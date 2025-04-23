英國航母打擊群再次部署印太　顯示對中國軍事擴張不能坐視不管

▲航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／達志影像／美聯社）

●作者 ／ 台灣智庫國防安全小組

媒體報導英國「伊莉莎白女王級」（Queen Elizabeth class）航母二號艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航母打擊群（carrier strike group, CSG），4月22日將自英格蘭東南部漢普郡（County of Hampshire）朴茨茅斯（Portsmouth）軍港啟程，展開在印太區域的部署，期間將有多達12個國家參與。

此次是該型艦第二次部署印太地區，值美中在印太地區角力日益嚴重之際，英國航母打擊群再次部署印太，除展現英國堅定支持美國的「印太戰略」（ Indo-Pacific Strategy）之外，更彰顯「北約」（NATO）維持印太和平與穩定的決心，顯示國際間對中國在印太地區的軍事擴張及影響航行自由不能坐視不管。本文分從2021年英航母打擊群部署印太、2025年英航母打擊群部署印太、戰略意涵及政策建議等層面析論如後。

回顧2021年英航母打擊群部署印太

2021年5月，英國皇家海軍「伊莉莎白女王級」航母一號艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航母打擊群開始執行代號「福蒂斯行動」（Operation Fortis），該航母打擊群向印太地區實施為期28週、跨越2.6萬浬的部署，與地中海、印度洋和印太地區的40個國家進行70多次接觸和演習。

此航母打擊群除了「伊麗莎白女王號」航母以外，另包含英國皇家海軍2艘護衛艦、2艘驅逐艦、2艘補給艦、1艘英國皇家海軍核潛艦、美國海軍驅逐艦「沙利文兄弟號」（USS The Sullivans），以及1艘荷蘭護衛艦和輔助性艦船。

航母打擊群還搭載18架F-35B短距／垂直起降匿蹤戰鬥機，其中10架隸屬美國海軍陸戰隊。其在經過印度洋後穿行南中國海，並與美國、澳洲、法國、日本、紐西蘭和南韓等國家在菲律賓海舉行一系列的演習。

此外，該航母打擊群10月返航時，並參加英、澳、馬、紐和星的「五國聯防」（Five Power Defence Arrangements, FPDA） 50週年的演習。

2025年英航母打擊群部署印太

「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航母打擊群部署印太地區，是繼2021年同級航母「伊莉莎白女王號」的部署任務後，英國在印太區域再次執行類似的航母打擊群行動，以強化英國對印太區域的安全防衛承諾。

英國國防大臣希利（John Healey）表示，英國是極少數有能力領導如此大規模軍事部署的國家之一，此部署旨在捍衛英國價值觀、航行自由，同時傳達強而有力的嚇阻訊息。

據悉「威爾斯親王號」航母打擊群編隊包括驅逐艦、巡防艦、潛艦、補給艦等，4月22日從朴茨茅斯軍港出發後，將前往英格蘭的康瓦爾郡（Cornwall），與隸屬打擊群編隊的機、艦會合，並轉往地中海展開演訓，隨後經紅海、印度洋，前往太平洋。

此次航母打擊群遂行代號「高桅行動」（Operation Highmast）的部署任務為期約8個月，沿途將與不同國家舉行聯合演訓，包括地中海的北約組織（NATO）「海神之擊」（Neptune Strike）演習，以及由澳洲主辦約20國參與的「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習等，並規劃在印度、新加坡、馬來西亞、日本及美國等國家進行靠港訪問。

戰略意涵

據媒體報導「威爾斯親王號」航母打擊群編隊，共有4千多名官兵參與，遠航期程長達8個月，除與各國實施演習之外，計劃停靠美日印等印太國家實施整補，並有12個國家預計以不同方式派遣艦艇加入該航母打擊群，凸顯盟軍聯合作戰型態，相關戰略意涵歸納如後。

首先，參與此次「威爾斯親王號」航母打擊群印太行動部署的12個國家，包括西班牙和加拿大，大多數將在不同時間點派艦船加入該航母打擊群，挪威則派遣一艘作戰艦全程參與打擊群部署。顯示此航母打擊群雖以英國皇家海軍為主力，但事實上就是北約海軍的混和編組，顯示北約高度關切印太動態。

其次，「威爾斯親王號」航母打擊群途經地中海、紅海、印度洋，前往太平洋地區，期間與各地民主夥伴國家海軍舉行演習，同時停靠印度、新加坡、馬來西亞、日本及美國等國家進行整補與訪問，加強與印太民主夥伴國家的鏈結，確保在有事時航母打擊群能獲得補給。

再次，相較於「伊麗莎白女王號」航母打擊群搭載18架F-35B匿蹤戰機，「威爾斯親王號」航母打擊群則搭載24架F-35B匿蹤戰機，其戰力實較「伊麗莎白女王號」更勝一籌。若以一架F-35的空戰效能至少超過二架F-16C計算，多出的6架F-35B匿蹤戰機，相當於一個F-16C中隊，其整體戰力不容小覷，彰顯英國皇家海軍的軍事實力不言而喻。

政策建議

「威爾斯親王號」航母打擊群4月下旬自英格蘭啟航，其航訓期程高達8個月，也就是年底前會回到母港，對於該航母打擊群在各地的動態宜持續關注，尤其該航母打擊群預定停靠日本，屆時將會經過台海周邊，殊值密切掌握，研提政策建議如後。

（一）關注英航母打擊群部署印太地區續情

「威爾斯親王號」航母打擊群規劃於4月下旬自英格蘭啟航，途中將與各民主夥伴國家舉行演訓，或實施靠港整補，由於該航母打擊群整個遠航訓練長達8個月，大部分時間參與印太演訓與活動，北約部分國家海軍艦艇亦加入該航母打擊群，可謂是北約在印太地區力量的展示，對於維持印太和平與穩定，有其關鍵作用，我宜持續關注該航母打擊群動態。

（二）蒐整該航母打擊群航經台海周邊詳情

從「威爾斯親王號」航母打擊群航線，以及預計停靠進行整補與訪問國家觀之，未來該航母打擊群訪問日本時，應該會航經台灣東部海域前往日本，或者分經台灣海峽北上，無論走哪一條路線，勢必經過台海周邊。

台海周邊航母打擊群的活動，除美軍、解放軍海軍之外，鮮少有他國航母打擊群經過台海周邊，有關單位應蒐整該打擊群航經台海周邊詳情。

（三）協調我與英國航母打擊群不預期相遇

鑒於北約國家航母打擊群很少航經台海周邊，有關單位可考量運用此次機會，安排我海軍艦船與該航母打擊群依「海上不預期相遇行動準則」（The Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES）實施對遇演練（passing exercise），演練的內容包括無線電通聯、燈、旗號操演、人員救援、戰術操演等，最後編成「友好隊形」（friendly formation）一起航行。

是以，有關單位可考量要求駐英軍協組協調英國國防部，在「威爾斯親王號」航母打擊群通過台海周邊時，我海軍艦船與其遂行後勤協助及演練等事宜。

▼航艦打擊群指揮官布萊克莫爾表示，不排除航行通過台灣海峽的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「思想坦克」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。