中華民國是主權獨立國家　承認漢族或中華民族有何不妥..

▲賴清德總統主政後，臺灣社會國族認同衝突日益顯化及分殊化。（圖／總統府提供）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

賴清德總統主政後，臺灣社會國族認同衝突日益顯化及分殊化，這樣衝突不利於臺灣命運共同體建構，無論是政黨對立、族群衝突及認同分歧加劇。原本臺灣社會對中華民國國家認同是共同資產及臺灣共識，現在卻造成認同危機。

日前行政院官網國情介紹，將「漢人」表述改為「其餘人口」，藍營抨擊是認知作戰，行政院則解釋為族群平權。雙方立論南轅北轍、涇渭分明。

行政院將漢族列為「其餘人口」 遭質疑意圖去漢化

行政院官網將臺灣社會人口結構，區分為2.6%原住民族群、1.2%外來人口、及96.2%其餘人口，這項「其餘人口」既往是漢人為臺灣社會主體結構；少數種族、族群，包括經政府認定的原住民族計十六族與蒙藏族，在語言上的少數種族、族群，則包括原住民族、客家族群、蒙藏族、新住民、移工等。

行政院將人口中主體漢族列為其餘人口，實不符合一般國家在介紹內部族群人口結構通行寫法—由多到寡，人數比例較少的剩餘者，方通稱「其他」。

這種寫法無怪乎會引發議論紛紛、爭執不斷，質疑執政的民進黨這是意圖採取去漢化、去中華民族化措施徵兆。

例如美國的族群人口結構中，據2015年人口普查：白人：53%、拉丁裔：18%、非裔：13%、美國印第安人：1%、亞洲人：5%、混血及其他人種：10%。

2009年新加坡公民人口結構中，華裔占75.6%，馬來裔占15.1%，印度裔占7.6%，歐亞混血人口和其他族群則占1.7%。

紐西蘭約有67.6%人口屬於歐洲裔，約14.6%屬於毛利族。其他主要族群包括亞裔（9.2%）和其他太平洋人民（6.9%）。

可見各國皆將少數族群列為其他人口，這才是比較普遍性寫法；然而民進黨政府卻將主體漢族人口列為其餘人口，認定主體人口族群列入其餘人口始符合族群平等說法，並不受認可。若此種說法成立，上述美國、新加坡及紐西蘭人口結構表述方式，豈非皆是非族群平等國家呢？

▼行政院國情簡介將漢族人口改為其餘人口。（圖／翻攝行政院官網，點圖放大）

兩岸同屬中華民族有何爭論？ 為何執政者不願意承認？

臺灣的漢族占總人口的97%，其中主要又分為閩南人（約73％）、客家人（約12％）、外省人（約13％）。漢族為臺灣閩南人（祖籍福建省泉州府、漳州府等，有時被稱為福佬人）、臺灣客家人（祖籍廣東省嘉應州、惠州府；福建省汀州府等）、臺灣外省人三類的漢族民系。這樣劃分頗為清晰，而非是用其餘人口模糊帶過，隱藏上述民族是漢族事實。

誠如民進黨籍陸委會主委邱垂正曾宣稱，尊重每個人的認同選擇，「從血統、地理、文化而言，我們祖先來自於對岸，我們是華人、漢人沒有問題」，也宣稱「我在這塊土地土生土長，當然會優先認同臺灣，若把民族框成一種政治認同，這就太沉重了」。

這樣表述臺灣社會民眾的祖先是華人、漢人，其實是相當符合歷史及現實的表述，也澄清民族認同並不等於國家認同。

臺灣社會民眾普遍具有臺灣人認同，越年輕者越認同自己是臺灣人比例越高；但也普遍認同中華民國而非是中華人民共和國。然而弔詭的是，既然宣稱中華民國是國家名稱，且其中國名有中華二字，對岸國家名稱也稱呼中華人民共和國也具有中華二字，循此兩岸人民同屬中華民族又有何爭論呢？為何執政者卻又不願意承認呢？實令人匪夷所思。

