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賴清德空洞的520演說　政績蒼白最終逃不過人民的眼睛

我們想讓你知道…總統演說的子標總是比較高大上、沒那麼直白，但看得出賴清德上任之後是很有信心要有一番作為的，可如今已經完全跳票。

▲▼總統賴清德發表執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

昨天是賴清德總統就職一週年，賴清德依例舉行就職週年記者會，內容卻是空前的空洞貧乏，就職演說幾乎只有成立主權基金一個重點，談了三峽的車禍、即將開幕的台北國際電腦展，就職演說全文才勉強超過3000字，只回答了3個記者提問，賴清德從進場到離場，總共才21分鐘就草草結束。

看得出賴清德想有一番作為　可如今已經完全跳票

去年520賴清德就職，以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題發表就職演說，講稿長達5291字，內容包山包海，除了細數從戒嚴到連續同一政黨連續執政三個總統任期的民主成就，還提出了「民主立法協調合作，共同推動國政」、「民主台灣，世界之光」、「民主台灣，世界和平舵手」、「民主台灣，世界繁榮推手」、「樂民之樂，憂民之憂」、「團結力量大，繼續壯大國家」、「台灣新世界，世界新台灣」等七大願景，中間還夾雜著「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「布局全球、行銷全世界」等三個子項。

總統演說的子標總是比較高大上、沒那麼直白，但看得出賴清德上任之後是很有信心要有一番作為的，可如今已經完全跳票。

過去一年，兩岸關係緊張、台灣內部撕裂、朝野互罷立委、五院打成一團、覆議釋憲創新高、台灣沒有躲過川普的32％對等關稅、台積電赴美投資連帶下游業者也得跟著去、海鯤號進度落後，方方面面都沒有任何的好消息。

於是賴清德週年演說，總統府連個像是「打造民主和平繁榮的新台灣」這樣的標題都省了，直接比照一般新聞稿說「總統發表執政週年談話 盼面對挑戰轉型 穩健前行」。

去年520，賴清德說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被外界認為是「新兩國論」，今年賴清德乾脆連中國、兩岸的字眼都完全不談，兩眼一矇當作兩岸的問題完全不存在。

去年520，賴清德說，國際間已有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，世界各國已經展開積極的合作，來維護區域的和平穩定，「就在上個月，美國也完成了『印太安全補充撥款法案』的立法，將提供印太區域額外的安全援助，支持台海的和平穩定」。

今年賴清德提到台美關係，則變成「朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合」、「即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加瞭解彼此，讓交情更加深厚」。語氣明顯不確定許多，等於間接承認台美關係遠不若以往（蔡英文時代）。

而談到國際，賴清德則僅剩下「接軌國際」、「舞台在國際」、「國際廠商」、「國際研發」、「國際市場」、「國際競爭力」、「國際電腦展」、「國際供應鏈分工」，全部都是講的都是經濟，完全不提國際局勢，連個國際友好、國際支持的空話都沒有。去年的關鍵字「俄烏戰爭」，被賴清德用來隱喻中國對全球和平的威脅，如今的「俄烏戰爭」只剩下造成台電虧損，希望補助台電穩定電價。

國際局勢、中美台關係完全與賴清德想像背道而馳，所以完全不談，過去一年又完全沒有政績，賴清德只能拿三峽的交通悲劇、國際電腦展來填字數，內容異常空洞，只剩下主權基金一個重點。但主權基金在台灣早就討論到爛，央行已經多次重申外匯存底是對廠商的借貸，不可能用來成立主權基金。

放眼國際上成功的主權基金，多半具備專業、獨立、透明、穩健的要件，必須排除一切外力的影響，才有成功的條件。反觀台灣「類主權基金」的國發基金、四大基金，弊端重生、績效不彰，當前的政治環境又決不允許；即便真的大罷免大成功，讓民進黨取得國會多數成立，下場也不樂觀。

▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

對一個總統而言　有什麼比宣揚政績更重要的事？

因為政績乏善可陳，賴清德520不敢接受國內主流媒體的專訪，拿網路節目《敏迪選讀》打頭陣，再拿兩個日媒湊數，結果還冒出「大小公司併購說」的爭議，就職週年記者會也只回答3個問題，還以要參加國際電腦展開幕為由快速結束。對一個總統而言，有什麼比宣揚自己政績、擘畫未來願景更重要的事？

過去一年，賴清德掌控行政、司法、監察等三院，的確把立法院和在野黨打到抬不起頭，但520是一個重要的時點，提醒所有國人不得不關注賴清德。

即便是再討厭在野黨和立法院的人，都會驚覺「賴清德已經就任一年了」，多少會因而思考過去一年自己的生活、社會的氛圍、國家的處境是否有改善，所有的問題是否都能完全歸咎於在野黨，所以賴清德的520不得不低調，甚至希望最好全世界都不記得有這回事。

2017年蔡英文第一任的520民調跌到低點，蔡英文甚至沒有舉行520記者會，而是藉519接見「2017海外華人媒體人士回國參訪團」的場合發表就職演說，520當天只邀了弱勢兒童到官邸共進午餐。但當時蔡英文是歷經一連串的改革引發民怨之後的低調，如今的賴清德卻還要繼續大罷免，還要繼續「更大的民主」。

賴清德過去一年政績蒼白空洞、缺乏遠見、能力貧乏、個性好鬥，最終都不可能逃過人民的眼睛。如此弱勢的520，也很難帶動強勢大罷免的氣勢。

蔡英文在民調下挫時還知道暫必其鋒、低調沉潛，而如今民調已經下挫的賴清德還自信滿滿，堅持要殲滅在野黨，幻想要得到超越蔡英文的權力。

▼總統賴清德與前總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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