ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普關稅引爆「中美經濟風暴」　全球貿易的十字路口

我們想讓你知道…貿易戰的長期影響已開始顯現。對全球而言，這場爭端不僅是經濟挑戰，更是對國際合作與穩定的考驗。身處中美夾縫的國家，需以韌性與創新應對這場風暴，將危機轉為機遇。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統唐納德·川普（Donald Trump）對全球實施廣泛關稅政策，特別針對中國大陸的商品加徵145%的關稅，引發中美貿易戰升級。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國總統唐納德·川普（Donald Trump）於2025年4月2日宣布對全球實施廣泛關稅政策，特別針對中國大陸的商品加徵145%的關稅，引發中美貿易戰升級。此舉不僅衝擊中美兩國經濟，也對全球貿易格局造成深遠影響。

根據多方資料，美國經濟已顯現衰退跡象，中國大陸經濟成長放緩，雙方卻在關稅對峙中難以退讓。本文將分析川普關稅政策的動機、對中美經濟的影響，以及全球經濟面臨的挑戰，探討這場貿易爭端如何塑造未來。

川普關稅的動機與混亂執行

川普將關稅視為「最美麗的詞彙」，宣稱其能解決貿易逆差、促進國內製造業、增加財政收入並壓制中國大陸。然而，根據伊藤忠研究所的分析，關稅並非萬能藥，且對美國經濟的傷害已顯而易見。川普的政策目標模糊，缺乏一致性，導致市場不確定性上升。

政策執行更是朝令暮改。4月9日，川普宣布除中國大陸外，對其他國家的額外關稅暫緩90天，僅維持10%基本關稅，但僅兩週後又表示不再延期。這種反覆無常的決策風格，讓投資者與盟友難以適從。

根據DW報導，川普的「戰略混亂」策略雖震懾對手，但也使美國股市暴跌，標普500指數較2月高點下跌10%。

此外，川普的言論輕率進一步加劇不信任。他在4月22日《時代》雜誌訪談中坦承，部分承諾如「上任首日結束烏克蘭戰爭」僅為誇張的修辭。這種「玩笑式」表態，讓全球對其政策的可靠性產生質疑。

中國大陸的強硬應對與經濟隱憂

面對美國145%的關稅，中國大陸迅速回擊，對美國商品加徵125%的報復性關稅，並採取非關稅措施，如限制關鍵稀土出口及強化對美國電影的進口管制。

根據《紐約時報》，中國大陸官方製造業採購經理人指數（PMI）在4月降至49.0，顯示製造業活動一年多來最嚴重萎縮，反映關稅對經濟的即時衝擊。

然而，中國大陸官方態度強硬。外交部發布影片宣稱「絕不向霸凌低頭」，顯示其不願妥協的立場。路透社報導，中國大陸悄悄制定「白名單」，豁免部分美國商品如微晶片、飛機引擎及乙烷的關稅，顯示其在強硬姿態背後，試圖減輕對國內產業的傷害

儘管2024年第四季及2025年第一季，中國大陸經濟成長率維持5.4%，但多數經濟學家質疑數據真實性。根據伊藤忠研究所，中國大陸經濟長期停滯，房地產泡沫破裂與地方財政危機削弱傳統成長模式。4月25日的政治局會議坦承，經濟復甦基礎不穩，外部衝擊影響擴大，顯示內部對關稅戰的憂慮。

中美經濟的雙輸局面

美國經濟同樣承壓。根據美國經濟分析局（BEA），2025年第一季實質國內生產總值（GDP）年化成長率為-0.3%，較2024年第四季的2.4%大幅下滑。

進口激增與政府支出減少是主因，儘管消費支出與投資略有成長。GZERO Media指出，關稅引發的經濟收縮讓 recession（衰退）陰影籠罩，半數經濟學家預估2025年美國衰退機率達25-49%。

企業層面，關稅推高成本，衝擊產業鏈。通用汽車因進口汽車及零件關稅上漲，放棄年度利潤成長預測；聯合包裹服務公司（UPS）則宣布裁員2萬人並關閉73棟建築。消費者信心也跌至五年低點，顯示關稅對需求的抑制效應。

中國大陸經濟則面臨更大挑戰。關稅前的驅動出口與補貼政策雖暫時支撐成長，但消費「提前透支」與關稅影響將進一步壓低未來成長率。新興科技企業如DeepSeek雖展現潛力，但難以迅速轉型支撐龐大經濟。習近平政權對民營科技巨頭的控制，也限制其發展空間。

