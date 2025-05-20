穆迪降評一槌定音　「美債危機」山雨欲來

▲國際信評穆迪（Moody’s Ratings）於5月16日將美國主權信用評級從Aaa下調至Aa1，為該機構首次移除美國最高信評。（圖／路透社）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

國際信評穆迪（Moody’s Ratings）於5月16日將美國主權信用評級從Aaa下調至Aa1，為該機構首次移除美國最高信評。其據以的理由是，龐大的財政赤字導致美國政府的舉債規模以更快的速度膨脹，進而在長期推高利率及利息成本。同時又考量美國龐大且彈性十足的經濟、美元儲備貨幣地位，以及聯準會 (Fed) 貨幣政策的獨立性，將美國信評展望從「負面」調升為「穩定」。

穆迪降評一槌定音，全球三大信評機構都不再給予美國最高評等，再度引起市場對美債的恐慌，19日早盤，長天期的30年期美債一度來到5.029%，20年期美債殖利率最高衝上5.052%，10年期美債殖利率則一度來到4.553%，飆升7個基點。

而美股四大指數開盤全面挫跌後，尾盤除費半外，反而全面翻紅。台股加權指數在19日受影響重挫319點，但應不影響「520」上漲行情。不過，6月美債危機山雨欲來，實不容小覷。

三大信評公司 評級意涵

不同債信評級代表不同的違約率，標準普爾（Standard & Poor’s）、穆迪（Moody’s）與惠譽（Fitch）是全球三大知名的國際信用評等機構。其中，S&P 與惠譽的評級系統相似，評等由高至低依序為：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C，並可再細分為「+」或「–」等級，以提供更細緻的信用風險區分。

至於穆迪（Moody’s）則採用不同的符號標示，其長期債務評等從最高的 Aaa 依序往下為 Aa、A、Baa、Ba、B、Caa、Ca 至最低等級 C，同樣會以數字（如 Aa1、Aa2、Aa3）進一步區分評等等級。這些評級主要用於評估債券與其他固定收益金融商品的信用風險。

信用評級愈高，違約機率愈低。表1詳列國際三大信評投資級債評級，BBB級以下就是非投資等級債（包括最差的垃圾債）。

▼國際三大信評投資級債評級。（圖／作者提供）

美國國債占GDP 不斷上升

美國為全球最大的經濟體，但也是債務金額最大的國家。據悉，美國國會於1917 年首次引入債務上限，公共債務法案隨後於1939年和1941年獲得通過。睽諸美國債務史，1960年的政府債務占GDP比僅52.86%，1980年降至34.59%，但2000年又拉升至57.84%，2023年更是大幅提高至120.47%。

美國最新國債鐘顯示(截至2025年5月19日統計)，國債總額已突破36.86兆元，為2023年GDP(27.3兆)的1354%，預估為今(2025)年度GDP的122%。

回顧美國的債務黑歷史，其自1960年代開始迄今，已調整債務上限逾80次。其中，2011年8月5日，債務上限將美國推向瀕臨危機的局面，並遭到「標準普爾，S&P」將其長期債信評等由「AAA」調降為「AA＋」，債信展望「負面」，這也是美國百年來首度被降評，隨即引發全球股市巨幅波動，所幸危機很快解除，未擴大蔓延。

另於歐巴馬執政的2012年底，由於多項減稅優惠措施以及失業補償政策將到期，同時美國會也將削減赤字機制，導致2013年的「財政懸崖 （fiscal cliff）」危機，留下一記不良紀錄。

2022年底的GDP近26.13兆美元，但當時所累積的債務已達31.12兆，2023年5月來到31.8兆的歷史新高點。對於債務節節高升，當時的財政部長葉倫（Janet Yellen）於1月13日致函國會，聲稱聯邦政府支出恐在1月19日當天，到達31.4兆美元法定債務上限，結果一語成真。為避免美國爆發債務違約，她疾呼國會盡速調高債限。美總統拜曾積極與共和黨人就舉債上限問題談判。