另一弔詭是，大陸對臺政策強化兩岸融合途徑，透過兩岸交流及合作營造兩岸一家親，從經濟利益紐帶、文化認同到民族認同形塑，但並未改變臺灣人認同穩定性。

對照賴總統所言及賴十七條宣稱大陸對臺不斷強化統戰力度，所以不得已及不得不界定中國為境外敵對勢力。然而臺灣人認同仍持六成以上，雙重認同及中國人認同約在35%-37%，約四成左右。臺灣人認同並未如執政黨所言大陸統戰或兩岸交流而受到侵蝕。

儘管兩岸交流過程是臺灣社會再中國化歷程，有助於建立兩岸人民親善關係及兩岸和平穩定關係架構。在臺灣社會，承認自己具有「中國認同或中國人認同」與承認具有「中華民族認同」，已經變成不是太一樣概念內涵。民眾傾向自己屬於中華民族認同，遠高於中國人認同。換言之，承認自己是漢族或華人並無理論與實務窒礙難行之處。

民進黨主政下兩岸交流政策呈現大倒退現象，不僅是兩岸經貿要脫鉤斷鏈、對外投資要脫中入北，即使兩岸社會教育文化也要限縮、能避免盡量避免，甚至是限制之。

這符合獨派傳統的兩岸交流主張，避免臺灣新國家意識尚未形成之前，即被兩岸交流所產生的再中國化的拉力所擊垮。因此，即使是學生境外交流政策，逐漸彰顯其政治正確，限制盡量不要到大陸進行交流及合作。

誠然兩岸交流無論是經濟要分散投資風險，或教育交流要朝向更多元化及國際化發展，但不應因反中的意識型態從而阻礙之，這反而讓兩岸和平緩衝地帶消失。

事實上，透過兩岸多元化交流尤其是青年學子交流，就大陸而言營造兩岸一家親政策效應；就臺灣而言則是建構兩岸和平緩衝區，以交流對話代替壓制對抗。

毋庸置疑，中國化不等於國際化、全球化，臺灣教育國際化不應是將兩岸交流視為國際化，應更自由化、多元化及全球化。然而，執政黨也不應人為及違反市場規則限制兩岸交流。

▼民進黨主政下兩岸交流政策呈現大倒退現象，即使兩岸社會教育文化也要限縮、能避免盡量避免，甚至是限制之。（圖／記者蔡紹堅攝）

即使為建立主權獨立國家 並不需要否認民族屬性及類別

兩岸交流可謂是臺灣綜合性安全一環，透過兩岸交流拉近兩岸人民親近關係，避免誤解及敵意持續擴大化，加劇兩岸社會衝突。因此，無論是認同自己是漢人、同屬中華民族、臺灣客家人或閩南人、外省人或中國人，皆無不可。誠如蔡英文總統曾言：只要當總統的一天，會努力讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。

民進黨主政後，採取一系列去中國化措施，無論是柔性臺獨、文化臺獨、歷史臺獨及教育臺獨，或是稱漸進式臺獨，這刺激大陸激進民族主義及封閉式愛國主義飆漲，激化大陸社會主張武統聲量，若再進行一系列去漢化及去中華民族化措施，恐再激化兩岸社會的互不信任、矛盾及對立、衝突。民進黨政府把臺灣社會廣大漢族比例模糊化為其餘人口，既不符合通行國家對人口結構描述方式；且這種去漢化、去中華民族化做法，無疑是為已非常敵對兩岸關係火上焦油、添柴加火嗎？

從民族與國家關係檢視，日耳曼民族分布於德國、奧地利、瑞士、列支敦斯登、比利時、盧森堡，各國尚不致於否認自己民族屬性；以盎格魯－撒克遜民族組成國家則有英美澳紐加，關係密切。

這顯示即使為建立主權獨立國家，並不需要否認自己民族屬性及類別。就此而論，中華民國是主權獨立國家，無論是承認自己是中國人或臺灣人，或是漢族及同屬中華民族，又有何問題或爭論呢？

▼中華民國是主權獨立國家，無論是承認自己是中國人或臺灣人，或是漢族及同屬中華民族，又有何問題或爭論。（圖／達志影像／美聯社）

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