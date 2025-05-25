ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

中華民國是主權獨立國家　承認漢族或中華民族有何不妥？

我們想讓你知道…即使為建立主權獨立國家，並不需要否認自己民族屬性及類別。就此而論，中華民國是主權獨立國家，無論是承認自己是中國人或臺灣人，或是漢族及同屬中華民族，又有何問題？

▲▼總統賴清德副總統蕭美琴出席元旦升旗典禮，賴清德發表元旦談話。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統主政後，臺灣社會國族認同衝突日益顯化及分殊化。（圖／總統府提供）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

賴清德總統主政後，臺灣社會國族認同衝突日益顯化及分殊化，這樣衝突不利於臺灣命運共同體建構，無論是政黨對立、族群衝突及認同分歧加劇。原本臺灣社會對中華民國國家認同是共同資產及臺灣共識，現在卻造成認同危機。

日前行政院官網國情介紹，將「漢人」表述改為「其餘人口」，藍營抨擊是認知作戰，行政院則解釋為族群平權。雙方立論南轅北轍、涇渭分明。

行政院將漢族列為「其餘人口」　遭質疑意圖去漢化

行政院官網將臺灣社會人口結構，區分為2.6%原住民族群、1.2%外來人口、及96.2%其餘人口，這項「其餘人口」既往是漢人為臺灣社會主體結構；少數種族、族群，包括經政府認定的原住民族計十六族與蒙藏族，在語言上的少數種族、族群，則包括原住民族、客家族群、蒙藏族、新住民、移工等。

行政院將人口中主體漢族列為其餘人口，實不符合一般國家在介紹內部族群人口結構通行寫法—由多到寡，人數比例較少的剩餘者，方通稱「其他」。

這種寫法無怪乎會引發議論紛紛、爭執不斷，質疑執政的民進黨這是意圖採取去漢化、去中華民族化措施徵兆。

例如美國的族群人口結構中，據2015年人口普查：白人：53%、拉丁裔：18%、非裔：13%、美國印第安人：1%、亞洲人：5%、混血及其他人種：10%。

2009年新加坡公民人口結構中，華裔占75.6%，馬來裔占15.1%，印度裔占7.6%，歐亞混血人口和其他族群則占1.7%。

紐西蘭約有67.6%人口屬於歐洲裔，約14.6%屬於毛利族。其他主要族群包括亞裔（9.2%）和其他太平洋人民（6.9%）。

可見各國皆將少數族群列為其他人口，這才是比較普遍性寫法；然而民進黨政府卻將主體漢族人口列為其餘人口，認定主體人口族群列入其餘人口始符合族群平等說法，並不受認可。若此種說法成立，上述美國、新加坡及紐西蘭人口結構表述方式，豈非皆是非族群平等國家呢？

▼行政院國情簡介將漢族人口改為其餘人口。（圖／翻攝行政院官網，點圖放大）

▲▼行政院國情簡介將漢族人口改為其餘人口。（圖／翻攝行政院官網）

兩岸同屬中華民族有何爭論？　為何執政者不願意承認？

臺灣的漢族占總人口的97%，其中主要又分為閩南人（約73％）、客家人（約12％）、外省人（約13％）。漢族為臺灣閩南人（祖籍福建省泉州府、漳州府等，有時被稱為福佬人）、臺灣客家人（祖籍廣東省嘉應州、惠州府；福建省汀州府等）、臺灣外省人三類的漢族民系。這樣劃分頗為清晰，而非是用其餘人口模糊帶過，隱藏上述民族是漢族事實。

誠如民進黨籍陸委會主委邱垂正曾宣稱，尊重每個人的認同選擇，「從血統、地理、文化而言，我們祖先來自於對岸，我們是華人、漢人沒有問題」，也宣稱「我在這塊土地土生土長，當然會優先認同臺灣，若把民族框成一種政治認同，這就太沉重了」。

這樣表述臺灣社會民眾的祖先是華人、漢人，其實是相當符合歷史及現實的表述，也澄清民族認同並不等於國家認同。

臺灣社會民眾普遍具有臺灣人認同，越年輕者越認同自己是臺灣人比例越高；但也普遍認同中華民國而非是中華人民共和國。然而弔詭的是，既然宣稱中華民國是國家名稱，且其中國名有中華二字，對岸國家名稱也稱呼中華人民共和國也具有中華二字，循此兩岸人民同屬中華民族又有何爭論呢？為何執政者卻又不願意承認呢？實令人匪夷所思。

另一弔詭是，大陸對臺政策強化兩岸融合途徑，透過兩岸交流及合作營造兩岸一家親，從經濟利益紐帶、文化認同到民族認同形塑，但並未改變臺灣人認同穩定性。

對照賴總統所言及賴十七條宣稱大陸對臺不斷強化統戰力度，所以不得已及不得不界定中國為境外敵對勢力。然而臺灣人認同仍持六成以上，雙重認同及中國人認同約在35%-37%，約四成左右。臺灣人認同並未如執政黨所言大陸統戰或兩岸交流而受到侵蝕。

儘管兩岸交流過程是臺灣社會再中國化歷程，有助於建立兩岸人民親善關係及兩岸和平穩定關係架構。在臺灣社會，承認自己具有「中國認同或中國人認同」與承認具有「中華民族認同」，已經變成不是太一樣概念內涵。民眾傾向自己屬於中華民族認同，遠高於中國人認同。換言之，承認自己是漢族或華人並無理論與實務窒礙難行之處。