然而，共和黨強調，要同意提高債限的前提是必須大幅削減財政支出，但削減幅度超出民主黨所能夠接受的範圍。但若不提高債務上限、無法在現行截止日之前付款，債務違約山雨欲來。

果不其然，惠譽(Fitch)於2023年8月1日調降美國長期外幣評等，由AAA調降至AA+，係因預期該國未來3年財政惡化、政府債務沉重且持續成長所致。而同年11月，穆迪也基於差不多的理由，將美國的展望調降至「負面」。

這次穆迪（Moody’s Ratings）於今年5月16日將美國主權信用評級從Aaa下調至Aa1，則為第三度被降評後，美國徹底失去三大信評機構所給予的最高級3A評級。

降評對債券殖利率影響

以史為鑑，或可鑑往知來。2023年8月惠譽調降評等時，股市跌幅收斂至2.3%，10年期公債殖利率雖一度升破4.2%，但隨後迅速回穩。2023年8月惠譽降評時，市場已經有美債降評經驗可循，市場反應相對溫和，殖利率僅微幅上升。2023年11月穆迪將展望調為負向時，10年期殖利率更從4.93%下跌至4.33%。

而這次一開始，10年期殖利率微升。降評對債市影響以短期居多，然6月將有逾6兆美元的美債到期，恐風暴再起，後勢端賴美政府如何化解危機而定。

時間 事件 降評後10年債一個月結果 2011年8月 S&P 首度調降美國評等（AAA → AA） 10 年期殖利率從 2.55% 下降至 1.99%。 2023年8月 Fitch 調降評等（AAA → AA） 10 年期殖利率從 3.96% 上升至 4.10%。 2023年11月 Moody's 將展望調整為負向。 10 年期殖利率由 4.93% 下降至 4.33%。 2025年5月 Moody's 調降評等（Aaa → Aa1） 宣布日10年期殖利率微升，後續有待觀察。

「抛售美國」恐蔓延

為什麼過去大家熱衷購買美國國債，而如今卻出現拋售潮，甚至引發「拋售美國」（Sell America）的疑慮？這背後的轉變，反映了全球對美國債務可持續性的擔憂日益升高。

過去，美國國債因擁有最高信用評等，被視為最安全的資產之一，並提供穩定的利息收入。當市場動盪或投資人擔心股市崩跌時，資金往往流入美國國債以尋求避險。再加上聯準會長期實施寬鬆貨幣政策，壓低利率，更進一步提升了國債的吸引力。

然而，自2022年起，為了抑制通膨，聯準會開始積極升息，導致新發行的美國國債利率大幅上升，債務融資成本急遽提高。美國財政部每年需支付的利息支出逼近1兆美元，不僅壓縮了其他政府支出空間，也讓外界對美國債務的可持續性產生質疑。

如今，川普對等關稅面臨經濟衰退風險，又遭信評降級危機，美國政府面臨的挑戰愈發嚴峻：2025年到期的國債規模高達近4.9兆美元，利息支出更達9,490億美元，約佔國內生產毛額（GDP）的3.1%，已超過國防支出的占比（2.9%），創下自1940年有統計以來的最高紀錄。

只要利率居高不下，美國政府就需不斷以「借新還舊」的方式發行新債來償還舊債與利息，這將進一步推高融資成本，使未來利息負擔更加沉重。

值得注意的是，壓低殖利率並不能單靠市場恐慌或政策話術長期維持。從長期來看，美債殖利率主要受經濟基本面、通膨預期以及信用評等影響。若投資人對美國償債能力產生根本性疑慮，即便聯準會降息，也難以有效壓制殖利率。

更重要的是，若政府過度操控市場預期，可能引發債券市場波動、拍賣失利，進而損及美元信心與美國國債的整體信用，反而得不償失。

台灣全體壽險業者持有的美國公債部位為5,750億美元公債，央行則持有近3,000億美元部位的美國政府公債，尤應注意美債山雨欲來的違約風險。

▼台灣全體壽險業者持有的美國公債部位為5,750億美元公債，央行則持有近3,000億美元部位的美國政府公債，尤應注意美債山雨欲來的違約風險。（圖／路透）

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