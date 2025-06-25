金曲36預測！蕭煌奇入圍華語男歌手　蔡健雅、魏如萱誰能問鼎歌后

▲金曲獎最佳男歌手人氣王。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日在台北小巨蛋正式登場，除了星光紅毯上眾星盛裝成最大亮點外，競爭激烈的歌王、歌后獎落誰家也相當令人期待。身為台灣規模最盛大的年度音樂盛事，金曲獎不僅行之有年，更被譽為華人世界最具公信力與影響力的音樂產業活動。

今年共有1,648張專輯、23,486件作品報名角逐，戰況激烈可見一斑。本屆入圍名單於上個月熱騰騰公布，最佳華語男歌手由柏霖PoLin、蕭煌奇、林家謙、呂士軒、李榮浩等人角逐；最佳華語女歌手則由蔡健雅、戴佩妮、魏如萱、Karencici以及陳忻玥入圍。

《網路溫度計DailyView》以此份名單為範圍，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出網路討論度最高的人氣歌王、歌后，究竟誰能在眾星雲集中脫穎而出，抱回華語樂壇的最高榮耀呢？

入圍最佳男歌手 人氣No.5 林家謙



出生於香港的林家謙，自2014年以作曲人身分踏入樂壇，至今累積發表超過百首作品，還被譽為是香港全能型音樂人。外表斯文、個性內斂的他，經常佩戴標誌性的圓框眼鏡，散發出濃厚的文青氣質，成為樂迷心中獨具魅力的音樂才子。

去年，林家謙首度推出國語專輯《隱形色》，一口氣拿下第36屆金曲獎多項提名，包含年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳華語男歌手獎、最佳專輯製作人獎；另外，收錄在《隱形色》專輯裡的〈有色眼鏡〉也入圍了最佳作曲人獎，展現他在詞曲創作與演唱多方面的深厚實力。

網友討論「雖然還在習慣林家謙唱華語歌，但是越聽越好聽，有種林宥嘉加陳奕迅的感覺」、「這一波新專全聽完以後 投這張一票 林家謙真是瑰寶。」

<br>

入圍最佳男歌手 人氣No.4 呂士軒

身為饒舌團體SmashRegz團員之一的呂士軒，同時也兼任音樂製作人、導演的多重身分。今年，他憑藉專輯《好生豪氣》角逐金曲36「最佳華語男歌手獎」，此專輯靈感來自於過世的整復師好友「浩翔」，其作品承載了無限的情誼與思念。

此外，該專輯也入圍了年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳專輯製作人獎等，為其音樂生涯再添高峰。除了音樂創作，呂士軒也積極思考如何將影響力轉化為社會貢獻。

他透露，未來希望能成立兒童基金會，專注幫助弱勢孩童，將自己一路以來累積的資源，回饋給更多需要幫助的人。「土豆也在嘻哈圈digging 很久 ，希望他能夠大紅大紫」、「有實力 歌也強 現場也強 真的差機運。」

<br>

入圍最佳男歌手 人氣No.3 李榮浩



中國大陸創作才子李榮浩，自九歲起便與音樂結下不解之緣。成名前，他長年默默耕耘於幕後，為其他華語歌手編曲創作，像是楊宗緯、A-LIN、蔡旻佑都唱過李榮浩寫的歌。光是出道前所製作的專輯就超過200張，實力相當驚人。

直到2014年，李榮浩推出首張個人專輯《模特》，並一口氣入圍第25屆金曲獎四項大獎，最終奪下最佳新人獎後，正式從幕後走到幕前。他不僅被譽為當年金曲獎最亮眼的黑馬，也成功在台灣打開知名度，並為他的音樂人生寫下最關鍵的轉捩點。

今年，李榮浩將以專輯《黑馬》角逐第36屆金曲獎「最佳華語男歌手」，巧合的是，這也是他與蕭煌奇第三度爭奪歌王寶座，兩位勢均力敵的音樂人究竟誰能問鼎歌王寶座，再次引發網友熱烈討論。

