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重新回到對話？　分析馬英九參加海峽論壇的意涵及示範效應

我們想讓你知道…馬英九積極開放兩岸路線，可能陷入孤軍作戰或淪為歷史餘音繞樑，難以形成集體行動反制民進黨保守僵化兩岸政策思維。

▲前總統馬英九。（圖／攝影中心攝）

▲前總統馬英九。（圖／攝影中心攝）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主

前總統馬英九將參與海峽論壇，其目的與動機是什麼頗引人關注及爭辯。支持者認為藉參與海峽論壇，倡議及延續兩岸和平理念，藉由兩岸交流對民進黨政府施壓，提供另一種和中保臺兩岸路線。也有質疑者認為，當前兩岸政治肅殺環境下，其個人行動難轉化成為國民黨整體政策主導權，從其宣稱可能參與論壇、國民黨反而下降參與層級。

這顯示馬英九積極開放兩岸路線，也可能陷入孤軍作戰或淪為歷史餘音繞樑，難以形成集體行動反制民進黨保守僵化兩岸政策思維。

馬英九參與海峽論壇　具有政治、歷史與戰略意涵

弔詭的是，若是馬英九參與論壇，這對兩岸關係會產生什麼樣的影響？為什麼國民黨內部不會連結各地方首長共同參與，產生一致性集體行動，來制約民進黨衝突及反制的兩岸政策？

儘管2018年、2022年地方選舉結果，國民黨獲得壓倒性勝利，但卻無法發揮地方包圍中央策略效應，也未造成兩岸關係地方化發展趨勢。基本上，馬英九參與海峽論壇，是一個具有政治、歷史與戰略意涵的行動。

首先，產生示範效應及解除寒蟬效應。若馬英九參與海峽論壇可以延續其政治主張，印證其兩岸路線是最佳路線，如延續其「九二共識」路線的政治主張。馬一貫主張「九二共識、一中各表」為重啟兩岸對話政治基礎，並主張和平交流是兩岸穩定關係框架的基礎。

馬英九無論是以前總統或國民黨主席身份參與海峽論壇，皆將產生示範效應及旋風效果，帶動更多藍白營政治人物或地方首長參與，形成一致性集體行動；同時也會解除寒蟬效應，諸多猶豫不決的藍白預擬參與者因而受到鼓舞；同時，對民進黨政府「抗中保臺」的兩岸路線，產生消融效果。

其次，塑造歷史定位成為兩岸和平推動者角色。2015年馬英九總統與大陸國家主席習近平進行兩岸領導人會面（馬習會）紀錄，實現兩岸分治後最高領導人間對話，透過這類交流活動，馬可鞏固自己在歷史上的「兩岸和平推動者」角色。

若馬參與海峽論壇，可視之為加強與大陸的政治互信，馬英九曾提出要相信習近平引發民進黨高度質疑，甚至標籤化被統戰、在地協力者。若國民黨參與層級降低，顯然無法產生共振效應。

馬參與海峽論壇，旨在破除當前兩岸交流諸多限制及反制呈現其不合理性。若馬英九與大陸官方維持良好溝通管道，開啟兩岸對話及協商，這可能增加國民黨在兩岸政策籌碼，印證藍營較具有兩岸關係治理能力，或對其個人在兩岸事務中扮演更為關鍵性歷史性角色。

再者，對臺灣內部形成兩岸政策壓力。一旦馬英九參與海峽論壇，不僅藉此對民進黨政府釋放政治訊號；同時，也顯示尚有「另一種兩岸路線」，藉此可吸引對現況不滿的中間選民或藍營支持者，尋求選票極大化目標。

這對兩岸關係的影響，猶如一把雙面刃。就正面效應而論，可維持交流空間，馬參與這類非官方論壇，利於維持兩岸民間社會與政治菁英之間的對話空間，降低兩岸誤判風險。

▼若馬英九與大陸官方維持良好溝通管道，可能增加國民黨兩岸政策籌碼，印證藍營較具有兩岸關係治理能力。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

隨之而來的負面效應　激化社會對立、國民黨凝聚有待提升

然就負面效應，則包括激化臺灣內部政黨、社會族群對立。當前兩岸關係具高度敏感性及脆弱性，馬參與論壇易被民進黨所批判，攻擊其受中共統戰或視為在地協力者「親中」或「配合中國統戰」，反激化臺灣內部對立，民進黨恐藉此更加合理化其強硬兩岸政策。同時，中共也可藉機引導社會輿論，塑造「臺灣仍有和平統一的可能」的敘事。

最後，未形成地方包圍中央機制，凸顯國民黨團結凝聚有待提升。2018年、2022年國民黨在臺灣地方選舉中取得絕對性優勢勝選。但當2018年時任黨主席吳敦義曾有意率領藍營縣市長，訪問大陸進行國共論壇，但地方縣市首長皆未回應接球。

國民黨為何難以形成一致性集體行動，來制衡民進黨的兩岸政策？若馬英九參與海峽論壇，卻未產生示範效應，此顯示國民黨地方縣市長對兩岸交流並未具共識，或避免碰觸政治禁忌，深恐被標籤化親中賣臺或成為在地協力者。

藍營地方首長往往顧慮民意與選票，故以地方治理為優先，避免涉及敏感的兩岸議題，尤其是在中南部地區深綠選民居多，藍營地方首長不願冒政治風險而失去選票。即便國民黨願兩岸交流，也擔心被大陸「統戰操作」，變成其在選舉市場中的政治包袱。

總體而論，國民黨若要真正制衡民進黨的兩岸政策，需建立更堅實的內部共識、提升戰略整合力，並重新與社會建立信任。

因此，國民黨對於馬英九參與海峽論壇，理應持樂見其成不僅表明支持；同時也應提出妥善戰略規劃，以有效破除執政黨對國民黨兩岸交流主張標籤化、污名化為親中賣臺之行徑。

▼國民黨對於馬英九參與海峽論壇，理應持樂見其成不僅表明支持；同時也應提出妥善戰略規劃，以有效破除標籤化、污名化為親中賣臺之行徑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

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