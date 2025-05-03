不是想太多！年輕人憂鬱一年聲量破4萬　青少年輕生頻傳引社會正視

▲根據衛生福利部2024年統計，12至17歲的青少年自殺死亡人數比例，在過去五年從12.5%上升到18.4%，自殺已成為台灣青少年的第二大死因。（圖／pexels）

●文／網路溫度計

根據衛生福利部2024年統計，12至17歲的青少年自殺死亡人數比例，在過去五年從12.5%上升到18.4%，自殺已成為台灣青少年的第二大死因，青少年的自殺人數更於2022年創下近三年的新高，平均每10萬人當中有10.7人選擇結束生命，近年來頻頻傳出震驚社會的青少年輕生案件，像是2023年豐原高中學生受到師生霸凌，最終走上絕路；2024年底麥當勞發生一名17歲女工讀生疑似遭到主管性侵數次，不幸選擇結束自己的生命。

另外，台灣兒童青少年精神醫學會近日公布的最新調查結果中顯示，近三年來「憂鬱症」為兒心科門診增加最多的診斷類型，許多醫師指出，部分患者從國小階段就已出現自傷行為，隨年齡增長，伴隨更高的自我傷害風險，在高中時期達到高峰。

這些事件與調查結果都顯示出，青少年憂鬱症不再僅僅是個人健康問題，更反映了社會結構與制度上的種種議題，與家庭、網路社群、學校生活都有著密切的關係。

一年超過4萬聲量！ 3起社會事件撕開憂鬱症與社會制度的裂縫

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「年輕人 憂鬱症輕生」近一年的網路聲量高達42,783筆，聲量的最高峰為2024年7月5日，共計1,535筆，位於上海的中金公司傳出金融女員工跳樓事件，據報導，該員工為名校碩士生畢業後進入中金公司，有著相當優渥的薪水，不過隨著公司實施大幅度的減薪措施，使她面臨沉重的房貸壓力，最終選擇跳樓輕生。

第二波高峰為3月12日，心理師蔡宜芳於臉書粉專提到台灣15至24歲青少女自殺死亡率，從2014年每10萬人3.2人飆升至2023年10.7人，驚人的成長率引起許多網友的討論，單日聲量來到973筆。

第三波的聲量集中於12月24日爆出的麥當勞性侵案件，當天飆升至1,381筆，一名17歲少女疑遭男性主管性侵長達1年，離職後報警並向麥當勞申訴，雖然涉案主管遭麥當勞開除，但受害者母親認為麥當勞未提供即時有效的救濟管道，導致女兒最終選擇輕生，該事件引起社會大眾譁然，令大批網友感到相當憤怒。

今年4月士林地檢署對麥當勞李姓前主管涉性侵案做出不起訴處分，家屬可提再議，少女家屬表示證據受限於手機損壞，後續仍會補充資料。



以上資料都揭示了各種制度疏失與青年所遇到的現實問題，這些事件不只是討論熱點，更是年輕人向社會傳遞的求救訊號，​需要家庭、學校、政府與社會各界共同努力，建立完善的支持系統，提供青少年所需的心理健康資源，才得以預防悲劇再次發生。

▼網路溫度計調查「年輕人憂鬱症輕生」網路聲量。（圖／網路溫度計提供，下同）

青年憂鬱症關鍵字現「焦慮症、霸凌、家庭」 揭開年輕人心理問題

再透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查「年輕人 憂鬱症」近一年的熱門關鍵字，出現最多的為「焦慮症、疾病、精神科、藥物」等心理疾病相關字詞。

憂鬱症已被WHO視為21世紀的頭號殺手，其中一篇由《少年報導者》與台灣兒童青少年精神醫學會，共同針對全台兒童心智科醫師進行的問卷調查引起廣泛的討論，調查發現，47％的受訪醫師都觀察到，13～15歲國中生求診人數顯著增加，並表示憂鬱症在國小身心症患者已占10％、到了高中占比更超過一半。

把青少年推入憂鬱黑洞的關鍵因素

另外，關鍵字中還出現了「壓力、情緒、社交、霸凌」，這些字詞大多為青少年罹患憂鬱症的主因，來自學業與未來不確定感的壓力，長期讓學生心理承受巨大負荷，根據教育部與兒童福利聯盟的調查，超過7成青少年感受到的壓力大多來自考試與家長期望，而這種「長期慢性壓力」會削弱情緒調節能力，增加憂鬱與焦慮的風險。

人際互動失調也是青少年憂鬱症的高危因子之一，包括被孤立、交不到朋友、在人群中感到格格不入等狀況，社群媒體更加劇了這種比較與排擠感，經常透過網路上他人所呈現的理想化生活進行社會比較，導致自我價值感下降，進一步增加焦慮感。

近年來，校園霸凌是造成青少年憂鬱的重要因素之一，2023年發生的豐原高中學生輕生案震驚整個社會，一名男學生因為長期受到師生霸凌，包括言語羞辱有無端搜身、搜書包、栽贓等行為，導致該生被迫休學，最終因長期承受巨大壓力走上絕路，此事件引發社會對校園輔導機制失靈的批評，凸顯了學校在處理學生心理健康問題上的不足。

除此之外，關鍵字中的「家庭、父母、家長」也與青少年憂鬱症有著密切的關係，台灣大學臨床心理學刊第三期中的一篇研究中指出，家庭功能不良，如單親家庭、家庭衝突頻繁及家庭獨立性低，與青少年憂鬱傾向有顯著關聯，​此外，母親過度關懷和情感涉入，可能增加青少年的心理壓力，進而引發憂鬱情緒，種種資料都顯示著親子互動對青少年的心理健康有著深遠的影響。

心理假、免費諮商 讓社會接住青少年的情緒

綜合以上，針對青少年憂鬱症日益嚴重的現象，可從「陪伴、諮商、治療、醫院」等關鍵字看出應對措施，日前教育部已開放國、高中學生每學期最多請3天「心理健康假」，讓學生能在心理壓力過大時適度休息，並鼓勵學校不記曠課、不強制說明理由。

另外，衛福部與地方衛生局合作提供15至45歲民眾每年最多3次免費心理諮詢，各縣市也陸續增設社區心理衛生中心與「心理健康促進據點」，方便民眾就近獲得協助。

父母也要認識憂鬱症 不要害怕被貼上壞家長標籤

除了政府提供的社會資源，與青少年最貼近的家庭關係也至關重要，以下3個方向可以幫助父母協助改善青少年憂鬱情況。

一、 建立正向溝通、傾聽勝於指導

父母應該學習傾聽與理解，避免單向指責與壓力，或是用簡單的語句簡化孩子的情緒問題。

二、認識憂鬱症狀、破除迷思與汙名

家長應具備基本心理健康知識，了解憂鬱症不是情緒低落那麼簡單，許多父母普遍擔心孩子的自殺是否為自己所造成，反而更加擔心被冠上「不好的家長」的罪名。

台灣憂鬱症防治協會理事長吳佳儀分析，家長阻礙青少年就醫大致可歸類為2大因素，一是家長會將孩子有精神困擾，和父母教育失敗畫上等號；二是家長不認為孩子真的有憂鬱傾向，當孩子出現失眠、退縮、注意力下降、對興趣失去熱情，應提高警覺。

三、陪伴不強迫、不過度監控

每天多花點時間與孩子相處，尊重青少年的隱私，若孩子願意願意談到自己的痛苦時，家長應鼓勵就醫或接受心理諮商，並且避免否定他的困難。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼除了政府提供的社會資源，與青少年最貼近的家庭關係也至關重要。（圖／示意圖／pixabay）

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