川普讓CPTPP成兩岸重要戰場　台灣是否已準備好打這仗？

▲「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）

●顧爾德／資深新聞工作者、專欄作家

6月19日中國商務部宣稱，中國為加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）已做好了充分準備。自從川普1.0強調雙邊經關係、退出包括《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）等國際多邊組織，CPTPP被「冷落」很久。

如今，中國在承受美國高額關稅壓力之際，重提CPTPP，是否真的準備好參加了？那對台灣申請入會影響又會如何？台灣是否也已準備好打這仗？

抗衡「中國模式」 一直是個重心

從TPP到CPTPP，抗衡「中國模式」一直是個重心。TPP之議最早出於智利和汶萊於2002年在APEC峰會時的商議，到了2005年新加坡、紐西蘭、汶萊與智利四國簽署《跨太平洋策略經濟夥伴協議》（TPSEP）；隨後澳洲、越南、日本各國陸續表達加入意願。最終包括美國在內12國於2016年簽署TPP協訂。

美國會對TPP感興趣，是因為當時總統歐巴馬（Barack Obama）推動「重返亞洲」（Pivot to Asia）策略，適逢東協（ASEAN）10國邀請中、日、韓等6國參與《區域全面經濟夥伴協定》（ RCEP）。RCEP雖由ASEAN發起，但經濟量體最大的中國在其中影響力自然也巨大，因此歐巴馬希望藉TPP在經濟上團結亞洲、圍堵中國。

談論TPP與RCEP的差異，多強調前者是「高規格」、「高標準」，而後者只是著重在關稅減免。TPP除了關稅可減免95%以上，只要70%以上的原料來自CPTPP成員國，即符合原產地資格、成品在其他成員國享有關稅優惠。

與RCEP更重要的不同在於制度規範，而這些正是中國的罩門，包括：對國有企業競爭中立性的規範，要求不歧視外資；要求數位貿易自由、不設電子商務壁壘、不得進行內容審查；對於數位資料跨境自由流通，禁止會員國強制要求企業伺服器設於本地：要求成員國保障勞工結社自由、集體談判更禁止強迫勞動；此外還有高標準環保門檻。

上述規範很多是美國等民主自由經濟體，為避免「中國模式」干擾經濟秩序而立下的規範。2018年初美國退出TPP、日本接手主導改組成CPTPP後，除暫停執行原有22項由美國提出、較具爭議的條款，包括延長著作權和專利（含新藥）期限、數位智慧財產權較寬的保護標準、 投資人與地主國爭端解決機制（ISDS，原規定投資人因地主國違反投資協議及投資許可可以告政府）等；除此之外都還是維持高標準規範。

因此，中國商務新聞發言人何亞東6月19日在記者會上雖宣稱「可以説，中方為加入協定作好了充分準備。」但其實說得很保留，他稱中方將「穩步擴大制度型開放」，「繼續按照有關程序，與各成員開展深入溝通交流，積極推進加入進程」，並「希望CPTPP成員能加快中國加入進程」。他並沒有明確說中國已經達標。

「希望CPTPP成員能加快中國加入進程」這句話很值得玩味。之前美國推動TPP是為了圍堵中國；美國退出後日本主導，也不希望中國加入後影響到日本主導地位。

英國加入CPTPP的強大效應

畢竟美國是全球最重要的單一市場，美國退出TPP、川普強調雙邊協商，對多邊組織傷害不小，CPTPP的效益似乎沒那麼大，也較少被提及。但這一年一些發展讓CPTPP越來越受到重視。

首先是英國在2024加入了CPTPP，繼澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等11國後，成為第12個會員國，也是第一個申請加入成功的非創始會員國，英國也成為日本之外，組織內第二大經濟體。

英國脫歐之後積極尋找經貿新疆域，前首相強生（Boris Johnson）喊出「全球的英國」（global Britain）的口號。其實英國加入CPTPP對英國短期經濟效益有限，2019年CPTPP佔英國出口的8%，還低於英國對德國單一國家的出口額，英國政府預估加入CPTPP10年僅增加GDP0.08%。

