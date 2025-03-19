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別遺忘了無法再說話的「剴剴」　把破網補起來是我們能做的

我們想讓你知道…我們能做的，就是努力去守護其他的孩子們，讓剴剴成為最後一個無辜的孩子。我要請大家，一起來關注本案的司法審理，齊心呼籲朝野各黨，在本會期完成修正《兒童及少年福利與權益保障法》、《社會救助法》，制定《兒少托育專法》，並支持〈社會安全網第二期計畫〉的落實。

▲▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

●王婉諭／時代力量黨主席

2023 年的冬天，正在等待收養的剴剴，受到保母長達三個月的殘忍虐待，期間被塞入水桶、餵食廚餘、裸體罰站、毆打腳踹。最後，年僅一歲多的剴剴，還來不及等到下一個家，就不幸離開了這個世界。

剴剴案，讓我和很多台灣人落淚、憤怒，施虐的保母姐妹也在去年正式遭到起訴，時隔一年，本案即將在今天下午迎來第四次開庭。

或許是因為這兩位泯滅人性的保母姐妹，至今仍不認罪，最近我看到網路上出現非常多人，呼籲各界共同關心這個案件，一起湧入了公共政策平台。

我是一位媽媽，也是一位兒少保護的立法倡議者。即便我在四年立委期間，接收過數百件兒虐案件的陳情，但我每一次看到這些案件的細節，都還是需要深吸一口氣，重新整理心情，才能收起情緒著手處理。

我無法想像，這些手足無措的孩子，在當下到底有多絕望。每年超過一萬件的兒虐案，是台灣社會不能再繼續容忍的悲劇與慘劇，我們必須終結這些不斷發生的殘忍。謝謝近期一起來關心孩子的大家，因為所有人一點一滴的努力，都創造了讓台灣、讓下一代未來更好的可能。

而作為一個處理過大量兒少案件的前立委，此刻我的責任，就是把實務的現況說清楚，讓大家知道，我們要怎麼做、要一起訴求什麼，才能避免下一個悲劇的發生。

剴剴案　真正的問題是什麼？

從制度流程來說，剴剴案發生的關鍵節點，是政府認定他沒有安置需求，但原生家庭又無法提供照顧的時候，由外部單位受託協助安置，才讓剴剴走入保母家。

現行的制度，在層層外包下，充斥了球員兼裁判與權責不清的漏洞。出養評估沒有明確指引、安置量能不足，加上跨縣市的資訊落差，讓照護者的監管責任，變得模糊不清。當然，還有保母本身令人髮指的惡質行徑。

從去年到現在　政府做了什麼？

去年悲劇發生後，衛福部針對「出養童受虐事件」提出了幾個未來的政策作為。有些已經做到了，比如說：建立社會局、居家托育服務中心、收出養媒合機構的「三方共訪機制」，避免孩子有異狀時沒有被察覺。

同時，衛福部預告了「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」草案，要求出養改由地方政府評估，收出養媒合機構必須提出在職人員訓練、督導計畫，收出養社工必須接受在職訓練，強化兒童發展、兒虐辨識敏感度等改革措施。

但是，多數真正有效益的改革，仍要回到立法院修法來做。很遺憾，過去一年紛紛擾擾的國會，根本沒有花費多少心力在真正重要的民生法案上，亟需要大家一起來督促立法院內的多數黨。

▼剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝，下同）

▲▼ 剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾 。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

除了加重刑罰　還有這些法律迫切需要制定與修改

我知道，大家都很希望修法嚴懲，也很希望對於保母的惡行，可以加重刑罰。但我要告訴大家，對於這種毫無人性、理智的行徑，除了重刑外，我們還需要更多修法跟上，才能形塑一個安全保護網，預防孩子受虐。

修正​​《兒童及少年福利與權益保障法》，杜絕收出養個案漏接

一個孩子，全程服務，中央、地方跨機關的資料要全面介接，才不會因為疏漏釀成悲劇。安置機構、收出養媒合單位的管理權責，也需要透過修法明確寫在法律上。

制定《兒少托育專法》，根除托育人員兒虐

1.面對層出不窮的托育人員虐嬰、虐童，必須大幅提升托育服務機構的管理強度，讓訪視不再只是過水，及早察覺不當對待孩子的托育人員，從鬼門關前把孩子搶回來。

2.對於傷害孩子的違法機構、違法托育人員，應該拉高處罰強度，也要提高托育機構負責人、托育人員的資格審查。

3.全面雲端保存托育機構的監視器畫面，不再讓兒虐事件「沒有畫面」，連最基本的證據保全都做不到。

這些事情我每次提，就會引起少數不肖托育業者策動的系統性攻擊，因為這些保護孩子的措施，會傷害他們的利益，所以，這更需要家長們團結一致，保護我們的孩子。

建立中央專責兒少機關，整合兒童相關業務

行政院二十多年前的組織改造，把負責兒童業務的「兒童局」一分為三，變成保護服務司、社會及家庭署「兒少福利組」及「家庭支持組」，再加上教育部國民及學前教育署的學前教育組，兒少業務四分五裂、各自為政，單位的本位主義取代了以孩子利益為中心的政策方向。

多年來各界不斷呼籲，建立中央專責兒少機關，讓兒少業務有組織、有人、有權、有錢，而不是掛牌成立一個任務性的編組或辦公室，這是保護我們孩子平安長大，在組織面、制度面最關鍵的一件事。

一個孤苦無依的孩子　來自一個脆弱的家庭

我也想要呼籲大家，關心剴剴，也不要忘記再往故事的開頭看看。一個失去照顧者的孩子，總是來自一個破碎的家庭。我們要窮盡一切手段，去協助因為經濟弱勢、遭逢變故的脆弱家庭，把破洞漏水的屋頂補起來，讓裡面的孩子有好的家庭照顧，不必流離失所到收出養、安置機構，嘗試找到下一個家。

我們要一起督促立法委員，儘快通過《社會救助法》修法，降低低收入戶、中低收入戶不合理的超高門檻，大幅提升扶貧救助的人數，讓更多脆弱、貧窮的家庭，以及家中的孩子，能夠得到經濟上的協助。

也請大家，一起監督「社會安全網」第二期計畫的執行與落實，督促行政部門、立法部門給予社福充分資源，讓社福中心有更多資源來做保護的服務，讓社工師有更多的員額與更好的待遇，建立完善的社區精神衛生支持服務，讓社會安全網，接住高風險、瀕臨崩潰的孩子與家庭。

台灣社會不能再出現下一個剴剴

從事件爆發到現在，我知道，很多人都默默在心裡不斷的對剴剴說：對不起。對不起，我們這些大人、這個令人沮喪的社會，沒能讓你安全平安長大。

我想告訴大家，我們能做的，就是努力去守護其他的孩子們，讓剴剴成為最後一個無辜的孩子。我要請大家，一起來關注本案的司法審理，也要拜託大家，齊心呼籲朝野各黨，以及三黨總召：黃國昌、柯建銘、傅崐萁，一起在本會期完成修正《兒童及少年福利與權益保障法》、《社會救助法》，制定《兒少托育專法》，並支持、督促〈社會安全網第二期計畫〉的落實。

把破碎的網補起來，這是我們現在能為剴剴做的，最重要的一件事。

▲▼ 剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾 。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

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