加薩的絕望深淵　以色列「設計剝奪」的殺戮與饑餓

▲以色列軍方自2023年10月衝突升級以來，持續對加薩展開猛烈轟炸，並實施嚴密封鎖，導致數十萬平民陷入饑餓與死亡邊緣。（圖／CFP）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

加薩地帶正淪為人間煉獄。以色列軍方自2023年10月衝突升級以來，持續對加薩展開猛烈轟炸，並實施嚴密封鎖，導致數十萬平民陷入饑餓與死亡邊緣。

根據聯合國人道事務協調辦公室（OCHA）數據，超過200萬居民正面臨前所未有的人道危機，逾65,000名兒童因嚴重營養不良住院，53名兒童已死於饑餓。本文聚焦以色列的「設計剝奪」策略，探討其如何通過每日空襲與刻意饑餓政策，對加薩平民造成毀滅性後果。

加薩的死亡沙漠 無止境的轟炸

以色列軍方的轟炸行動將加薩變成一片「死亡沙漠」。自2025年3月18日恢復大規模轟炸以來，幾乎每日都有針對民用設施的空襲。

根據《Drop Site News》4月30日的報導，僅4月26日凌晨，位於加薩市中心薩布拉（al-Sabra）社區的艾爾-庫爾（Talal al-Khour）家族五層住宅被炸毀，22人喪生，其中12人是兒童。鄰居穆罕默德·阿爾-阿傑拉（Mohammad Al-Ajla）描述，爆炸如地震般震撼，救援行動持續8小時，卻因缺乏設備只能徒手挖掘。

慘劇在加薩各地頻發。僅一週內，努賽拉特（Nuseirat）難民營三棟住宅樓被炸，造成至少14人死亡，包括多名兒童。賈巴利亞（Jabaliya）地區一戶家庭在炮擊中失去3人，包括兩名幼女，沿海地區一名漁民在拖船上岸時被殺。

這些數字僅是冰山一角，顯示以色列軍事行動的無差別性。聯合國數據指出，過去六週內，至少2,300名巴勒斯坦人喪生，平均每天超過50人遇難，其中740人是兒童。

以色列軍方還蓄意摧毀救援設備。OCHA報告顯示，上週有30台推土機及其他重型機械被炸毀，這些設備原本用於清理瓦礫與修復基礎設施，這種行徑削弱了加薩的救援能力，使受困者幾無生還希望。民防發言人馬哈茂德·巴薩爾（Mahmoud Bassal）表示，救援隊常聽到受困者的呼救，卻因缺乏工具無能為力。

▼以色列襲擊加薩中部的紐瑟拉特難民營（Nuseirat）。（圖／路透）

饑餓作為武器 刻意的集體懲罰

以色列對加薩的封鎖政策將饑餓變成致命武器。自2025年3月2日起，加薩被完全封鎖，食物、燃料、藥品等物資一概禁止進入，成為衝突以來最長的一次封鎖。

政府媒體辦公室數據顯示，逾65,000名兒童因嚴重營養不良住院，53名兒童已死於饑餓。世界糧食計劃署（WFP）警告，當地食品庫存已耗盡，麵粉價格飆升1,400%，僅存糧食常受蟲害污染。

居民為求生存採取極端措施，許多家庭將碎麵條混入麵粉製作麵包，每人每天僅分配一片，缺乏烹飪用氣與柴火，居民被迫燃燒塑膠與垃圾烹煮微薄食物。聯合國報告指出，2025年3月，3,700名兒童被診斷為急性營養不良，較前月激增80%。居民開始食用野生植物或海龜屍體，顯示饑餓危機的極端化。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）公開表示，阻斷人道援助是對哈瑪斯的「主要壓力手段」，暴露饑餓政策的故意性。十二家主要援助組織聯合聲明指出，加薩的饑荒「不僅是風險，而是正在迅速展開」，稱這是「我們這一代最嚴重的人道失敗之一」，這種集體懲罰策略違反國際人道法，卻未受有效遏制。

醫療系統的崩潰 無處求生

加薩的醫療系統在連續轟炸與物資短缺下瀕臨崩潰。Drop Site News報導，過去數週，位於加薩市的阿赫利（al-Ahli）醫院、杜拉（Al Durrah）兒童醫院，以及汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾（Nasser）醫院等均遭轟炸，15名急救人員喪生。倖存醫院因缺乏藥品、設備與醫生，幾乎無法運作。

聯合國數據顯示，加薩70%的地區被劃為「禁區」或強制疏散區，過去六週內約420,000名居民再次被迫流離失所。這些流離失所者無處可去，許多人擠在帳篷營地，卻仍難逃無人機與空襲威脅。記者阿納斯·阿爾-謝里夫（Anas al-Sharif）在社交媒體哀嘆：「大屠殺從未停止，我們被從頭到腳屠戮。」

醫療資源匱乏加劇人道災難。OCHA報告指出，許多傷者在瓦礫下因無人救援而死亡，救援隊只能聽到受困者的呼救逐漸消失。這種無助感摧毀了受害者的生存希望，也讓救援人員身心俱疲。加薩的醫療危機不僅是資源問題，更是系統性破壞的結果。

國際社會的沉默 人道危機的共謀？

以色列的「設計剝奪」策略引發國際社會譴責，但實際行動蒼白無力。聯合國多次警告加薩正面臨18個月來最嚴重的人道危機，但安理會因大國分歧未能採取有效措施。援助組織呼籲立即停火並開放人道通道，卻屢遭以色列拒絕。《Drop Site News》指出，停火談判因以色列要求哈瑪斯完全投降與領導層流亡而陷入僵局。

地緣政治的複雜性讓國際社會無力作為。美國作為以色列主要盟友，持續提供軍事與經濟援助，卻未對加薩危機採取強硬立場。

評論者艾哈邁德（Safir Ahmed）在《Drop Site News》留言中指出，美國納稅人的資金正被用於「邪惡、恐怖、無情的行動」，顯示西方國家在危機中的間接責任。

巴勒斯坦平民的聲音在國際舞台上幾乎被淹沒。記者拉莎·阿布·賈拉爾（Rasha Abu Jalal）記錄了加薩的慘況，卻難以改變現實。這種結構性沉默使加薩的悲劇在全球視野中逐漸邊緣化，加深了受害者的孤立感。

結語

加薩的現況是一場由「設計剝奪」驅動的浩劫，以色列的每日轟炸與饑餓政策，將200萬居民推向死亡邊緣。六週內逾2,300人喪生，65,000名兒童因營養不良住院，醫療系統崩潰，救援希望渺茫。

OCHA的惠特爾（Jonathan Whittall）警告，這是對巴勒斯坦生命的「蓄意拆解」。國際社會若繼續沉默，將成為這場人道災難的共謀。唯有立即停火、開放人道通道，才能為加薩帶來一線生機。

▼加薩的現況是一場由「設計剝奪」驅動的浩劫，以色列的每日轟炸與饑餓政策，將200萬居民推向死亡邊緣。（圖／達志影像／美聯社）。

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