執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

●單厚之／資深媒體人

賴清德總統就職滿週年，《美麗島電子報》公布的「2025年5月國政民調」民調，賴清德的信任度和滿意度繼上月重挫之後，本月小幅下滑，但因不信任、不滿意減少的更多，正向評價仍高於負向，但行政院長卓榮泰的滿意度繼上月下滑4.0％之後，本月又再下跌6.0％，落入死亡交叉的格局。

賴清德就職週年表現並不亮眼

本月賴清德的信任度微幅下滑0.1％為48.5％，不信任則減少1.7％為41.3％；賴清德的滿意度上個月出現死亡交叉，本月滿意度再減0.8％為46.3％，不滿意則減了1.5％為45.8％，滿意度比不滿意高了0.5％。

賴清德本月的信任指數是50，比上月的48.7略增。從交叉分析可以看出，泛綠對賴清德的信任指數從81.3略增為81.6，中立選民的信任指數則從40.9增為41.6，泛藍信任指數則從14.3增為17.2，民眾黨支持者的則從17.2增為24.2。賴清德信任指數的成長，主要源於藍、白兩黨支持者對賴清德的不信任降低、信任增加。

賴清德滿意度的變化也大致相同，泛綠對賴清德的滿意度從88.9％略減為87.1％，中立選民從33.0％減為31.6％，而泛藍則從9.0％略增為9.8％，民眾黨支持者從10.3％增為18.7％。綠營和中間選民的滿意度都小幅下滑，藍、白支持者的滿意度成長，所以賴清德不滿意下滑的幅度略大於滿意度的減少。

▼美麗島五月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

卓榮泰的泛綠支持者滿意滑落 一個人揹了賴清德和民進黨所有的鍋

本月民進黨好感度比上月減少1.4％為42.4％，不滿意減少3.7％為45.2％，不滿意減少的幅度同樣大於滿意度下滑，變化的結構與賴清德大致相同。泛綠對民進黨的好感度從88.3％減為87.3％，中間選民則從27.5％減為22.0％，泛藍從5.0％增為5.4％，民眾黨支持者從7.6％增為18.7％。

無論賴清德的信任度、滿意度、民進黨的好感度，民眾黨支持者的都遠大於其他族群，或許可以解釋為民進黨近來綑綁藍白、將藍白都打為「一中原則」的策略有一定的成效。

從交叉分析來看，國民黨支持者僅27.3％認同這樣的說法，而民眾黨支持者竟有33.4％認同，高於中間選民的28.8％，僅次於泛綠的76.1％。

本月變化最大的是卓榮泰的滿意度，比上月下滑6.0％為37.4％，不滿意減少1.6％為41.0％，再次落入死亡交叉的格局，正負向評價差距4.4％，比今年2月首次死亡交叉的差距更大。

卓榮泰滿意度變化的結構和賴清德、民進黨不同，泛綠對卓榮泰的滿意度從上月的80.4％大幅滑落到69.2％，中間選民從31.1％減為26.2％，泛藍從8.8％增為9.5％，民眾黨支持者從12.6％增為15.4％。泛綠支持者滿意滑落是卓榮泰滿意度重挫的主因，也可以說是卓榮泰一個人揹了賴清德和民進黨所有的鍋。

藍軍426相當成功 但後續欲振乏力自然無法維持士氣



本月民眾黨支持者比上月減少2.5％為9.2％，但民眾黨支持者對民眾黨的好感度則高達89.2％，比上月的88.9％小幅成長，泛綠、泛藍、中間選民對民眾黨的好感度與上月大致持平。

值得注意的是，繼上月民眾黨反感度減少6.7％後，本月民眾黨的反感再減6.1％為48.2％，已經低於去年7月柯文哲政治獻金案爆發前的49.6％；民眾黨的好感度則比上月減少1.8％為29.7％，略低於去年7月的31.5％。

民眾黨是否已經完全擺脫柯文哲涉案的陰影，值得持續觀察。

上個月泛藍的G1~G3大增8.1％，本月則減少3.7％為32.3％，泛綠G7~G9上月減少5.0％，本月略增0.2％為43.7％。自認泛藍的民眾上月增加2.0％，本月則減少0.5％為22.0％，自認泛綠的民眾上月減少4.1％，本月再減2.3％為37.7％。

泛藍的板塊在上月大幅成長，本月又吐了不少回去。

本月國民黨的好感度下滑3.0％為26.2％，減少的幅度是三黨之最，反感同步下滑0.8％則為57.3％，遠不如民進黨反感減少3.7％、民眾黨減少6.1％，整體好感度的變化，國民黨是三黨最差。

從交叉分析可以看出，泛藍對國民黨的好感從70.4％變成71.7％，中立選民則從20.3％變成20.7％，泛綠從6.4％變成5.3％，都大致持平，維持在426之前的水準；而民眾黨支持者對國民黨的好感度則從41.9％大幅滑落到27.2％。

「4月國政民調」的調查時間是4/22~4/24，藍軍在426凱道的活動相當成功，一度讓藍軍支持者相當振奮，但國民黨主席朱立倫喊出的「罷免賴清德」或是罷免北市雙吳（吳思瑤、吳沛憶）看似都欲振乏力，國民黨對於檢調的動作也束手無策，自然無法維持士氣。

如果國民黨大罷免最終大敗 是國民黨自己搞砸的

總體來講，賴清德的就職週年表現並不亮眼，自己的信任度、滿意度、閣揆的滿意度、民進黨的好感度全部下滑，被問到誰更有能力捍衛國際空間更被前總統蔡英文吊打。卓榮泰再次落入死亡交叉，綠營下行的趨勢仍未改變，是否能維持足夠的能量撐完大罷免仍有待觀察。

泛藍雖然426辦得相當成功，但後續的口號和策略亂七八糟、一事無成，既不足以激勵泛藍、也無法感動中間選民，表現的比民進黨還要糟。

國民黨應該要思考如何擺脫「錯誤的偉大策略（或口號）→失敗→支持者失望→再提出另一個錯誤策略」的循環，以切實可行的目標和作法，逐步穩定支持者的信心，進一步拓展中間選民的支持。如果國民黨大罷免最終大敗，必然不是因為民進黨成功，而是國民黨自己搞砸的。

▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）

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