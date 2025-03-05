川普之道=川普之盜　還能信賴嗎..

▲川普謀和之道，將窒礙難行，而且重傷美國道德形象。（圖／路透）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長



川普總統和澤倫斯基總統在白宮爆發激烈口角，兩人的性格表露無遺，一個霸氣壓人，一個率直不屈。川普主導俄烏戰爭終結協商，苦主烏克蘭不買賬，夥伴歐洲義憤填膺，只有俄羅斯在獰笑，他們稱讚美國恢復理智，歐洲卻要延續衝突。

川普謀和之道，將窒礙難行，而且重傷美國道德形象，讓世人看清他逼迫烏克蘭簽訂的礦產協議簡直是對一個弱者的強盜行為，不但敵我關係全然顛倒，而且是趁火打劫，陷烏克蘭於更深困境中。

一場政治真人秀 戳破美國建立的人設

川普不甘美國投入上億美元援助最後變成打水漂，又想在烏克蘭重建中分一大杯羹，所以帶著「讓美國再挖礦」的雄心開啟談判，卻立即遭來最尷尬的翻車事故。

依據雙方協議草案，烏克蘭未來所有包括礦產、石油、天然氣等自然資源相關資產，貨幣化所得收入的一半投入兩國共管基金。如果烏克蘭靠自然資源收入，按目前的年平均收入，美國索取的這筆費用，烏克蘭至少要63年才能还清。

在澤倫斯基看來，這項協議喪權辱國，迫於美國是最大援助國的事實，不得不簽，但美國至少要對烏克蘭的未來安全提供一點保障吧？其國防部長已經言明不讓烏克蘭加入北約，礦產協議也只含糊壟斷言及保護礦產安全，烏克蘭如何放得下心？

川普不管這些，他疾言厲色教訓澤倫斯基已經沒有籌碼，美國不支援只能挺兩個禮拜，竟還以第三次世界大戰為籌碼，真是不知好歹。

川普、副總統范斯和澤倫斯基的口角，如同一場政治真人秀。兩人左右夾擊，指責澤倫斯基「搞宣傳」、「不知感恩」時，這位曾經的喜劇演員雙手抱胸，冷眼回擊「你們去過烏克蘭嗎？見過我們的人怎麼死的嗎？」美國兩巨頭對戰爭的悲慘無感，只會急著逼人就範，好讓美國脫離戰局，並取回援助。

川普之道首先是將地緣博弈簡化為債務關係。試圖用他聲稱的3500億美元軍援「債務」置換烏克蘭半世紀以上礦產收益，全然忽視烏克蘭的戰略價值、北約非美歐洲國家的未來安全以及美國的世界警察地位，而且竟然全盤接受侵略者俄羅斯的條件。當澤連斯基反問「安全保障在哪裏？」時，川普的答案是「讓歐洲管安全，我們只管收錢」。這是把戰爭當營業，把盟友當外包公司，直接戳破美國近百年來對世界諸多善舉與宣傳所建立的人設。

▼川普、副總統范斯和澤倫斯基的口角，如同一場政治真人秀。（圖／路透）

川普的殘酷讓世人寒心 將帶來極強的副作用

川普還低估了受戰爭禍害小國的反制意志。澤連斯基的反擊看似冒犯主子的愚行，實則精準打擊美國軟肋，因為如果烏克蘭全被俄羅斯控制，將導致北約東翼出現2000公里的戰略真空。

不過，現實比人強，澤連斯基的硬剛不屈，雖暫時保住了國家尊嚴，可持續進行安全訴求，實則走在凶險不可測的鋼絲上，除了美國停止武器與情報支援，他個人的總統寶座和人身安全同樣陷入危險中。

眼看春季融雪期結束，俄軍可能發動新一輪攻勢，坦克集群蓄勢待發，精神奧援的歐洲又力有未逮，如果美國撒手不管，在軍事戰場的潰敗迫在眉睫。

川普急著息事，用他自鳴得意的交易藝術運籌帷幄，換來的卻是換來全球對美國的信任危機，而軟實力損耗的嚴重程度實際上遠遠超礦產價值；可悲的是烏克蘭十餘年來配合北約牽制俄羅斯的東進政策，扮演戰略棋子角色，如今從棋手變棋子再變賭注，全國40％基礎設施被戰火損毀，一代人葬身戰火，連僅剩的地下礦產資源也被迫割讓。

川普的殘酷與貪婪嘴臉讓世人寒心。美國和歐洲援烏義行昭昭在目，但川普讓美國為德不卒，歐洲國家精神支援甚於軍火與財務支援，都將烏克蘭視為「道德獎杯」，坐實了基輔街頭塗鴉所寫的一句話「當大人物們談論榮耀時，他們談論的是我們的屍體。」

川普的處置心態與方式最可議。他揚言「上任100天內結束戰爭」，創造一個「川普和平」。他急於求成，好驕其國人，竟不惜將歐洲盟國和受害國烏克蘭晾在一旁，逕自與敵營的俄羅斯進行談判，要烏克蘭接受近乎投降的條件。

即使在他威脅恐嚇之下，或許可在促成停戰，卻會帶來極強的副作用與後遺症，不僅讓烏克蘭日後更難抵禦俄羅斯的壓力，也會鼓勵其他企圖改變對現狀的區域強權伺機挑戰，尤其是中國大陸，將使世界變得更不穩定。

果若如此，川普之道何異川普之盜：既盜取烏克蘭礦物資產，又盜取和平締造者的虛名；既盜取烏克蘭最終取得較優談判條件的機會，又盜取懲罰侵略者而為未來世界和平創造條件的可能性。台灣還能信賴川普之道嗎？

▼川普之道何異川普之盜：既盜取烏克蘭礦物資產，又盜取和平締造者的虛名；既盜取烏克蘭最終取得較優談判條件的機會。（圖／達志影像）

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