不過，英國經貿官員把CPTPP比擬為潛力無窮的新創公司，像越南等成員國未來在全球貿易的重要性會迅速上升中。

川普向各國開徵對等關稅後，各國努力和美國「談買賣」（make deals），同時各自由貿易區也在尋求能自立自主。日本也透過主導CPTPP，希望另闢蹊徑因應川普保護主義政策。日本希望加強CPTPP高標準規範的經濟框架、促進內部整合，並向外擴大。

它先主導英國加入CPTPP，希望在不開罪美、中的情況下走出「第三條路」，與歐盟、印太民主國家深化合作。所以當中國於2021年9月申請加入CPTPP後，日本也催促台灣趕快申請加入。

日本主導CPTPP的用心

不少倡議歐盟與CPTPP進行結盟或整合，在日本主導下，CPTPP透過英國做為橋樑，與歐盟進行監管協調補貼、反競爭行為、數位貿易和電子商務等相關規範，企圖在相關議題共同形塑全球規範。

歐盟成員國瑞典也於今年5月提議歐盟加入CPTPP，以形塑全球最大的自由貿易區，並抗衡川普2.0的衝擊。

日本想主導CPTPP走出第三條路，既要聯合理念相同的民主國家、拒抗中國的影響力，又不想直接開罪中國，這讓台灣陷入尷尬困境。

從2016年TPP成立至今，台灣爭取參與的態度並不很積極。雖然台灣在經貿規範方面遠比中國更接近TPP/CPTPP的要求，卻沒有特別針對相關規範進行法規制度的完善。日本雖然希望拉攏理念相近英國、台灣、南韓等民主國家加入，但也不想動作太大得罪中國，因此並沒有特別鼓勵台灣大動作遊說加入。

申請加入CPTPP需符合「奧克蘭三原則」（TPP是在紐西蘭奧克蘭成立的）：一、符合協定高標準；二、遵循貿易承諾：三、全體成員共識決定。最困難的是第三項「共識決」。

此外，入會申請有兩個程序：一是要成立入會工作小組審查，二是由執委會同意，兩道程序都採共識決。這等於所有成員國只要有一個表示異議，入會申請就被否決。

至今，除了英國成功加入CPTPP，哥斯大黎加也已獲得無異議通過，但尚未完成法定入會程序。台灣目前入會程序還處於第一階段諮商。

中國商務部高調宣稱加入CPTPP「準備好了」，其實只是在吹噓；中國處心積慮地是要阻止台灣加入。北京會利用「共識決」機制、想方設法去催促和中國友好的會員國在審查時表示異議。一般認為汶萊、智利和秘魯等國和北京較友好。不過最近汶萊也給台灣觀光免簽證，而臺灣之前也曾派團赴秘魯遊說入會問題。

▼日本想主導CPTPP走出第三條路，既要聯合理念相同的民主國家、拒抗中國的影響力，又不想直接開罪中國，這讓台灣陷入尷尬困境。（圖／達志影像／美聯社）

台灣要加入CPTPP 該有的準備工作

據瞭解，台灣近來更積極爭取加入CPTPP。川普2.0對台灣要求的不只是關稅壁壘，也要求台灣排除非關稅障礙，而這也是台灣要符合CPTPP高標準經貿規範必須努力的。

台灣也積極遊說日本、英國，希望他們在審查時能幫台灣美言。目前最重要的是要先爭取CPTPP成立台灣入會工作小組，讓台灣進入審查程序。

TPP/CPTPP從歐巴馬時代至今，都具有地緣政治與經貿利益雙重性質；美國退出之後，中國的地緣政治影響力最大。去年CPTPP輪值主席是加拿大，今年是澳洲，都是對台灣相對友善：明年則是越南、後年是秘魯，都和中國關係較親近。

為減少中國因素干擾，台灣應該可以遊說日、英、加、澳等對台灣較友善的國家，要求在共識決原則下，若有國家表示異議，應提出明確說明：到底台灣哪裡不符合「奧克蘭三原則」前面兩個條件？如此才能符合CPTPP的精神，也避免台灣遭中國「政治暗算」。

▼為減少中國因素干擾，台灣應該可以遊說日、英、加、澳等對台灣較友善的國家，避免台灣遭「政治暗算」。（圖／達志影像／美聯社）

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