川普「關稅奇襲」與朱鎔基「談判傳奇」　美日關稅戰的策略啟示

▲2025年4月17日，川普總統突襲參與日美關稅談判，這一動作非同小可。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

在全球貿易戰的舞台上，領導人以出人意表的策略扭轉局勢，成為國際經濟談判的焦點。2025年4月，美國總統唐納·川普（Donald Trump）突然參與日美關稅談判，掀起「奇襲」風暴，令人聯想起1999年11月，中國大陸前總理朱鎔基突襲西雅圖世界貿易組織（WTO）談判的經典案例。

兩者皆以高調姿態介入談判，展現策略性震撼，卻各有不同目標與背景。本文將剖析這兩場高階談判的策略意涵與差異，並揭示其對當前中美、日本與全球經濟體制的深層啟示。

川普的「劇場談判」與壓迫戰術

2025年4月17日，川普總統突襲參與日美關稅談判，這一動作非同小可。根據《中國經濟論壇》報導，川普的現身不僅帶來「讓人措手不及」的心理效應，還以一頂「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」紅帽贈予日本代表赤澤亮正，明確傳遞「這是總統主導的談判」的訊息。

川普的策略有四：其一，利用突襲出場擾亂對手心理節奏，強化美方掌控；其二，提升談判層級，轉化為總統級政治交易；其三，對中國大陸釋放「美日聯手孤立北京」的間接警告；其四，藉此強化其國內支持者對其「強硬保護主義」領袖形象的認同。

他更在談判後語帶弦外地說「我們不急，但日本是最優先的夥伴」，一面放軟立場，一面加重心理壓力，凸顯其談判風格的「預測不能性」。

朱鎔基的「奇襲式親征」與突破僵局

對比之下，朱鎔基1999年親赴西雅圖美中WTO談判會場的舉動，同樣出其不意，卻更具系統性與歷史意義。當時中國大陸與美方談判陷入僵局之際，朱鎔基果斷打破常規，直接進場並主動提出七項讓步方案中的兩項，強勢展現「中國大陸準備妥協」的誠意與決心。

根據談判首席代表龍永圖的回憶，朱鎔基不僅親自斡旋，還頂著部會長官反對、頂住國內壓力，一再譲步並堅持「這是政府最大誠意，請美方回應」，最後成功迫使美方回到談判桌，並突破障礙。其後，中國大陸於2001年正式加入WTO，為經濟「黃金二十年」奠定基礎。

朱的奇襲成功關鍵不僅在於高層親征，更在於事前充分準備與「何時讓步、讓多少」的戰略拿捏。此舉同樣劇場化，卻更具戰略節奏。

▼朱鎔基(右)。（圖／新華社）



領導人談判術的共通性與分歧

川普與朱鎔基皆以「高層親征、心理震撼」為談判工具，但兩者本質仍有顯著差異：

首先，在戰略目的上，朱鎔基著眼於中國大陸長期制度嵌入與經濟轉型，川普則聚焦短期貿易逆差與國內製造業回流，優先考慮連任與民調。

其次，在談判風格上，朱主張「雙贏」，主動讓利以建立互信，川普則奉行「零和」邏輯，壓迫對手讓步，意圖「全面取勝」。

第三，對國際秩序的態度截然不同。朱主導的談判是「融入既有秩序」，而川普則以關稅為武器，顛覆現行貿易框架，逼使盟友選邊站。

第四，歷史背景與時空脈絡不同。1999年為全球化高峰，國際共識重視制度建構；2025年則為逆全球化浪潮席捲，美中對抗升高，川普關稅已對中國大陸課徵高達145％的壓力稅率。

日方的應對與壓力空間

面對川普此輪突襲談判，日本首相石破茂態度強硬。據《工商時報》報導，石破於4月21日國會上明言，若日本屢屢讓步，將損及國家利益，並重申「保護農業、捍衛消費者安全」為日本不可妥協的底線。

美方則提出「將美日貿易逆差降至零」的強硬要求，並明確列出包括美國車輛、牛肉、大米與水產品等農工產品需大幅開放，日本談判代表明言不可能迅速妥協。儘管美國部分關稅已暫緩執行90天，但日本仍面臨25％汽車與鋼鋁產品關稅壓力，若「對等關稅」全面生效，日本GDP預估將下滑0.59%。

可見，川普雖非要求立即達成協議，卻透過行動與語言釋放「談判時間窗口有限」的暗示，與朱鎔基施加「此刻不簽，機會即逝」的邏輯頗有相似。

兩場奇襲 國際啓示

朱鎔基與川普的談判行動，不只是戲劇化的政治表演，更蘊含對國際經貿秩序的兩種思維，一種是藉由讓步融入全球市場規則的制度選擇，一種則是透過壓力重構對美有利的新規範。日本作為雙邊談判對象，正處在這兩種邏輯交錯的漩渦之中。

面對美方步步進逼，日本若缺乏戰略節奏與主動回應，只能被迫讓利。反之，若能掌握談判節奏與劇場操作的反制策略，主動出招設定議題，或可借力使力，如朱鎔基當年所為。

結語

川普的「關稅奇襲」與朱鎔基的「西雅圖傳奇」，皆展現領導人直接參與談判的震撼力量，卻因目標、風格與時代背景而呈現不同面貌。川普以強硬姿態追求美國利益最大化，朱鎔基則以務實妥協開啟中國大陸全球化之路。

對日本而言，面對川普的關稅壓力，需借鑑朱鎔基的策略智慧，結合明確底線、分層談判與多邊合作，靈活應對談判挑戰。在全球化與保護主義交織的2025年，日本的談判策略不僅影響自身經濟前景，也將為國際貿易秩序帶來深遠啟示。

▼日本的談判策略不僅影響自身經濟前景，也將為國際貿易秩序帶來深遠啟示。（圖／路透）

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