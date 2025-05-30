權力的「極大化」與「極惡化」　常是一線之隔

▲權力是遂行政治目標的工具，有些政府領導人為了貫徹個人及政黨的意志，而將權力邊境推到極致，追求權力極大化。（組圖／路透社）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

權力是遂行政治目標的工具，有些政府領導人為了貫徹個人及政黨的意志，或是為了追求一己或一黨利益，而將權力邊境推到極致，追求權力極大化。由於濫權以及謀私，往往造成禍害，使得權力的極大化變成權力的極惡化。

川普極盡所能權力極大化 賴清德用盡可能掙脫制衡

美國總統川普拜共和黨掌控參眾兩院之賜，不受國會節制，所以極盡所能將權力極大化，用以遂行個人意志及追求「美國再次偉大」的目標，目前已帶來重大衝擊，並引發種種惡果。

台灣的賴清德總統的權力受立法院節制，用盡一切可能掙脫制衡，同時為了遂行個人意志及政黨利益，而將執政權極大化，也同樣帶來種種惡劣影響。

川普的政策很極端，性格很暴烈，手段很粗暴，對內對外都以脅迫及硬幹的方式霸道行事，要國內外對手全都臣服於他。他濫權無度，過往普受世人稱道的美國民主正遭他踐踏蹂躪，他毫無珍惜民主的價值與美國的資產，還大言不慚地引用法國皇帝拿破崙的惡言「為了救國家，沒有違法的問題。」

對他而言，憲法不是必須尊奉的至高規範，而是要想方設法對抗的法治約束。當被問到被如何維護憲法，他答「我不是律師，我不知道」。因為他要救美國，別來煩他，提出施政是否違憲違法的爛問題。

他將權力極大化的一個典型事例是搶奪國會職權，全權訂立關稅的稅率，他所憑藉的法律《國際經濟權力法》，是美國國會1977年通過的，授權總統可單方面在宣布國家緊急狀態後，管控和規範各項經濟與商務事宜，以應對境外異常狀況或特殊威脅。由於總統可採取包括加徵關稅等進出口限制措施，不需要經國會批准，所以川普脫逸約束，將其用滿、用爛。

貿易逆差這樣外來的因素造成美國赤字不斷積累擴大，給了川普將權力極大化的口實，台灣的外來威脅則是中國大陸，賴清德同樣借題發揮，使用各種手段應對，將權力擴張到極點。

從民間互動層次直到官方定性兩岸關係，無論是教練、旅遊、言論、身分，都是以「境外敵對勢力」為核心概念，據以釐定限制性、防範性、敵對性政策與各項處置措施；甚至將在野黨扣上中共在地協力者或同路人的紅帽，意圖以「大罷免」回到全面執政時代，最好是在野立委全部殲滅，以徹底消除在野勢力。

司法已被執政當局武器化，用來打擊與遏制在野勢力。截至目前，司法單位已經促成新竹市長和宜蘭縣長的免職，搜索了宜蘭縣府、新竹縣府、花蓮縣府、基隆市府，也搜索了民眾黨中央黨部以及國民黨基隆市黨部、宜蘭縣黨部、台北市黨部、新北市黨部、台中市黨部、台南市黨部、屏東縣黨部，約談了罷免吳思瑤、吳沛憶、許智傑、李坤城、吳琪銘人、張宏陸、蘇巧慧、陳俊宇、王定宇、黃捷、許智傑、伍麗華、張志豪、鄭文婷的領銜人，羈押了民眾黨主席柯文哲及國民黨台北市黨部主委、國民黨台北市黨部書記長、國民黨台北市黨部總幹事、國民黨新北市黨部執行長、國民黨新北市黨部志工、國民黨宜蘭縣黨部前書記長、國民黨宜蘭縣黨部黨工、國民黨基隆市黨部主委、國民黨台中市黨部書記長、國民黨台中市黨部總幹事、國民黨台南市黨部副主委、國民黨台南市黨部總幹事，「自己人」則予縱放，如涉台南市議長賄選的邱莉莉、涉性招待貪污的前行政院發言人陳宗彥、弊案連環爆的風電光電涉案人、炒股洗錢的鍾文智、吸金22億的徐少東，逃跑了88會館的涉案人林秉文。

利用司法對付政敵陣營人士並寬待「自己人」，更同樣是川普的家常便飯。他試圖推翻拜登的，警告被赦免的「國會山莊騷亂案」調查委員會成員將受「最高級別調查」，他還干預司法部事務，意圖使司法部成為打擊政敵的工具。此外，司法部近期駁回對紐約市長的腐敗指控，同時起草縮減反腐部門規模的計劃，被質疑其「只懲敵、不律己」的雙重標準。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

川普是負面榜樣 賴清德應以他為鑑

川普的黑手甚至伸進菁英學府，以拒絕配合川普改革多元化（DEI）政策的理由，凍結包括哈佛大學在內的研究補助經費，取消哈佛大學的國際學生招收權限。

川普動輒以「國家安全」為藉口，通過行政干預，對有自由主義色彩的美國高等教育體系進行意識形態清洗，是十足的政治整肅，旨在逼迫大學服從白宫的意志，不僅侵蝕美國長年標榜的「學術自由」，也傷害其科研實力與國際聲望。

川普思想偏狹，手段粗暴，他不知大學是獨立思考的陣地，秉持學術自由，且持續廣納各方人才，展現多元包容、維護學術尊嚴，不僅是培養人才，更有利國家長遠發展。台大已故校長傅斯年曾說：「大學應該以尋求真理為目的，以人類尊嚴為人格」，堪為最佳註腳。

台灣政府雖未過度干預校園自主，但教育部長鄭英耀主張限制兩岸校園交流，強調台灣與中國「一邊一國」，表示教育部將編寫國家認同、識讀中國威脅等教材，給學生正確的史觀和資訊。

對於大學生在校園內為大罷免擺攤連署，鄭英耀也認為，屬於學生的言論自由和公民活動，應予尊重。相關的爭議一波接一波，鄭英耀放任政治入侵校園，用「仇中」汙染教育，又以意識形態挾持學生限縮學生的視野。賴清德說要「洗滌人心」，鄭英耀落實了，積極著手洗腦教育，並將洗滌人心的工作向下紮根。

紮根是著眼於未來，拔根則是肅清意識形態上的另類，川普用「大裁員」推進，賴清德則用「大罷免」策進，兩者異曲同工，目的都是肅清非我族類。

川普採取一系列裁員舉措，關閉美國之音和其他政府媒體的機構，大規模裁減消費者金融保護局、環境保護署等監管機構，也將槍口指向白宮國家安全委員會、聯邦調查局等機構，凡是曾經不利於川普或是不符其政策方向的機構及人員，都列為優先處理目標。

賴清德未對行政機關下手，但他「從旁協助」的大罷免同樣意在清洗非自家人。近日大幅刪減對地方政府的財政補助，明眼人一看就知道是對付由國民黨人士執政的絕大多數縣市，讓其政績受到制約，遭致民眾不滿，未來有利於換上民進黨人當選縣市長。

權力的極大化，就是權力的腐敗，必然造成權力的惡質化，越是濫用權力，越將帶來極惡化後果。川普是這方面的急先鋒，集霸道、霸政之大成；賴清德也有此雅好，所帶來的惡果清晰可辨，再不有所節制，改弦更張，其後遺症將越來越大，仇恨值也將越來越高，以至於在未來選舉中被拉下馬。

川普是負面榜樣，賴清德應以他為鑑，而不是以他為師。

▼川普是負面榜樣，賴清德應以他為鑑，而不是以他為師。（圖／路透）

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