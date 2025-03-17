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賴政府非亂世用重典　「利弊難計」

我們想讓你知道…所有成為獨裁者之所成為獨裁者，是因為你需要權力，而且為了權力而統一思想，民主自由的統治者是尊重各個世代的信仰，不需要誰當選了領導人，有了不同的想法或者信仰就要坐牢、入獄。

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

●陳敏鳳／資深媒體人

最近教育部以補助方式，要求中原大學把中正樓改成智信樓，以完成所謂的轉型正義專案目標，此事的突兀讓人覺得難道要達一個歷史有高價值的正義，也是價目表可以依循的嗎？30萬改一棟樓的名稱，那中正大學或中山大學改校名又可得到多少補助呢？另，賴清德總統親自舉行記者會宣布部份恢復軍審制，並首次定義中國就是境外敵對勢力，引發朝野對立再次加劇，深綠稱好，藍營反對，作為執政黨，在非亂世裡卻用重典，是否真的用對方法治國？

中原大學中正樓改名　教育部用補助鼓勵正確嗎？

中原大學突然將校內的中正樓改為智信樓，大家都覺得很奇怪，任何大學都以學術自由，且中原大學歷史久遠，校內有中正樓、或者中山樓是常事，突然大張旗鼓改名字，追到最後，原來是教育部去年十月推動一個轉型正義的補助案，把跟蔣中正、蔣介石等相關轉型正義的字眼如果去掉的話，可以獲得教育部的補助，中原大學智信樓的改名就是來自於這個方案。

台灣轉型正義已經工作很多年，蔡英文時代也成立了轉型正義委員會工作了八年，後來也逐漸走入歷史，而且包括白色恐怖以及二二八事件的補償及文件的公布都一直持續進行，但到了此時此刻，竟由教育部成立這種補助事項，把中正等字眼改掉就可以領補助費，如果中正或者介石等是十惡不赦的字眼，其實根本不用花錢，就該依法廢除，結果教育部以價目表的方式來說服改變這些用詞。

問題是改了一個中正樓的名稱後，台灣就沒有「中正」了嗎，台北有中正區，每個縣市幾乎都有一條中正路及中山路，那要改到何時？蔣中正在如今的台灣，還是有不同的族群對其有不同的觀念，在老兵一代還是帶領中國對日抗戰的領導人，在深藍族群裡，也有認為蔣中正並非全是過，如果要評價也有功過相扺，像毛澤東的功過也有三七開的評價，並非絕對。

台灣是個多元化的社會，有不同人有不同的歷史觀，作為一個政府單位不能單憑一位首長觀念就簡單地要求每個人都跟著你有著相同的觀念，這種方式才是獨裁，獨裁不是全台灣有著中正或介石的名字才會獨裁，而是你不尊重各個多元居民的信仰，而要統一信仰才叫獨裁。

所有成為獨裁者之所成為獨裁者，是因為你需要權力，而且為了權力而統一思想，例如毛澤東，或者金正恩等，民主自由的統治者是尊重各個世代的信仰，不需要誰當選了領導人，有了不同的想法或者信仰就要坐牢、入獄。

在大家為中央政府總預算案痛罵藍白亂刪之際，像這筆預算才是該刪除的，如果藍白刪除預算可以更用功更細心，刪除這種浪費人民納稅錢做這種事，那藍白刪預算就不會惹起民怨，不會有大罷免困境。

刪除蔣中正的字眼，在上個月二二八紀念日裡，賴清德也打破過去總統致詞的先例，點名了蔣中正是二二八元兇等等，當然藍營是略有反彈，不過，這都是老調重彈，大家也沒有太討論，只是身為一位國家元首到底適合不適合做如此明確指控的發言，倒是個值討論的題目。

出生在台灣的本土派當然很少人喜歡蔣介石，但1949年過來台灣的人民應該對蔣有不同評價，二次大戰蔣是與羅斯福、邱吉爾並坐之人，基於尊重台灣目前居民的多元性，這種在一個正式國家典禮上如此地指控，也許是事實，但難免傷感情，不利於團結，就實際利益而言，還要連任的總統有必害得罪民主制度下的選民嗎？

▼中原大學公告指奉權責單位指示，將校內「中正樓」即起更名為「智信樓」，引發熱議。（圖／摘自中原大學網站）

▲中原大學公告指奉權責單位指示，將校內「中正樓」即起更名為「智信樓」，引發熱議。（圖／摘自中原大學網站）

賴清德大動作反滲透　國安單位該好好加油

至於3月13日總統府一場以國安為題記者會，宣布了恢復了部份的軍審制及定義中國為境外敵對勢力。當然，中共環島軍演已經常態化，台灣社會內部尤其軍方也多次爆發被中共滲透的事件，加上國會亂糟糟，但這真的己經到了要恢復軍審制及定義中國為境外敵對勢力的「大亂世」了嗎？需要用重典？

刑法裡有關叛國洩露國防機密都有處罰的條文，並非無法可罰，無計可施，下這種重典主要是立威，但立威之後的社會氣氛會如何，對政府的形象又會是如何呢？對大罷免是加重火力還是分散火力？府方有真正評估過嗎？

尤其在定義中國為境外敵對勢力用詞上，是否正確使用，美國方面在用詞大多都偏用中共，為何我們是用中國？憲法沒修改前，大陸和台灣應都屬於一個國家，那如果深究這個中國是包括了那裡？美國人用中共的意思是在區隔中國共產黨和中國人民，難道我們要包括整個中國人民嗎？

過去幾屆總統都是法律系出身，其中馬英九和蔡英文都曾在兩岸關係的部會陸委會任職多年，了解兩岸之間敏感及細微用詞的微妙之處，賴清德是醫界出身，這種細微之處，國安單位應該要負全責。

過去一年多，國安單位到底有沒有扮演良好的幕僚角色，大家都很懷疑，包括台積電到美國投資之事，國安單位到底有沒有好好協助台積電公司，以及如今後續發展還有很多傳聞，籠罩在台灣股市，台灣的國安單位不應該好好加油嗎？

▼過去一年多，國安單位到底有沒有扮演良好的幕僚角色，大家都很懷疑。（圖／取自Google街景）

▲▼國安局大門。（圖／取自Google街景）

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