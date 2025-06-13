大罷免的風向變了　「大成功」勝券未必在握

▲大罷免風起雲湧，全台35罷免藍委團體總動員，最終31罷團挺過二階連署完成送件。（示意圖／記者湯興漢攝）

●單厚之／資深媒體人

大罷免31件藍委罷免案二階連署已送件，中選會將在20日開會審定查對結果，若正式宣布成案後，將於20~60天內辦理投票。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，各地罷免提交連署書早已超過130萬，國民黨走入歷史的日子已經不遠。但民進黨沒有體認到的是，雖然綠營同溫層對罷免的熱情不減，社會的風向早已改變，大罷免可能沒有民進黨想得那樣樂觀。

全台罷免同一天投票 有利造勢

藍營罷免北市雙吳（吳思瑤、吳沛憶）日前宣告失敗，雖然還有數個罷綠委連署尚未到截止期限，但幾乎已經確定不可能成功，大罷免確定只有綠罷藍，不會有互罷。如今的問題只在於送件較晚的張智倫、林德福、林沛祥以及補件的馬文君、游顥等5人的罷免案，是否趕得上中選會20日的會議，大罷免究竟是31人一併舉行，還是分兩次投票。

對綠營而言，若31人的罷免案能在同日舉行，必然更有利於造勢和動員，若分成兩次投票，第二梯隊的罷免投票聲勢必然遠不如第一梯次，綠營支持者也未必能承受兩次的高強度動員，成功的機率必然大幅下降，對藍委的威脅也必然降低。

▲全台大罷免風潮走到如今，立法院民進黨團總召柯建銘扮演了關鍵角色。（圖／記者屠惠剛攝）

綠營大罷免能走到今天的規模，柯建銘扮演了關鍵的角色，若非柯建銘從春節一路煽動綠營支持者的激情，揚言要全數罷免41席藍委，大罷免絕對不會有這樣的聲勢。如今柯建銘又再次吹響進攻的號角，先是預言大罷免投票的日期，又以連署的成果要將國民黨掃入歷史。

川普關稅戰開打 轉變大罷免風向

綠營大罷免連署的確空前的成功，但這樣的成功其實是奠基在前期的基礎上，尤其在3月陸配網紅亞亞案全台沸騰、抗中保台情緒炒到最高點，支持大罷免的氛圍也達到最高點。4月2日川普對等關稅宣布之後，社會大氛圍就已經出現轉變，行政院長卓榮泰的「安心睡」，讓社會開始質疑政府的能力，接著又有匯率大漲的一連串事件，讓民眾不得不更加重視經濟的問題。

過去短短2個月，國際社會的主流從原本的反中抗中，快速轉變到疑美反川，對於川普的態度也越來越硬。甚至連原本主張「脫中入北」的賴清德都改口，否認自己主張「脫中入北」，強調自己主張的「布局全球」，當然也包括中國在裡面。

▲美國總統川普4月2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策並簽署總統令，這場關稅戰的開打，打亂了全球經貿局勢，也轉變了國內大罷免的風向。（圖／達志影像／美聯社）

「抗中保台」是大罷免的骨幹，因為這些藍委都是「中國同路人」，所有作為都是要摧毀台灣主權，所以必須要被罷免。但如今民進黨同樣刺激抗中保台的種種作為，收效卻遠不及今年3月的熱烈。更遑論還有綠委沈伯洋父親是台商的消息，進一步削弱了綠營訴求的正當性。

這幾天館長赴陸直播引發熱議，這當然只是政治新聞的花邊，但也相當程度反映出社會氛圍的改變。試想，在3月「抗中保台」撲天蓋地之時，哪有人敢冒大不諱去做這樣的事情？如今館長去「為匪宣傳」，陸委會和民進黨卻幾乎噤聲，綠營「抗中保台」的底氣已經大不如前。

罷免兩大訴求消風 社會熱情難以為繼

總預算是大罷免另外一個重要的訴求，藍、白聯手亂刪總預算，讓政府沒辦法做事，所以必須要被罷免。結果監察院公務車私用的消息，卻戳破綠營的謊言，監察院預算再怎麼刪，監委拿公務車辦私事依然順手，還理直氣壯的抱怨自己必須要改搭捷運。甚至連新上任的高鐵董事長史哲也傳出公務車私用，行政院甚至連回應都不回應，讓史哲以「順路裹膏藥」就一筆帶過。

▲大罷免主軸之一「抗中保台」，罷團點名在立院聯手通過各種親中法案及預算的「親中立委」，展開罷免行動。（資料照／記者湯興漢攝）

大罷免最主要的兩項訴求都先後破功，綠營同溫層或許沒有消退，但卻也難以為繼。為了維持大罷免的熱度，持續激化藍綠對立，政院先是宣布刪減地方補助款，內政部又拋出中正路改名的議題，結果兩個議題都引發民怨，鎩羽而歸。行政院不得不出面叫停改路名，並尋求以追加預算補地方補助款，而追加預算正是當初立法院長韓國瑜的主張，而卓榮泰並不接受、堅持覆議。

社會氛圍不如預期 大罷免未必大成功

綠營的大罷免連署在前期的確非常成功，但如今社會的氛圍已經完全脫離民進黨當初預設的軌道，以「抗中保台」決戰大罷免的戰略已經破功。政院近日接連出昏招，顯示手中已經沒有足夠的子彈可以撐住大罷免的熱度，所以連未經審慎評估的議題也通通拿出來當做大罷免的燃料，結果遭到反噬。

在大罷免的壓力下，藍委不得不降低存在感、以陸戰爭取選民的支持，而綠營不自省又高調的姿態，卻累積了更多的民怨。社會的風向變了，而民進黨卻踩不了煞車、回不了頭，大罷免的結果，恐怕遠不如民進黨想得那樣樂觀。

▲大罷免面臨國內外局勢的轉變，能否能維持社會熱情直到投票，恐怕不容民進黨樂觀以待。（資料照／記者杜冠霖攝）

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