<br>

入圍最佳男歌手 人氣No.2 柏霖 PoLin



堪稱天生藝術家的柏霖PoLin以專輯《允許萬物破碎》，不負眾望入圍今年金曲獎的最佳華語男歌手。身為泰雅族音樂人，柏霖不僅擅長演唱，連詞曲創作也一手包辦，更是一位活躍於國際舞台的獨立舞者，在多個知名舞團進行過世界巡迴表演。

在參加《聲林之王3》之前，他就曾為電視劇《火神的眼淚》製作並演唱插曲《我的愛人》和《Lullaby》，展現跨界實力。如今，這顆新星將與蕭煌奇、李榮浩同場競逐金曲歌王，在強敵環伺的激烈競爭下，柏霖是否能脫穎而出，成為今年最大黑馬，令人拭目以待。

<br>

入圍最佳男歌手 人氣No.1 蕭煌奇



橫跨國語與台語樂壇的金曲歌王蕭煌奇，過去不只拿下4座台語金曲歌王，這次也是他第3度入圍華語男歌手，實力備受肯定。擁有深厚音樂底蘊的他，不僅創作力驚人，更以渾厚溫暖的嗓音擄獲無數樂迷的心。

早在2002年，他便推出首張創作專輯《你是我的眼》，同名主打歌〈你是我的眼〉日後被林宥嘉在《超級星光大道》翻唱，並獲得25分的滿分成績，也間接讓原唱蕭煌奇爆紅，成功打開知名度。

這次他以《沒事的》專輯角逐金曲36歌王，面對來勢洶洶的對手，包括以《黑馬》展現轉型突破的李榮浩，以及新生代創作力備受矚目的柏霖 PoLin，這場歌王之爭可說是火花四射，讓今年金曲獎的競爭格外精彩。

<br>

入圍最佳女歌手 人氣No.5 Karencici



美籍華裔女歌手Karencici林愷倫，自出道以來便以獨特的 R&B 曲風與辨識度極高的嗓音迅速圈粉無數。她曾分別入圍第30屆金曲獎最佳新人獎，以及第33屆金曲獎最佳華語女歌手獎，雖然兩次皆與獎項失之交臂，卻仍被視為備受期待的遺珠。

如今，她再度憑藉專輯《Made For You》入圍本屆金曲「最佳華語女歌手獎」，展開第二次爭后的挑戰。此次入圍名單可謂星光熠熠、各個來頭都不小，甚至還被外界譽為死亡之組，清單中包含戴佩妮、蔡健雅、魏如萱等實力派唱將。她們不只唱腔和風格迥異，更各自擁有廣大樂迷與音樂成就，使得這場競爭格外激烈，堪稱近年來最難預測的歌后之戰。

<br>

入圍最佳女歌手 人氣No.4 陳忻玥



陳忻玥在第二季《聲林之王》選秀節目中一鳴驚人，她憑藉高亢且富有穿透力的嗓音，以及高低音切換自如的特色，迅速累積一票死忠粉絲。然而，儘管她的代表作《煙幕》目前在YouTube觀看次數已突破5000萬次，《炙愛》女聲版也高達2000萬次點閱，但她始終陷入「歌紅人不紅」的窘境。

出道八年，陳忻玥以新專輯《V》首度入圍金曲獎最佳華語女歌手。從《煙幕》的爆紅到《V》的成熟蛻變，她用時間與作品證明自己不只是選秀節目的過客，而是華語樂壇中值得期待的創作女歌手。網友表示「忻玥真的很厲害，音嗓超讚，可以把聲音唱得很低，也可以在一瞬間就飆高音」、「一直覺得她很可惜 應該要很紅才對 不過至少煙幕跟炙愛這兩首歌有紅。」

