體打破資訊同溫層 美狂下載陸熱門APP直面寡頭制度

在信息繭房逐漸被自媒體打破的時刻，寡頭政治與宏觀腐敗共生體制的社會後果也漸為人所知。具體呈現如：一、民主合法性危機。皮尤研究中心(2023)調查顯示，僅20%美國人信任聯邦政府「多數時間做正確決策」，65%認為「政府被少數利益集團控制」。這也是非傳統建制派的川普得以打著「反建制」的旗幟，在2016及2024兩次大選中勝選的關鍵。

二、經濟不平等的惡性循環。1970年代以來，美國CEO與普通員工薪酬比從20：1擴大至350：1(EPI)。從而也使得「機會不平等」加劇，如根據Opportunity Insights研究，美國頂尖大學中，來自收入前1%家庭的學生比例是後60%家庭的77倍。更令人驚奇的是，三、公共服務的私有化陷阱。醫療、教育、司法等領域被資本利益綁架。例如學生貸款巨頭Navient遊說阻撓債務減免計劃，私立監獄企業通過遊說推動嚴刑峻法以維持「囚犯供應」。

美國寡頭政治的頑固性，絕對不是因川普與馬斯克的結盟才出現，更源於制度設計、資本擴張、文化認知與全球化壓力的多重效應。美國難以擺脫寡頭困境的根源，在於其政治、經濟與社會結構中深嵌的系統性矛盾。這些矛盾既源自歷史路徑依賴，也因現代資本主義的深化而加劇。

各種因素相互強化，形成「寡頭複製寡頭」的閉環：「經濟寡頭」通過政治獻金影響立法→「政治寡頭」制定傾斜政策→「媒體寡頭」塑造有利敘事→「司法寡頭」維護現狀合法化→底層民眾因各種其他社會議題（如墮胎、性傾向）分化與絕望，而難以形成團結一心的改革動力。

然而2025年一月，小紅書、DeepSeek兩個中國大陸的APP在美國各大APP平台下載居冠，或許將是草根美國人挑戰寡頭政治與宏觀腐敗的一個新起點。因為，美國人民開始大規模地領略了另一種體制與生活方式的可能！

▼美國因TikTok禁令掀起「難民潮」，大舉湧入DeepSeek、小紅書APP。（組圖／路透）

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