▼美國經濟已顯現衰退跡象，中國大陸經濟成長放緩，雙方卻在關稅對峙中難以退讓。（圖／路透）

▲▼中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係。（圖／路透）

全球貿易的連鎖反應

川普關稅政策不僅影響中美，也波及全球。根據DW，美國對傳統盟友的保護主義削弱其作為全球經濟穩定力量的公信力。歐盟提議對工業品實施零關稅，但川普未正面回應。與此同時，俄羅斯與白俄羅斯意外獲得關稅豁免，引發地緣政治揣測。

全球市場動盪加劇。美國10年期國債收益率一周內飆升逾50個基點，創歷史最大單週漲幅之一。股市普遍下跌，企業面臨供應鏈重組壓力。路透社報導，中國大陸對美國關鍵商品的關稅豁免，顯示其試圖穩定國內供應鏈，但這不足以抵消貿易戰的廣泛衝擊。

更令人憂心的是，關稅戰可能引發全球衰退。路透社調查顯示，三分之二的經濟學家認為2025年全球經濟衰退風險「高」或「非常高」。中美作為全球經濟雙引擎，若持續對峙，恐拖累新興市場與發展中國家。

結語

川普的關稅政策如同一場高風險的賭局，試圖以強硬姿態重塑全球貿易格局，卻讓中美經濟陷入雙輸困境。美國經濟衰退風險上升，中國大陸成長放緩，雙方在面子與實利的博弈中難以退讓。

儘管兩國均採取部分豁免措施試圖緩解壓力，但貿易戰的長期影響已開始顯現。對全球而言，這場爭端不僅是經濟挑戰，更是對國際合作與穩定的考驗。身處中美夾縫的國家，需以韌性與創新應對這場風暴，將危機轉為機遇。

▼川普的關稅政策如同一場高風險的賭局，試圖以強硬姿態重塑全球貿易格局，卻讓中美經濟陷入雙輸困境。（圖／路透）

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►哈佛與川普的衝突事件　提醒世界「捍衛學術自由拒絕政治干預」

►罷免點燃七個火場　台灣民主哪堪烈火焚燒？

►川普倒行逆施　將衝擊美中博弈的競爭態勢

►印巴積怨衝突難解　要想「化干戈為玉帛」恐怕不是簡單事

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 川普 貿易戰 美國 中國 經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普關稅引爆「中美經濟風暴」　全球貿易的十字路口
罷免點燃七個火場　台灣民主哪堪烈火焚燒？
國際火線／一樣的衛國戰爭勝利，中蘇終戰命運大不同
川普倒行逆施　將衝擊美中博弈的競爭態勢
印巴積怨衝突難解　要想「化干戈為玉帛」恐怕不是簡單..

推薦閱讀

川普倒行逆施　將衝擊美中博弈的競爭態勢

罷免點燃七個火場　台灣民主哪堪烈火焚燒？

印巴積怨衝突難解　要想「化干戈為玉帛」恐怕不是簡單..

賴清德、民進黨民調遭遇重大危機　滿意度被川普打個滿..

哈佛與川普的衝突事件　提醒世界「捍衛學術自由拒絕政..

西班牙停電危機！　電網韌性的建構

加薩的絕望深淵　以色列「設計剝奪」的殺戮與饑餓

《經濟學人》警告！中美關係陷入深度對抗　台灣恐成地..

川普民調支持度大跌　共和黨期中選舉的警鈴大作

經濟核武來襲！　台灣如何在川普貿易新秩序中尋找機遇

相關文章

中美存在結構性矛盾　專家研判瑞士會談只有「平淡聲明」

中美存在結構性矛盾　專家研判瑞士會談只有「平淡聲明」

大陸國務院副總理何立峰將於明（9）日至12日訪問瑞士，期間，他將與美國財政部長貝森特舉行會談。專家認為，這次接觸不等於談判，也不意味中方會讓..

1小時前

快訊／紐時：川普政府將宣布「與英國達成協議」

快訊／紐時：川普政府將宣布「與英國達成協議」

澄清「脫中入北」是學者主張　賴清德：台灣布局全球「當然包括中國」

澄清「脫中入北」是學者主張　賴清德：台灣布局全球「當然包括中國」

快訊／川普：今晚舉行記者會　宣布和「某國」達成貿易協議

快訊／川普：今晚舉行記者會　宣布和「某國」達成貿易協議

俄羅斯勝利日「停火3天」開始！　習近平將出席閱兵儀式

俄羅斯勝利日「停火3天」開始！　習近平將出席閱兵儀式

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普倒行逆施　將衝擊美中博弈的..

川普倒行逆施　將衝擊美中博弈的..

罷免點燃七個火場　台灣民主哪堪..

印巴積怨衝突難解　要想「化干戈..

賴清德、民進黨民調遭遇重大危機..

哈佛與川普的衝突事件　提醒世界..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面