民進黨主政下兩岸交流政策呈現大倒退現象，不僅是兩岸經貿要脫鉤斷鏈、對外投資要脫中入北，即使兩岸社會教育文化也要限縮、能避免盡量避免，甚至是限制之。

這符合獨派傳統的兩岸交流主張，避免臺灣新國家意識尚未形成之前，即被兩岸交流所產生的再中國化的拉力所擊垮。因此，即使是學生境外交流政策，逐漸彰顯其政治正確，限制盡量不要到大陸進行交流及合作。

誠然兩岸交流無論是經濟要分散投資風險，或教育交流要朝向更多元化及國際化發展，但不應因反中的意識型態從而阻礙之，這反而讓兩岸和平緩衝地帶消失。

事實上，透過兩岸多元化交流尤其是青年學子交流，就大陸而言營造兩岸一家親政策效應；就臺灣而言則是建構兩岸和平緩衝區，以交流對話代替壓制對抗。

毋庸置疑，中國化不等於國際化、全球化，臺灣教育國際化不應是將兩岸交流視為國際化，應更自由化、多元化及全球化。然而，執政黨也不應人為及違反市場規則限制兩岸交流。

▼民進黨主政下兩岸交流政策呈現大倒退現象，即使兩岸社會教育文化也要限縮、能避免盡量避免，甚至是限制之。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

即使為建立主權獨立國家　並不需要否認民族屬性及類別

兩岸交流可謂是臺灣綜合性安全一環，透過兩岸交流拉近兩岸人民親近關係，避免誤解及敵意持續擴大化，加劇兩岸社會衝突。因此，無論是認同自己是漢人、同屬中華民族、臺灣客家人或閩南人、外省人或中國人，皆無不可。誠如蔡英文總統曾言：只要當總統的一天，會努力讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。

民進黨主政後，採取一系列去中國化措施，無論是柔性臺獨、文化臺獨、歷史臺獨及教育臺獨，或是稱漸進式臺獨，這刺激大陸激進民族主義及封閉式愛國主義飆漲，激化大陸社會主張武統聲量，若再進行一系列去漢化及去中華民族化措施，恐再激化兩岸社會的互不信任、矛盾及對立、衝突。民進黨政府把臺灣社會廣大漢族比例模糊化為其餘人口，既不符合通行國家對人口結構描述方式；且這種去漢化、去中華民族化做法，無疑是為已非常敵對兩岸關係火上焦油、添柴加火嗎？

從民族與國家關係檢視，日耳曼民族分布於德國、奧地利、瑞士、列支敦斯登、比利時、盧森堡，各國尚不致於否認自己民族屬性；以盎格魯－撒克遜民族組成國家則有英美澳紐加，關係密切。

這顯示即使為建立主權獨立國家，並不需要否認自己民族屬性及類別。就此而論，中華民國是主權獨立國家，無論是承認自己是中國人或臺灣人，或是漢族及同屬中華民族，又有何問題或爭論呢？

▼中華民國是主權獨立國家，無論是承認自己是中國人或臺灣人，或是漢族及同屬中華民族，又有何問題或爭論。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 中華民國國旗,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法律怎麼區分「不小心」與「故意」

►台幣快速升值　正面看待國際匯率「中長期結構變局」

►美國棄信加薩　哈瑪斯揭「維特科夫承諾破局」危機何解？

►賴清德失民心　國民黨不能高興的太早

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

關鍵字: 柳金財 雲論 奔騰思潮 中國 中華民國 臺灣 漢人 行政院 其餘人口

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
志願填1所學校比10所更幸福！心理學家：「追求更多..
臺灣小汽車產業　將面臨垂死掙扎
中華民國是主權獨立國家　承認漢族或中華民族有何不妥..
賴清德執政周年民調回顧　挺過亂流、僵局未解
從三峽車禍與AI防酒駕　談智慧駕駛的未來防線

推薦閱讀

中華民國是主權獨立國家　承認漢族或中華民族有何不妥..

臺灣小汽車產業　將面臨垂死掙扎

中國正在引領人類進入「天算時代」

賴清德執政周年民調回顧　挺過亂流、僵局未解

「挺台法案」與「統一說」　美國對台政策的戰略裂痕？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

台灣正在走鋼絲「威懾與誤判之間」　美國對台政策面臨..

從三峽車禍與AI防酒駕　談智慧駕駛的未來防線

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民..

相關文章

藍白刪「國土安全韌性」拚普發現金　鎖定6月底三讀

藍白刪「國土安全韌性」拚普發現金　鎖定6月底三讀

為因應美國總統川普掀起的關稅戰對台灣內部產業造成的衝擊，我國行政院提出總額達4100億元的特別預算案，藉以加強國土安全韌性、挹注台電財務與強..

10小時前

防共諜行政院修正公務員特殊查核辦法　聘僱人員也納入　

防共諜行政院修正公務員特殊查核辦法　聘僱人員也納入　

僅剩上野動物園2隻！　日本和歌山縣遊樂園「4隻貓熊將回中國」

僅剩上野動物園2隻！　日本和歌山縣遊樂園「4隻貓熊將回中國」

侯友宜當面為補助款請命　卓榮泰給解方：用歲計賸餘共體時艱

侯友宜當面為補助款請命　卓榮泰給解方：用歲計賸餘共體時艱

財源受限　行政院：審慎評估竹竹苗校舍新整建計畫回歸地方辦理

財源受限　行政院：審慎評估竹竹苗校舍新整建計畫回歸地方辦理

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

中華民國是主權獨立國家　承認漢..

中華民國是主權獨立國家　承認漢..

臺灣小汽車產業　將面臨垂死掙扎

中國正在引領人類進入「天算時代..

賴清德執政周年民調回顧　挺過亂..

「挺台法案」與「統一說」　美國..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面