<br>

入圍最佳女歌手 人氣No.3 戴佩妮



來自馬來西亞的戴佩妮，在2000年時以21歲「最年輕創作歌手」之姿進軍台灣歌壇，隔年專輯中的一首歌曲《你要的愛》，被選為現象級偶像劇《流星花園》的片尾曲，旋即打開知名度，迅速成為華語樂壇矚目的新星。

出道以來，她不僅多次入圍金曲獎，同時也是獲獎類別最豐富的女歌手。今年，她以第12張專輯《雙生火焰》六度角逐「最佳華語女歌手獎」，專輯收錄 12 首重製翻唱的舊曲，再加上一首全新原創同名單曲，呈現出她對過往經典的重新詮釋。

這次也是她繼2023年憑《被動的觀眾》入圍後，又一次挑戰歌后寶座，並將與呼聲極高的蔡健雅、魏如萱等實力派女歌手一同角逐，競爭可說相當激烈。網友表示「Penny入圍跟得獎的項目超多元 真心佩服她到不行」、「唯一支持戴佩妮 這張專輯就算是翻唱 但真的很驚喜 加上一首雙生火焰把整個專輯帶上高度」、「我投給戴佩妮。這張雙生火焰的細膩，內斂，簡單中帶出驚喜，以及真的很耐聽。」

<br>

入圍最佳女歌手 人氣No.2 蔡健雅



身為金曲常客的蔡健雅，不只是一位創作女歌手，更是一位極具影響力的音樂製作人。過去，她在金曲獎上戰功赫赫，曾以專輯《雙棲動物》、《Goodbye & Hello》、《說到愛》和《DEPART》4度封后，甚至超越了張惠妹3座的紀錄，締造至今無人能及的佳績；其中，《DEPART》更橫掃第33屆金曲獎的年度專輯獎、最佳華語專輯獎和最佳演唱錄音專輯獎，一舉成為該屆金曲獎的最大贏家。

去年，她首度跨界戲劇配樂，為林依晨、賀軍翔領銜主演的台劇《不夠善良的我們》量身打造原聲帶專輯《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》。

今年，蔡健雅也憑藉這張原聲帶作品，再度入圍第36屆金曲獎「最佳華語女歌手獎」，挑戰個人第五座歌后寶座。網友表示「期待五封 去年最感動我的華語女歌手」、「投給蔡健雅 歌太符合劇了」、「個人覺得有可能還是蔡健雅 這張雖然是戲劇專輯 但是好細膩。」

<br>

入圍最佳女歌手 人氣No.1 魏如萱



本屆金曲獎「最佳華語女歌手獎」人氣預測出爐！在網路聲量中脫穎而出、奪下冠軍寶座的，正是歌聲極具辨識度的娃娃「魏如萱」。她在2003年以自然捲樂團主唱身分正式出道，2006年退團後，隔年單飛發行首張個人專輯《甜蜜生活》而大獲好評，以清新獨特的曲風大獲好評，迅速擄獲樂迷的心。

娃娃深耕華語樂壇多年，曾以《不允許哭泣的場合》、《還是要相信愛情啊混蛋們》、《末路狂花》、《藏著並不等於遺忘》、《HAVE A NICE DAY》等專輯多次提名「最佳華語女歌手獎」，並憑藉專輯《藏著並不等於遺忘》榮獲第31屆金曲歌后，實力備受肯定。

今年，她以專輯《珍珠刑》第六次入圍，與同樣六度入圍的戴佩妮形成話題對決，兩位實力派女歌手正面交鋒，絕對可說是本屆頒獎典禮最受矚目的焦點之一。「魏如萱一定能二封」、「魏如萱是我預測的最佳女歌手。

網友表示「這張專輯聽起來就是很痛快很爽，是會讓我尖叫的聲音」、「魏如萱這張可以感覺到她又做了很多突破跟嘗試，唱腔、曲風都跟過往有不一樣的詮釋，值得拿一座獎。」

<br>

▼金曲獎最佳女歌手人氣王。（圖／網路溫度計提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「網路溫度計」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。