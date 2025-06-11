燃力與潔淨並進　核能、火力與再生能源的綜合路徑與突破契機

▲僅仰賴傳統燃力與零星再生，難以兼顧「減碳」與「供電穩定」，務必整體規劃、兼顧成本與效益。（圖／達志影像／美聯社）

●金士懿／當代日本研究學會理事、開南大學國際企業暨研究所兼任助理教授

台灣能源進口依存度近九成，燃煤與天然氣發電合計逾八成。隨著國際油氣價格飆升，電價居高不下，衝擊製造業與民生。極端氣候常導致風電與太陽光電減產，而再生能源發展又受限於場址、併網與儲能成本，加上部分社區對大型案場的疑慮，使投資進度緩慢。

半導體與 AI 運算中心等高耗電產業更因用電壓力而裹足。如「黃仁勳強調若無穩定且潔淨的電力供應，AI 伺服器投資將面臨挑戰」，可見僅仰賴傳統燃力與零星再生，難以兼顧「減碳」與「供電穩定」，務必整體規劃、兼顧成本與效益。

台灣要在「減碳」與「安全」取得平衡 應借鏡他國

目前，台灣所有核電機組均已停機，最後一部核三廠二號機於民國114年5月17日除役，正式邁入「非核家園」時期。國際經驗顯示核能具低碳基載優勢，依據IPCC、IEA與IAEA估算，核電全生命週期排放量約每度電12–25克二氧化碳，與風力（10–15克）及太陽光電（20–50克）相當。

歐盟雖在可持續金融分類法中對核能定位存歧見，但多數成員國將穩定運轉機組納入綠色投資。法國逾七成電力來源為核能，低碳排放位居歐洲前列；瑞典、芬蘭亦以核能搭配風、光電，成功減少碳排放。

然而，核電面臨廢料儲存、安全風險與高昂成本等挑戰。德國於日本福島事故後分階段除役核電，雖帶動再生能源，但短期內電價上漲與碳排放回升。

台灣若要在「減碳」與「能源安全」間取得平衡，應借鏡他國，在加強廢料管理、完善事故應變與嚴格安全檢測的前提下，研究延役或重啟的可行條件。

在無核階段，天然氣火力依然擔當調峰角色，以維繫電網穩定。政府已推動高效率、低排放天然氣電廠計畫，並逐步汰換燃煤機組，以降低碳足跡與空汙；同時透過碳費與碳權交易，將排碳成本納入市場，推動火力潔淨化。

再生能源方面，離岸風電與太陽光電正加速擴張，目標民國114年分別達成太陽光電20 GW與離岸風電5.6 GW裝置容量；並同步興建大型儲能與智慧電網，以減少併網瓶頸、提升調度效率；氫能亦被視為關鍵儲能與運輸載體，政府成立「氫能推動辦公室」，推動綠氫示範與產業鏈。

然而，要發揮「火力＋再生」的協同效益，仍需從政策、技術與社會信任三面向同步推動：政府應深化電力市場改革，讓發電與碳排成本透明化；技術端需推動多元儲能（如鋰電、液態金屬、氫燃料電池）與智慧電網建置；同時以公開溝通與公民參與化解對大型案場的疑慮，營造理性討論空間。

市場觀察顯示，若審查與併網機制不明確，離岸風場開發成本將成為企業高懸利劍，資金回收難度顯著攀升；同樣地，回收體系尚未完善的太陽能模組，一旦缺乏明確的回收責任制與補貼支持，再生供應鏈幾乎無法自負盈虧，業者很難投入資金與技術。

至於火力電廠，在碳費自民國113年8月29日實施後，若未來碳價波動劇烈又缺乏預期性，現有天然氣機組將難以在市場中保持競爭力；若碳費標準過高，不僅會推升整體電價，也將進一步擠壓製造業利潤空間。

▼台灣若要在「減碳」與「能源安全」間取得平衡，應借鏡他國，在加強廢料管理、完善事故應變與嚴格安全檢測的前提下，研究延役或重啟的可行條件。（圖／台中市政府提供）

一旦無法兼顧「低碳」與「穩定」 企業投資意願將大幅下滑

更關鍵的是，半導體與AI運算中心等高耗電產業已將台灣的「電費水平」與「碳排放表現」列為投資條件，一旦無法同時兼顧「低碳」與「穩定」，投資意願將大幅下滑，甚至考慮移廠或轉移運算中心。

企業共同呼籲，唯有政府制定具高度可預見性、誘因明確且與市場機制緊密銜接的法規與補貼機制，並搭配稅制激勵與風險保證，才能穩定引導民間資本，讓火力與再生能源各司其職、優勢互補。

最後，政府須兼顧供電穩定與永續，以落實「燃力與潔淨並進」策略。應深化電力市場改革，公開各能源來源成本、碳排與供電可靠度資訊，使民眾與企業了解不同選擇背後的經濟與環境效益；擴大公民參與，透過公投、說明會與線上平台，化解對大型案場的疑慮，建立理性對話；持續引進國際技術並本土化，借鏡國際的成功經驗，並加強關鍵技術合作，提升本土競爭力；同時制定明確的政策激勵措施，吸引更多資本投入潔淨與再生。

唯有政府、產業與社會攜手完善制度與技術，台灣才能在「減碳」與「供電穩定」間取得平衡，滿足高耗電產業需求，穩定吸引國際供應鏈布局，並在全球能源轉型浪潮中，打造兼具經濟效益與環境永續的潔淨與再生能源模式，實現能源安全與淨零目標。

▼唯有政府、產業與社會攜手完善制度與技術，台灣才能在「減碳」與「供電穩定」間取得平衡，滿足高耗電產業需求。（圖／記者許權毅攝）

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