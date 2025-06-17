以伊戰爭　以色列和美國決定「最終結局」

▲以色列襲擊伊朗後，德黑蘭一處油庫起火。（圖／路透）

●崔進揆／中興大學國際政治研究所所長

以色列於上週末發動對伊朗的軍事行動，不僅重創包含核設施在內等多個軍事目標和關乎伊朗經濟發展的油氣田，也成功擊殺了多名伊朗重要的高階軍官和科學家。

針對以色列的攻擊行動，伊朗除了強烈譴責以色列違反國際法和對伊朗主權與領土的侵犯外，也連續數日實施軍事報復，以無人機和導彈攻擊以色列的重要城市特拉維夫和海法。中東緊張情勢升溫，連帶影響國際能源市場，原油價格攀升，各界關注區域情勢未來發展。

持久戰不利內憂外患的伊朗 恐怕須做好讓步準備

伊朗雖在過去幾日展現強烈的抵抗決心和意志，但以色列在軍事實力和戰爭走向的掌控能力明顯勝過伊朗，進行持久戰並不利於當前面臨內憂外患的伊朗。

事實上，伊朗官方已發出聲明，表示如果以色列停止對於伊朗的攻擊，那麼伊朗也會停止對於以色列的報復。

另外，伊朗也透過沙烏地阿拉伯和卡達向美國傳遞訊息，願意就核議題重啟與美國進行的談判。美國與伊朗的核談判開始於今年四月，第六輪談判原訂於上週末舉行，但因以色列軍事行動而中斷。

雖然停火、保存實力，並與美國談判是伊朗現階段的最佳選擇，但當前的國內外整體情勢對伊朗不利，德黑蘭高層恐怕須做好在談判桌上讓步的準備。

川普再次執政後，美國對外用兵的準則相當明確，唯有涉及美國核心國家利益，且有清楚明確的戰略目標，美國政府才會考慮對外用兵。換言之，川普政府無意介入區域衝突和其他國家的戰爭，即便需要用兵，也會秉持速戰速決的原則，且務求絕對的勝利。

川普近日已對伊朗提出警告，不可攻擊美國在區域內的軍事基地和人員，否則將遭致美國的強烈回擊，亦同時表明仍舊希望透過外交談判解決問題。

伊朗若能掌握川普政府的用兵思維，那麼在維護國家主權考量下對以色列進行必要性的反擊，讓國內高漲的民族情緒有所宣洩後，就應該考慮接受國際社會調停，與美國進行核談判。

▼對以色列而言，如果政府用兵的考量和目的是要完全阻絕甚至摧毀伊朗的核能力，勢必需要美國的軍事介入。（圖／達志影像／美聯社）

以色列掌握戰爭走向主控權 區域強權地位已建立

以色列過去的軍事行動，實際也有利於美國與伊朗的談判，因為軍事實力受挫、經濟狀況不佳、民怨高漲等因素，都讓伊朗在談判上的主導優勢盡失，且現今伊朗政府恐也無意與以色列甚至是美國作戰。

對以色列而言，如果政府用兵的考量和目的是要完全阻絕甚至摧毀伊朗的核能力，那麼以色列單方面的軍事行動並不足以達成該目的，勢必需要美國的軍事介入。伊朗關鍵的核設施和原料受到山區地形和地下掩體的完整保護，唯有美國參戰和美軍使用特殊炸彈才能徹底摧毀伊朗的核設施，以色列國防軍無力獨自完成任務。

然而，以色列如果只是要削弱伊朗在區域內的影響力，那麼目前對伊朗本土的直接打擊，以及對特定對象的斬首行動，實際就已達成該目的。自2023年10月加薩的恐怖攻擊後，以色列一系列對哈馬斯、真主黨、胡塞組織的軍事行動，加諸敘利亞阿薩德政權在2024年12月的垮台，以伊朗為首「什葉新月」勢力和「抵抗軸心」集團的政治和軍事能力皆已嚴重受創，短期內恐很難再對以色列構成全面性的威脅。

以色列實際掌握以伊戰爭未來走向的主控權。如何結束戰爭，以何種方式結束戰爭，取決於內坦亞胡政府對於戰爭的想像和預設的目標。過去的經驗顯示，即便國際社會對以色列使用武力的作法存有許多歧見和批評，但要能影響甚至撼動以色列政府的決策並不容易。

現在的以色列政府是由多個右翼政黨組成，內閣成員中亦有許多極右翼主張的政治人物。對極右翼政黨和政治人物而言，伊朗無疑是以色列國家生存和安全最主要的威脅來源，而現在正是處理所謂「伊朗威脅」的關鍵時刻，且川普政府也一向毫不掩飾對以色列的力挺和支持。

因此，如何說服美國參戰，或由美國接手完成對伊朗核設施的致命打擊，是內坦亞胡政府現在所積極構思和急欲促成的。儘管美國參戰與否未定，但以色列上週採取的軍事行動已改變了未來中東地區的地緣戰略格局，以色列區域強權的地位已確立，沙烏地阿拉伯在川普執政和中東行後的國際地位提升，而伊朗為首的什葉勢力和影響力下降。

▼伊朗最高領袖哈米尼、以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

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