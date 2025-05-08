川普關稅引爆「中美經濟風暴」　全球貿易的十字路口

▲美國總統唐納德·川普（Donald Trump）對全球實施廣泛關稅政策，特別針對中國大陸的商品加徵145%的關稅，引發中美貿易戰升級。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國總統唐納德·川普（Donald Trump）於2025年4月2日宣布對全球實施廣泛關稅政策，特別針對中國大陸的商品加徵145%的關稅，引發中美貿易戰升級。此舉不僅衝擊中美兩國經濟，也對全球貿易格局造成深遠影響。

根據多方資料，美國經濟已顯現衰退跡象，中國大陸經濟成長放緩，雙方卻在關稅對峙中難以退讓。本文將分析川普關稅政策的動機、對中美經濟的影響，以及全球經濟面臨的挑戰，探討這場貿易爭端如何塑造未來。

川普關稅的動機與混亂執行

川普將關稅視為「最美麗的詞彙」，宣稱其能解決貿易逆差、促進國內製造業、增加財政收入並壓制中國大陸。然而，根據伊藤忠研究所的分析，關稅並非萬能藥，且對美國經濟的傷害已顯而易見。川普的政策目標模糊，缺乏一致性，導致市場不確定性上升。

政策執行更是朝令暮改。4月9日，川普宣布除中國大陸外，對其他國家的額外關稅暫緩90天，僅維持10%基本關稅，但僅兩週後又表示不再延期。這種反覆無常的決策風格，讓投資者與盟友難以適從。

根據DW報導，川普的「戰略混亂」策略雖震懾對手，但也使美國股市暴跌，標普500指數較2月高點下跌10%。

此外，川普的言論輕率進一步加劇不信任。他在4月22日《時代》雜誌訪談中坦承，部分承諾如「上任首日結束烏克蘭戰爭」僅為誇張的修辭。這種「玩笑式」表態，讓全球對其政策的可靠性產生質疑。

中國大陸的強硬應對與經濟隱憂

面對美國145%的關稅，中國大陸迅速回擊，對美國商品加徵125%的報復性關稅，並採取非關稅措施，如限制關鍵稀土出口及強化對美國電影的進口管制。

根據《紐約時報》，中國大陸官方製造業採購經理人指數（PMI）在4月降至49.0，顯示製造業活動一年多來最嚴重萎縮，反映關稅對經濟的即時衝擊。

然而，中國大陸官方態度強硬。外交部發布影片宣稱「絕不向霸凌低頭」，顯示其不願妥協的立場。路透社報導，中國大陸悄悄制定「白名單」，豁免部分美國商品如微晶片、飛機引擎及乙烷的關稅，顯示其在強硬姿態背後，試圖減輕對國內產業的傷害。

儘管2024年第四季及2025年第一季，中國大陸經濟成長率維持5.4%，但多數經濟學家質疑數據真實性。根據伊藤忠研究所，中國大陸經濟長期停滯，房地產泡沫破裂與地方財政危機削弱傳統成長模式。4月25日的政治局會議坦承，經濟復甦基礎不穩，外部衝擊影響擴大，顯示內部對關稅戰的憂慮。

中美經濟的雙輸局面

美國經濟同樣承壓。根據美國經濟分析局（BEA），2025年第一季實質國內生產總值（GDP）年化成長率為-0.3%，較2024年第四季的2.4%大幅下滑。

進口激增與政府支出減少是主因，儘管消費支出與投資略有成長。GZERO Media指出，關稅引發的經濟收縮讓 recession（衰退）陰影籠罩，半數經濟學家預估2025年美國衰退機率達25-49%。

企業層面，關稅推高成本，衝擊產業鏈。通用汽車因進口汽車及零件關稅上漲，放棄年度利潤成長預測；聯合包裹服務公司（UPS）則宣布裁員2萬人並關閉73棟建築。消費者信心也跌至五年低點，顯示關稅對需求的抑制效應。

中國大陸經濟則面臨更大挑戰。關稅前的驅動出口與補貼政策雖暫時支撐成長，但消費「提前透支」與關稅影響將進一步壓低未來成長率。新興科技企業如DeepSeek雖展現潛力，但難以迅速轉型支撐龐大經濟。習近平政權對民營科技巨頭的控制，也限制其發展空間。

▼美國經濟已顯現衰退跡象，中國大陸經濟成長放緩，雙方卻在關稅對峙中難以退讓。（圖／路透）

全球貿易的連鎖反應

川普關稅政策不僅影響中美，也波及全球。根據DW，美國對傳統盟友的保護主義削弱其作為全球經濟穩定力量的公信力。歐盟提議對工業品實施零關稅，但川普未正面回應。與此同時，俄羅斯與白俄羅斯意外獲得關稅豁免，引發地緣政治揣測。

全球市場動盪加劇。美國10年期國債收益率一周內飆升逾50個基點，創歷史最大單週漲幅之一。股市普遍下跌，企業面臨供應鏈重組壓力。路透社報導，中國大陸對美國關鍵商品的關稅豁免，顯示其試圖穩定國內供應鏈，但這不足以抵消貿易戰的廣泛衝擊。

更令人憂心的是，關稅戰可能引發全球衰退。路透社調查顯示，三分之二的經濟學家認為2025年全球經濟衰退風險「高」或「非常高」。中美作為全球經濟雙引擎，若持續對峙，恐拖累新興市場與發展中國家。

結語

川普的關稅政策如同一場高風險的賭局，試圖以強硬姿態重塑全球貿易格局，卻讓中美經濟陷入雙輸困境。美國經濟衰退風險上升，中國大陸成長放緩，雙方在面子與實利的博弈中難以退讓。

儘管兩國均採取部分豁免措施試圖緩解壓力，但貿易戰的長期影響已開始顯現。對全球而言，這場爭端不僅是經濟挑戰，更是對國際合作與穩定的考驗。身處中美夾縫的國家，需以韌性與創新應對這場風暴，將危機轉為機遇。

▼川普的關稅政策如同一場高風險的賭局，試圖以強硬姿態重塑全球貿易格局，卻讓中美經濟陷入雙輸困境。（圖／路透）



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