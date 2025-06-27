一黨獨政、一人獨斷、一路獨裁　這就是台灣要的民主？

▲賴總統宣布啟動「團結國家十講」，印證民進黨團立院總召柯建銘先前預告的大罷免大登場。（圖／民進黨提供）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

台灣朝野政黨進入大對決關鍵時刻全台大罷免將進入第三階段，中選會日前公告將於7月26日進行投開票，賴總統隨即宣布啟動「團結國家十講」，他的大力投入印證民進黨團立院總召柯建銘先前預告的大罷免，指「賴總統大登場」，目的是要集結府院黨力量翻轉國會席次結構。

「大罷免」 台灣民主政治的嚴峻考驗

「大罷免」是台灣民主政治的一次嚴峻考驗。如果經過罷免和補選，民進黨翻轉少數執政成功，那將是對於民主選舉制度的一次否決，是一次對於擁有制衡機制民主現狀於的一次否定，是對於一黨完全執政的回歸，是一次對一人可獨斷獨行的認可，是一次對於台獨與反中路線的放行。

24席藍委和新竹市長高虹安罷免案已獲中央選舉委員會宣告成立，將於7月26日舉行投票，另有7案仍在審查或補件期，第二波罷免的7名藍委會預計將與8月23日公投日綁在一起舉行。

「大罷免」如火如荼進行，民進黨已不再掩飾主導其事，雖然總統府假惺惺說要「尊重公民團體的行動」，還說罷免是公民團體自決發起，沒有人有辦法主導，也沒有人可以停止，但賴清德「適時」總統啟動的「團結國家十講」，證明他是為「大罷免」助威；民進黨黨部更是公開捲起袖子推動。

國民黨經過蹩腳的「制霸」行動，危機意識被激發起來，開始全面動員應戰，迎接藍綠支持者的一次正面對決。國民黨不是沒有機會走出挨打的局面，因為從政治版圖來看，目前民進黨基本盤不到四成只有3成多，尤其在北部和中部，選民結構仍是「藍大於綠」，一旦罷免與反罷免激化雙方對立，國民黨基層應當不會任憑宰割。

民進黨在蔡英文執政時代，同時擁有國會多數，得以全面執政，也老實不客氣把權力用到極致。所有憲政機關及獨立機構全成民進黨的附從組織，將一黨獨政貫徹到底。

由於台灣的憲法增修條文賦予總統極大權力，權力行使幾乎完全不受任何牽制，加上黨權盡納一人手中，更可以獨斷專行，所以一黨獨政就是一人獨斷。

在一人獨斷、一黨獨政之下，在野黨和社會異議被踩到腳底下，不給折衷與妥協留下任何餘地，政策完全執政黨全面主導，而民進黨在路線上獨沽一味，就是台獨與抗中，一條路線走到底，又能保有國會優勢席次，所以在政策上和時程上都能一路獨裁。

一年多來由於立法院的席次缺口，民進黨失去全面執政的條件，既不能一黨獨政，賴清德意志也受到牽制，無法完全一人獨斷；至於政府的政策路線，民進黨政府雖然全力將行政權極大化，盡其所能落實其一貫路線，但畢竟受到一點制衡，無法完全暢行己意。

由於黨、個人和政策受牽制，帶來諸多不便，因此賴清德及民進黨企圖經由罷免國民黨立委回到「一路獨裁」局面，迄今雖然多數民意不苟同「大罷免」，但罷免已在程序上進入議事日程表上，剋日執行，不無達標希望。

▼一年多來由於立法院的席次缺口，民進黨失去全面執政的條件，既不能一黨獨政，賴清德意志也受到牽制，無法完全一人獨斷。（圖／記者林敬旻攝）

如果可以隨時推翻選舉結果 就是對民意的褻瀆

為了達標，賴清德使出渾身解術，在首場「團結國家十講」演說中，以「國家」為題，說明國家定義的四個元素台灣都有，「台灣當然是一個國家」。

他否定台灣歷來是中國的一部分，從《馬關條約》到《舊金山和約》，他都從台獨史觀做片面解釋，甚至毫無歷史證據就說台灣原住民屬於南島語系，這個謬論只是為了論證台灣跟中國沒有任何主權上的關係。他的戰略考量無非是要將大罷免由「政黨對決」轉化為「抗中保台」。他為此而以總統之尊，親自操作洗腦與政治騙術。

「大罷免」拒不接受一年半前民意做出的抉擇，不僅是對代議政治的否定，更是對民主憲政的侵蝕。選舉制度的理念及基礎建立在任期制度與程序正義上，民意代表經由多數民意授權進入議會，應有固定任期以施展政見並接受民意檢驗，除非有嚴重的違法或不稱職情事，否則不能收回授權。

如果執政黨可隨時透過罷免推翻選舉結果，就是否定了選舉本身的正當性，也是對民意的褻瀆。

如果是由個別公民團體針對特定代議士發動罷免，尚可認定其為「自決發起」；這次「大罷免」完全不是，而是執政黨先躲在幕後主啟動，再走到台前主導，完全是一方主導，另一方不得不起而反制。經過連署、投票到補選，整個制度從民主平台轉化為政黨鬥爭戰場。

罷免若淪為仇恨動員，成為政治報復的工具，將使社會陷入不斷撕裂的惡性循環中。民主制度一旦變成鬥爭工具，人民對制度的信任也將隨之崩解。

這就是台灣為了是否成全一黨獨政、一人獨斷、一路獨裁而付出的沉重代價，難道這就是台灣要的民主？

▼民主制度一旦變成鬥爭工具，人民對制度的信任也將隨之崩解。（圖／記者李毓康攝）

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