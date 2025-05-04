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川普應「遏制台灣」？ 　外交政策學者的冷水與警告

我們想讓你知道…不論台灣內部支持誰執政、追求何種國際定位，最基本的現實仍是：如果兩岸無法自己處理爭端，就只有美中對話會談到台灣；台灣不自己維持平衡，美國就必須來主導平衡。

▲▼賴清德今三軍統帥身分，到花蓮佳山基地視導漢光40號演習。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德總統近來一連串言論與政策，但對北京而言，這些行動形同「切香腸」式地推進法理台獨，極易踩中中國的紅線。（圖／翻攝賴清德臉書）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌近日刊出一篇重量級專文，標題直白而犀利：《川普應遏制台灣》。文章由卡內基國際和平基金會的兩位資深研究員克里斯多福‧奇維斯（Christopher Chivvis）與史蒂芬‧沃特海姆（Stephen Wertheim）共同撰寫，主張美國總統川普應對台灣總統賴清德近期的言論與政策動向進行「外部約束」，以避免台海衝突升溫並捲入美國。

賴清德「切香腸」式推進台獨　極易踩到中國紅線

文章指出，賴清德總統近來一連串言論與政策——例如將中國正式列為「境外敵對勢力」、提出17項反滲透主動措施、強調台灣是主權獨立國家等——雖然在國內受到歡迎，也具備部分正當性（如提升國防支出、民防訓練等），但對北京而言，這些行動形同「切香腸」式地推進法理台獨，極易踩中中國的紅線，引發危機。

文章中坦言，即便中國是區域威脅與壓迫者，但除非兩岸雙方都做出讓步，否則不可能擺脫危險的升級軌跡。加強國防固然必要，但「避免刺激北京」的克制語言，同樣是穩定台海的重要一環。

值得注意的是，兩位學者指出，美國目前對賴清德的強硬路線「視而不見」，也未就其言行釋出任何警訊或約束信號。這讓賴清德有理由相信美國會支持他推進實質獨立。

但這個結論是危險的誤判，尤其在川普領導下，僅有三分之一的美國民意願意為台灣開戰，華府並沒有無條件介入台海衝突的承諾。

文章援引歷史案例：即使是以對中強硬著稱的小布希總統，在2002年陳水扁總統試圖推進台獨時，都曾直接派出高層官員壓制，並公開宣示美方反對台灣走向法理獨立。

作者認為，川普此時應比照辦理，不應誤讓台灣認為華盛頓將無條件背書其對抗北京的政策，而是應以明確語言傳遞：美國不支持台灣推進獨立。

他們呼籲美國應促使台灣重啟與中國對話，恢復某種形式的「一中框架」，並將過去2016年前的兩岸和平交流當作參考藍本，藉此穩住區域局勢。

文章具體建議，美中雙方應公開交換保證：美國可明確表態不支持台灣獨立，只接受雙方和平解決方案；中國則應承諾不設奪台時間表，並減少對台軍事與灰色行動。這樣的安排有助於讓台灣社會安心，同時也對賴清德形成適當約束。

兩位學者坦言，面對中國的軍事脅迫，台灣的防衛努力理應獲得支持，但若這些努力伴隨過度政治挑釁，美國也應適時介入調整步調。美國對台政策不能僅建基於價值理念，更須反映國家利益與戰略計算。

▼這篇文章對台灣社會的一記警鐘，「川普總統不在乎台灣」是再清晰不過的現實。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

對社會的一記警鐘　「川普不在乎台灣」是清晰不過的現實

兩位在國際戰略圈有深厚聲望的學者，以冷靜而犀利的觀察指出，美國未來若希望穩定台海，不能只是譴責北京，更要與台北溝通紅線。Wertheim過去曾被評為全球最重要的戰略思想家之一，兩位深具國際聲望的卡內基學者，針對川普與賴清德互動所提出的觀點，其實說出了台灣不少專家心中無法言明的憂慮。

他們的警告絕非泛泛之談。對川普而言，「民主」並非支持台灣的首要理由，利益交換才是。兩位學者透過點出川普可能被台灣拖下戰場的風險，試圖讓他「有感」，以美國利益為出發點來調整對台立場，這種「逆向遊說」極具現實感。

值得注意的是，他們的建議，並非完全否定台灣的防衛努力，而是針對「政治語言與戰略溝通」提出警告。換句話說，他們並不反對賴清德強化國防或拒絕統一，但認為在語言與政策推進上需更謹慎，避免激起北京最激烈的反應。

這種觀點，在當前台灣政治氛圍中難以被公開討論，如果不是外籍學者提出，恐怕都會被貼上一定的標籤，但在台灣同溫層之外，美國政策圈內，這樣的說法卻是理性主流。

這篇文章其實是對台灣社會——尤其是政治與媒體菁英層的一記警鐘。「川普總統不在乎台灣」，聽到這樣的說法，不能只認為是疑美論，因為這是再清晰不過的現實。

但是川普不會拋棄台灣也是事實，因為他在乎交易、在乎可以換到什麼好處，而台灣確實有這樣的價值！

台灣失去內部制衡力量　也沒有審慎拿捏兩岸紅線

而文章的另一個訊息是：台灣已失去了內部制衡力量。沒有像馬英九時期的民進黨可反對親中政策，也沒有像蔡英文時期那樣審慎拿捏兩岸紅線。

如今，執政者在台灣內部如何回應反對者的疑問？在外交策略上高度主導，但核心團隊對於美國政情，乃至國際政經局勢的掌握能力，是否仍維持過去的水準？領導人對於國內外的危機邊界，是否能理智地拿捏？這是華府與北京都在問的問題。若台灣展現出的答案無法讓人安心，學者投書反映出美國政策圈開始思考：該不該重新拿回對台灣政策的主導權？

這篇文章不僅是提醒川普團隊，也是在提醒台灣內部——當台灣媒體和評論喜歡把重點放在美國跨黨派都支持台灣時，別忘了，跨黨派雖支持台灣，但美國政治人物絕對不會排斥為了美國利益，而把台灣問題放在美中談判中加以討論，而這正是台灣內部對美國最危險的戰略誤判。

不論台灣內部支持誰執政、追求何種國際定位，最基本的現實仍是：如果兩岸無法自己處理爭端，就只有美中對話會談到台灣；台灣不自己維持平衡，美國就必須來主導平衡。

這場國際政策的真實課程，不需要理想化，但不能不誠實理解代價。

▼台灣已失去了內部制衡力量。沒有像馬英九時期的民進黨可反對親中政策，也沒有像蔡英文時期那樣審慎拿捏兩岸紅線。（合成圖／總統府提供）

▲▼三位總統首次出訪。（合成圖／總統府提供）

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旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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