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從蕭美琴接受外媒專訪　論「捍衛憲法」職責

我們想讓你知道…適巧對岸自政協共同綱領與歷次憲法修訂制訂至今，仍堅持中國內戰以來的立場，並以「依照各自現行規定」可以正視治權、不能承認主權，作為兩岸和平相處，統一可以沒有實現的具體時間表的條件。

▲。（圖／翻攝自YouTube／Shawn Ryan Show）

▲蕭副總統於6月19日接受挪威國家廣播公司專訪，提及政府「捍衛憲法」之職責，及「台灣始終主張維持現狀」。（圖／翻攝自YouTube／Shawn Ryan Show）

●張登及／國立臺灣大學政治學系教授

蕭副總統於6月19日接受挪威國家廣播公司專訪，提及政府「捍衛憲法」之職責，及「台灣始終主張維持現狀」。此言在賴總統520就職週年演說被詮釋為較以往溫和，以及美中日內瓦、倫敦關稅談判後川普總統出兵協助以色列進攻伊朗前夕，時機與內容都受到各界廣泛重視。

蕭副總統受訪　彰顯細膩

當前國際情勢極不穩定，以巴、以伊、俄烏戰火增溫，川普政府在「馬斯克震盪」與各州「無王運動」挑戰後，人事與戰略更添不確定，安排由蕭副總統談話應被解釋為為區域與兩岸注入穩定性，為朝野歧見增加兼容性，亦呼應賴總統邀請主要在野黨領袖聽取「國安簡報」設定的目標—促進團結。

故由被認為傳承蔡前總統對外策略，富有對美外交經驗的蕭副總統出面強調「憲法」與「現狀」，實有深思熟慮，這方面應受到肯定。

不過依照府方公布的訪問稿，包含記者提問在內僅有不足3,200字；何況對方是外媒，其讀者未必對複雜的台海現狀有興趣，因此副總統不克充分展開申述。若希望以「捍衛憲法」為基礎，促進國內團結和維護台海和平，至少尚有意猶未盡三處值得深究，不宜功虧一簣。

首先，賴總統選舉語言中曾脫口憲法災難之說。言者當時或許無心，但民眾與對岸甚至友盟必定「聽者有意」。加上蔡前總統時代曾數度重申以「憲法與兩岸人民關係條例」處理兩岸關係；同一政黨、前後屆對比不可謂不大。

深諳華府戰略何時清晰何時模糊的蕭副總統，此次雖未提及兩岸條例，但憲法前言是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱兩岸人民關係條例）的法理基礎，蕭副總統談了憲法點到為止，可保留周旋空間。

面對憲法　以誠為本

但考察政府宣示「十七項因應措施」時揭舉「中國」是境外敵對勢力的脈絡，加上陸委會官員前曾詮釋「除了憲法」所述之外，「兩岸與兩國是一樣的」。

蕭副總統此次雖未提及「互不隸屬」，而只是客氣地強調「台灣是一個獨立的社會」，其「捍衛憲法」極可能還是使人理解為是另一種「除了憲法」的靈活「戰貓」藝術；是「除了憲法」，其他一切早已昭然若皆的「戰略模糊」。

也許對多數執政黨支持者來說，盼望去中華民國憲法而後快，早就是公開的秘密；但賴總統今年親臨警大畢業典禮，曾以「誠」是「不自欺、不欺人」期許未來人民保姆，則總是造成紛擾、無法讓「台灣作為獨立社會」擁抱其「馬基維利時刻」的中華民國憲法，對何處應修、何時應斷，接受付託、依法宣誓者理當向廣大國民開「誠」佈公。

這其實是現狀、是國安最根本的問題，也遠比教育、打詐、電價重要萬倍。未能列入朝野領袖會面共商國是議程，殊為可惜。

「我國」首長　混亂叢生

其次，以戰略模糊的心態便宜對待憲法，以戰略清晰處理「除了憲法之外」的一切內政外交兩岸關係，對內治理自然會阻礙叢生。

近者如取得大陸定居證或護照是否應撤銷國籍、給予免役，遠者如孫文、孔子、八田與一、新渡戶稻造、李友邦是否為「我國」創設者、思想家、建設者、軍事家，紛雜混亂皆難以理清。

又舉一例以言，我國政府部會網頁介紹「歷任首長」，有從行憲前、北伐後國民政府成立起算者；有從抗戰勝利、還都南京之後起算者；竟亦有從中共建國的1949年10月1日起算、似意在呼應自中共國慶起「一邊一國」者。各部會自我認知如此不同，何求朝野民眾與政府有志一同？

按照中華民國憲法，這些不是問題。按照蕭副總統提及的「台灣的憲法亦即中華民國憲法」，則大有疑問—新渡戶稻造可能是「我國」糖業之父，孔子當不是「我國」哲學家，李友邦是不是「我國」將領則是問號。

而欲商榷「台灣的憲法亦即中華民國憲法」是否是「災難」，又易淪為是「中國的立場的代理人」而恐遭有司查究。是以依照憲法宣誓的執政者，有責任在尋求連任、甚至背書罷免全部在野黨國會議員前，誠懇地向國人釋疑。

▼以戰略模糊的心態便宜對待憲法，以戰略清晰處理「除了憲法之外」的一切內政外交兩岸關係，對內治理自然會阻礙叢生。（圖／達志影像／示意圖）

法官，法院。（圖／達志影像／示意圖）

誠心釋疑　和平仍有希望

第三、以「除了憲法」態度對待憲法，處理兩岸關係也自然是迭生挫折，挫折後又歸咎「憲法是災難」或持傳統視角看待憲法與兩岸條例者。因為憲法「除了」有拿來任命五院眾多高官的用處，其餘多被淘空。

「除了憲法」心態，很容易忘了憲法秩序不容許外交與法律承認「中華人民共和國」；但停止「動員戡亂」後，兩岸正視對方政府治權下，可以簽署並應當履行協議的法理現實。

於是產生一種「台灣已（透過執政黨提出的互不隸屬）承認中國，中國何不承認台灣」、「台灣早已不『光復大陸國土』，大陸為何不對等地放棄統一台灣的主張」、為何不能『台、中』建交、互利互助、兄弟之邦」的情緒。

適巧對岸自政協共同綱領與歷次憲法修訂制訂至今，仍堅持中國內戰以來的立場，並以「依照各自現行規定」可以正視治權、不能承認主權，作為兩岸和平相處，統一可以沒有實現的具體時間表的條件。

當兩岸軍經實力懸殊與對「各自現行規定」的態度南轅北轍同時發生，彼此的焦慮感與不信任自然越加嚴重，並在國際環境巨變中，增加兩岸甚至美國「時不我予」的冒險動機。

司法院網頁於沿革處稱，「民國三十六年，中華民國憲法公布施行，開啟我國憲政的新頁。經過全國各界多年的努力實踐，已逐步建立了憲政體制下的司法新制，並厚植民主法治的根基。」旨哉此言！

願全國各界於蕭副總統重要談話後，亦能參酌司法院之言，誠心捍衛憲法、厚植民主法制，則促進團結、保障和平仍有希望。

▼願全國各界於蕭副總統重要談話後，亦能參酌司法院之言，誠心捍衛憲法、厚植民主法制，則促進團結、保障和平仍有希望。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字: 張登及 雲論 蕭美琴 民進黨 國民黨 憲法

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